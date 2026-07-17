El color del Mundial de Lamine Yamal

A la final del domingo que viene contra Argentina nos ha llevado Pedro Porro, que no ha sido un descubrimiento porque ya lo conocíamos: ¡qué Mundial el suyo!... Nos ha llevado también Pau Cubarsí, un defensa pesimista de esos que le gustan tanto a Ancelotti… Nos ha llevado Aymeric Laporte, que está haciendo un campeonato soberbio… Nos ha llevado Marc Cucurella, que si no es ahora mismo el mejor lateral izquierdo del mundo está a punto de serlo… Nos ha llevado Unai Simón, que ha sabido echarse a la espalda la mochila del recelo y de los debates… Nos han llevado Fabián, Mikel Merino, Oyarzábal, Olmo, Rodri… pero no Lamine b. Yamal no nos ha llevado a la final del Mundial. Ya sé, ya sé: técnicamente nos han llevado todos, también los que no han jugado ni un solo minuto.

Eric García, por ejemplo, también nos ha llevado a la final del Mundial porque ha sabido estar sin jugar y sin rechistar ni poner caritas, que a veces es complicado, pero ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Por supuesto que, como integrante del equipo nacional, Yamal, como el resto, también ha llevado a España a la final del Mundial, pero el papel del futbolista del Barça no está siendo, ni de lejos, el protagonista que se esperaba de él. De Yamal nos dijeron sus exegetas que era el jugador franquicia, que la selección era Yamal y diez más, nos aseguraron que sin él España no tenía ninguna posibilidad de ganar el Mundial. Ninguna. Cero. Pero sin el concurso de Yamal, o al menos sin el nivel del concurso que se le auguraba, la selección ha conseguido el hito de llegar hasta la final. No pasa nada.

Nico Williams, por ejemplo, tampoco ha estado, aunque por diferentes motivos. Ambos fueron muy protagonistas en la Eurocopa y se les agradece. Pero el gran descubrimiento de este equipo ha sido precisamente su coralidad. Sin los dos extremos que convirtieron a España en un equipo imbatible en el Europeo de 2024 y con Víctor Muñoz, que era el recambio, también tocado, la selección ha sabido reinventarse y dar un papel protagonista a quienes estaban llamados en principio a acompañar a la gran estrella desaparecida.

¿El Mundial de Yamal está siendo horrible?... Pues no, no lo está siendo. ¿Está siendo el Mundial de Yamal excelso?... De ningún modo lo está siendo. ¿Puede marcar el gol que le dé a España su segunda estrella de campeona?... Lo puede marcar. Pero, hoy por hoy, ahora mismo, en este momento procesal, el color del Mundial de Yamal está siendo el gris perla, un color muy clarito, casi, casi indistinguible, inapreciable a primera vista. Es un color que queda muy bien en espacios luminosos pero lo que se esperaba de Yamal no era un gris perla, no, sino un rojo escarlata, un color intenso y que llamase la atención desde lejos, uno que atrayese desde el cuarto anfiteatro: "¡Mira, aquel de allí es Yamal!"... Pero no, Yamal está apagado, desdibujado y, como él sabe mejor que nadie que no cumple las expectativas, está también triste porque los demás esperaban más de él pero él mismo también lo esperaba.

Este gris perla de Yamal en la gran cita mundialista no es un problema porque, como creo que a estas alturas sabe ya todo el mundo, el chico tiene 19 años y 4 días. ¿Qué es lo que tiene Yamal?... Tiempo. Yamal tiene tiempo, mucho tiempo. Tiene mucho tiempo para hacer Mundiales gris perla y Mundiales rojo escarlata, pero lo que un periodista no puede hacer es pintar sobre el gris con una brocha de color rojo porque lo que sale de esa mezcla es un rojo apagado y desaturado. Con esto quiero decir que no se pueden enmascarar las críticas y (eso sí, solo en el caso de Yamal) decir del Mundial gris de quien todo el mundo asegura que es una superestrella que, en el fondo, es un Mundial rojo porque lo intenta, rojo porque le marcan tres jugadores, rojo porque arrastra a otros tantos futbolistas generando espacios para sus compañeros. O sea, eso se puede decir pero, del mismo modo que a Lionel Messi no le ayuda que le digan que se desmarca sin moverse, a Lamine Yamal tampoco le hace bien que se destaquen de su fútbol como excepcionales cosas que se ven obligados a hacer todos y cada uno de los cracks mundiales.

Vinicius también tiene a tres jugadores encima. Como Erling Haaland. Y Kane o Bellingham. A Vitinha también le preparan marcajes especiales. Y a Kylian Mbappé. Y todos ellos lo intentan. Y, en muchos casos, sus movimientos arrastrando con ellos a los defensas, provocan espacios dentro del terreno de juego de los que luego pueden aprovecharse sus compañeros. Todos son jugadores extraordinarios con los que el entrenador del equipo rival adopta defensas específicas, pero no hay nada excepcional en ello. Si Mbappé solo lo hubiera intentado no se estaría diciendo de él que ha hecho un gran Mundial. Mbappé ha hecho un gran Mundial porque ha marcado 8 goles. Y, aunque ha marcado solo la mitad, Vinicius también ha hecho un gran Mundial porque ha liderado a Brasil y porque, a diferencia de la española, la selección carioca es de todo menos coral.

La Federación Española de Fútbol debería estar orgullosa de cómo Luis de la Fuente, que es el otro gran triunfador deportivo, ha resuelto este auténtico galimatías y, sin embargo, insiste en resaltar a Yamal por encima del resto, por ejemplo vistiéndole de vaquero en su último spot, como si fuera Sundance Kid. Comprendo que es un asunto marketiniano, lo comprendo. Entiendo que el crío tiene 19 años y 4 días y tiene flow, eso lo entiendo. Sé que conecta con los chicos jóvenes por sus peinados y por su forma de vestir, eso lo sé. Pero el flow es el flow y el fútbol es el fútbol. En flow un 10, en fútbol un 5 raspado, y no le mando a septiembre a recuperar para que tenga vacaciones, que también se las merece. El periodismo tiene que contar lo que ve y no disfrazarlo. Porque, además, fue el propio Yamal quien reconoció antes del partido contra Francia que no estaba siendo su Mundial y, aunque en tono sarcástico, añadió que no esperásemos nada de él.

A pesar de lo cual quienes queremos de verdad a Yamal, o sea quienes no decimos que es el nuevo Garrincha para no hacerle daño, seguimos esperándolo. No disfrazándolo, no ocultándolo, no escondiéndolo o disimulándolo, no, sino evidenciando que, efectivamente, y tal y como él mismo dijo, su Mundial está siendo de un triste tono gris perla y no del alegre rojo escarlata con el que todos contábamos. La publicidad es una cosa, el marketing es otra, el peloteo es otra cosa diferente, el mamoneo es otra distinta y luego está lo de arrastrar la lengua por el suelo al paso de un crío de 19 años y 4 días con mucho flow, sí, pero, al menos en el Mundial de 2026, poco fútbol. Fluyamos todos juntos y, por una vez y sin que sirva de precedente, digamos la verdad. Incluso si, diciéndola, nos llaman fachas. O mejor aún: digamos la verdad para que nos llamen fachas.