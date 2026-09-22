El CTA no va a dejar competir al Real Madrid

Oía decir a mi amigo Miguel Ángel Méndez, director de Tablero Deportivo de Radio Nacional de España —un gran programa, por cierto—, algo así como que José Mourinho otorgaba rango de certeza a algo que no era más que mera especulación y que el portugués se agarraba a una teoría conspiranoica que partía del club cuando yo, desde la admiración y desde el cariño que sabe que le tengo, pienso que a lo único que tiene derecho adquirido el entrenador del Real Madrid es precisamente a dudar de la limpieza de la competición, nada más que a eso, sólo a eso. Quiero decir que el resto de los derechos no son adquiridos y se los tiene que ganar; por ejemplo, el derecho a que alaben su trabajo, pero el otro, el derecho a dudar de la limpieza de la competición, es casi, casi por nacimiento.

Y si no es por nacimiento suyo, que ya tiene 63 años, sí lo es por nacimiento de su hijo José Mario, que nació en el año 2000. No había cumplido ni un añito Zuka —que es como parece que conocen familiarmente a José Mario Junior— cuando el Fútbol Club Barcelona empezó a pagarle al vicepresidente arbitral en activo. Y dejó de hacerlo cuando Zuka cumplió los 18 años. Diecisiete años pagando, amigos, diecisiete. Y una cosa es que a este asunto sólo le concedamos importancia en España dos o tres locos y otra cosa bien distinta es que carezca de ella. En mi opinión personal, la tiene. En mi opinión periodística, la tiene aún más. El del pago a Negreira es una asunto que ha convertido esta Liga en otra Liga, una Liga distinta, diferente, porque ya resulta absolutamente imposible mirar las actuaciones arbitrales con los ojos con los que las habría mirado Zuka, el hijo de Mou, a sus 10 añitos, por ejemplo.

Cuando Zuka cumplió 10 años el Barça llevaba nueve pagando a Negreira pero, a diferencia de hoy, aún no lo sabía. Cuando Zuka veía a su padre llegar enfadado a casa porque el Real Madrid no conseguía competir con el Barça, incluso él, su propio hijo, podía pensar que su padre era un conspiranoico. Pero hoy no, hoy sabemos qué pagó el Barça, cuándo pasó a pagar más, quién cuadruplicó lo que cobraba Negreira, para qué decían que pagaban y hasta el día en que se dejó de pagar. La mayor parte del periodismo podrá vivir con eso y hacer como si nunca hubiera pasado nada, pero siempre habrá uno, dos o tres locos que opinarán que no es aceptable que todo siga igual cuando nada puede serlo desde que los colegas de la SER descubrieron el pastel.

Por lo tanto la actuación de 'Me gusta tu bigote' cabe encuadrarla en las actuaciones altamente sospechosas. A mí no me gusta ni un pelo su bigote ni, ya que estamos, tampoco me gusta el bigote del VAR. Sólo desde la intencionalidad puede analizarse lo que pasó este domingo en el Metropolitano, sólo desde el intento de hacerle daño al Real Madrid cabe enjuiciar el trabajo de estos árbitros. Y yo tengo que deducir que ese ánimo de hacer daño no puede ser fruto más que de las críticas que el Real Madrid hace a los árbitros. Ya hemos visto muchas veces que estos señores observan un rigurosísimo comportamiento grupal. Aquí sí que se podría decir, querido Miguel Ángel Méndez, que es un "o conmigo o contra mí". Si estás contra ellos simplemente te apuntan la matrícula y te finiquitan.

¿Mi opinión? Al Real Madrid no le van a dejar competir mientras no levante el pie del acelerador y pida perdón. Mientras eso no suceda ya puede irse olvidando el Real Madrid. Y esta paradoja nos llevaría a la siguiente conclusión: y es que no tendría que pedir perdón el que pagó sino quien no lo hizo y fue el más perjudicado, que es algo muy español. ¿Conclusión?... Sí, Mourinho, Tralhao, Machado, Khedira, Nuno Santos, Antonio Dias, Pintus, Carriço, Merella, la plantilla, la directiva y la afición del Real Madrid al completo tienen todo el derecho (adquiridísimo) de atacar a la competición, que está manchada, tienen todo el derecho a dudar de su limpieza y lo único que debe calibrar ahora el club es si le merece de verdad la pena pelear una batalla que probablemente pierda en un país que habitualmente opta por meter la mierda debajo de la alfombra.

El asunto arbitral lo determina todo porque, si 'Me gusta tu bigote' hubiera hecho ayer su trabajo, el Atleti se habría quedado con 9 jugadores de campo y probablemente se habría llevado los 3 puntos del Metropolitano. Se produjeron dos entradas criminales que 'Me gusta tu bigote' no quiso ver y luego pasó lo de siempre, el Madrid se quedó con 10 tras una acción parvularia de Huijsen y ahí se acabó lo que se daba. Pero, y siendo cierto todo lo anterior, al Real Madrid hay que exigirle. Fijaos que no digo que haya que exigirle más, digo que hay que exigirle. O sea, hay que exigirle algo. ¡Si hasta Cucurella parece un futbolista mediocre y del montón! ¿Se ha vuelto a equivocar el Madrid fichando?... Marc me parece un jugadorazo, Dumfries no está mal, Konaté no es Pepe pero bueno… Bernardo me parece muy bueno, aunque no juegue nunca, y Diomande me parece un crack… si le ponen. Pero Huijsen no se entera, Tchouaméni no está y sólo Bellingham le echa huevos ingleses al asunto.

Es, más o menos, el mismo guión que la temporada anterior y la anterior a la anterior porque Vinicius no aparece y Mbappé trota, Mbappé pasea, Mbappé se desliza por el campo, Mbappé parece Hamlet con la calavera, "Ser o no ser". Lo de Mbappé, y lo llevo advirtiendo tres años, no va a cambiar. A mí me parece que cuanto más rápido pasen los años y lleguemos a 2029 mucho mejor para todos: que se "largué" y que no "regresé". Pero Mourinho está en la obligación de probar, de intentarlo, de mover esa plantilla, que según él es fantástica. También en lo espiritual, ¿eh? Porque ayer, con el 2-0, nadie vio ni un puntito de rebeldía, cero, nada, un equipo plano total, un equipo consentidor. Nadie se revolvió, a nadie le pareció mal que el Cuti Romero y Kang-in Lee casi lesionaran a dos compañeros. ¡Claro que si Konaté no sabe dónde está Ceuta como para saber dónde está el Real Madrid!

El jugador franquicia de este proyecto es el paseante Engañé. Él está a sus cosas, a sus promociones, a cambiar Nike por On, a su Esther, a su campañita por el Balón de Morro, a su política de izquierdas… Pero esto es el Real Madrid y no el Fayza Lamari SL. Es la tormenta madridista perfecta porque el club está yendo frontalmente contra los amigos de Me gusta tu bigote justo en el momento histórico con menos huevos en ese vestuario. ¿Si yo pudiera?... Mañana, Bellingham capitán. ¡El inglés sí que los tiene bien puestos!