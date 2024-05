El club de las Copas de Europa

El Real Madrid va a disputar este sábado en Wembley su decimoctava final de la Copa de Europa, la sexta en la última década. La última final que perdió el equipo blanco fue allá por 1981, ante el Liverpool por 1-0. Era el Madrid de los García, García Navajas, García Cortés, García Remón, García Hernández… Su primera final, la de 1956, fue también su primer título. Y, así, las cinco primeras. En 1962, el Real jugó y perdió con el Benfica. Dos años más tarde, en el 64, jugó y perdió con el Inter de Milán. Luego la del 66, La Sexta, y nada hasta el 81, que perdió como decía. Treinta y dos años estuvo el Real Madrid sin volver a ganar una Copa de Europa, treinta y dos. Ahora se lo dices a la gente más joven y no da crédito, no se lo cree, pero así fue. Yo pensé que no vería al Real Madrid proclamarse de nuevo campeón. Pero desde 1998, gracias al gol de Mijatovic, lo que ha pasado es que el Madrid no ha vuelto a perder ninguna final.

Octava en 2000, Novena en 2002, Décima en 2014, Undécima en 2016, Decimosegunda en 2017, Decimotercera en 2018 y Decimocuarta en 2022. La de mañana, que ojalá sea La Decimoquinta, va a ser la sexta final en diez años. Estamos ante un equipo de leyenda con jugadores que también lo son. A don Francisco Gento se le conocía como "Mister Copa de Europa" porque había ganado seis, el jugador con más títulos de la historia, pero es que en el once titular que salte mañana a Wembley habrá presumiblemente cuatro jugadores (cuatro de once) que podrían igualar a la Galerna del Cantábrico, a saber: Nacho, Carvajal, Modric y Kroos, que ganó una con el Bayern. También parecía imposible, inalcanzable, que un presidente igualara las seis Copas de Europa de don Santiago Bernabéu y Florentino Pérez lo hizo hace dos años y mañana podría superarlo con siete.

Me hace gracia cuando oigo a un culé decir que el Barça es el club con más exigencia del mundo. El Fútbol Club Barcelona no tiene ni idea de lo que es la exigencia. Si el Real Madrid llevara, como el Barça, viéndolas venir desde 2015 en la Copa de Europa, sin ninguna opción, sin llegar si quiera a unas semifinales, en Madrid habría tormenta a diario. Como le dije a Ancelotti el lunes, el Real Madrid no resiste su propia imagen en el espejo porque todo lo que no sea ganar siempre constituirá un fracaso. El otro día, después de pegarse un batazaco en la Champions, Luis Enrique se indignó porque alguien le dijo que había fracasado. Por supuesto que, con la inversión realizada, el PSG ha fracasado. Ahora bien, ¿cómo explicarle a un marciano que si, con todos los números que acabo de referir, el Real Madrid pierde mañana ante el Dortmund también habrá fracasado?

Como a los pistoleros del Oeste, como a Jesse James, Billy el Niño o Doc Holliday, al Real Madrid también le precede su fama. Y sus rivales tienen miedo. Pero el miedo se vence. Tan cierto es que este equipo se ha ganado una bien merecida fama de invencible como que cada final que pasa está más cerca de perder la final. Ojalá que no sea la de mañana. Está ahí. Al alcance de la mano. Y eso produce estrés e incertidumbre, lo ha dicho hoy Ancelotti. El drama del Real Madrid es, al mismo tiempo, su bendición y el rasgo que lo distingue de cualquier otro club deportivo del mundo. Si pierde será un fracaso y si, como viene sucediendo últimamente, gana… sólo se pensará ya en el 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena, La Decimosexta. La Decimoquinta será pasado. Exigente, ¿verdad?