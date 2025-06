El Barça no está en el Mundial porque no es uno de los cincuenta mejores clubes del mundo

En líneas generales el Fútbol Club Barcelona es un club muy faltón. Imagino que habrá excepciones, pero la regla general es la que yo digo. ¡Y qué decir de su entorno mediático! Los periobarcelonistas son los más faltones de todos y eso es probablemente así porque más que informadores u opinadores son activistas políticos. Tuvieron 17 años para redimirse, pero ninguno de estos voceros de baja estofa sacó tiempo suficiente, entre diatriba y diatriba, para enterarse de que el Barça estaba pagando al vicepresidente arbitral. Y cuando se enteraron, ¿cuál fue su reacción? Pues la de levantar el cartón con el "sí" como en los congresos del viejo partido comunista chino. Vamos, del viejo y del nuevo. Porque ellos no entienden el barcelonismo desde la crítica constructiva, no, sino desde la eliminación del rival deportivo y del asentimiento al bienamado líder.

¿La Copa de Europa?... La Copa de Europa fue un invento de Bernabéu con la ayuda de Franco para dejar fuera al Barça: las seis primeras no valen para nada, son botijos, hay alguno que incluso que son "botijos bañados en sangre", cuando la única sangre que ellos han visto de cerca es la de un filete de solomillo poco hecho. ¿La Liga? La Liga no valía nada durante el franquismo porque el Barça ganó menos y porque los presidentes del Comité Técnico de Árbitros eran todos socios del Real Madrid. ¿El Mundial de Clubes? Mundialito cuando lo ganaba el Madrid, Mundialazo cuando lo conquistaban ellos. Era lógico y normal y hasta esperable, por mucho que a Dani Ceballos, por ejemplo, le haya pillado con el paso cambiado, que el periobarcelonismo, alentado por el propio Barcelona, tratara de desprestigiar o quitar valor al primer Mundial de Clubes de la FIFA, y sólo porque el Barça no está. Pero, como suelen actuar siempre a escondidas, por debajo de la mesa, en público descalifican pero en privado hablan en francés o en italiano con Infantino para ver si les puede colar por la puerta de atrás de ese mismo título que están desprestigiando en sustitución del León.

Porque el Mundial tiene algo de lo que resulta que carece el Barça y es dinero. Vamos, el dinero tampoco es obstáculo mayor para el club azulgrana porque, como también hizo con ellos Franco al rescatarlos varias veces de la quiebra, el actual gobierno socialista, que es lo más parecido que hemos tenido al franquismo en democracia, hará lo que tenga que hacer para sacar a flote al club arruinado. Andan estos días los propagandistas del régimen laportiano diciendo que ellos prefieren que sus jugadores estén en Ibiza descansando antes que tener que jugar el Mundial, lo que sucede es que la FIFA reparte mil millones entre los clubes participantes y el ganador puede ingresar un total de 125 millones de dólares, de ahí que el Barça haya estado buscando colarse hasta el último minuto.

También han estado manipulando, falseando y mintiendo cuando no embarrando directamente el terreno de juego acerca de los criterios de clasificación cuando están clarísimos: para confederaciones con más de cuatro plazas, acceso para los campeones de las cuatro ediciones anteriores de la competición más importante de la confederación, y equipos adicionales que se determinarán mediante una clasificación de clubes basada en el mismo período de cuatro años. Y yo me pregunto: ¿Cómo se va a colar, ya sea por la puerta de atrás o por la de delante, a un equipo que ha hecho literalmente el ridículo en Europa y no en los últimos cuatro años sino en la última década? Acostumbrados a que aquí el Gobierno les libre de sus pecados porque a Sánchez le hacen falta los siete votos del huído de la justicia española, pensaban que la FIFA iba a corregirse a sí misma para meterles a ellos sacando a otro de la ecuación.

Si el Barça no está en el Mundial, queridos voceros míos de mis entretelas, no es porque Flick haya decidido darle descanso a Lamine o porque el torneo no tenga suficiente prestigio para un club que ha sido incapaz siquiera de competir por la Europa League. Acostumbrados a jugar con la red del Generalísimo en los años 40 del siglo XX y del Caudillísimo en los años 20 del siglo XXI, se esperaban que con Infantino funcionara igual. Y no, Europa no es España, Europa es seria. En mi opinión el Mundial habría perdido verdadero prestigio si Infantino hubiera colado a un club que pagó durante 17 años al vicepresidente arbitral pero gracias a Dios eso no pasó. Cuanto más oigáis a los propagandistas renegar del Mundial eso querrá decir que les duele más. Cuantas más bromas gasten peor estarán por dentro. Cuanto más rían más estarán llorando. Porque no han sido capaces de estar entre los 32 mejores del mundo. Y, sinceramente lo digo, no creo que ahora mismo estén entre los mejores cincuenta. En la mugrienta Liga sí, pero el mundo no es la Liga ni Medina Cantalejo tiene allí ningún poder.