El debate no es futbolístico, Iniesta de mi vida, sino moral

Hombre, lo verdaderamente extraordinario habría sido que Andrés Iniesta le hubiera dicho a Santi Giménez, compañero del diario As, que él se sintió efectivamente ayudado como jugador del Barça en los años en los que transcurrió el caso Negreira. Diecinueve preguntas le hace Santi a Iniesta, diecinueve. Las he contado. La única que le hace a Iniesta sobre el asunto Negreira es esta: "¿Con el Caso Negreira, qué siente cuando escucha las historias que se explican?", que es algo así como decirle, "¿y tú qué sientes, Andrés, cuando lees a Simbad hablando de aquella vez que descubrió el huevo gigante del pájaro Roc, se ató a la pata del ave y llegó a un valle repleto de diamantes y serpientes gigantes?"... Pero aquí no hay más huevos, desconozco su tamaño, que los de aquellos que, como en el caso del City, pretenden desviar la atención de lo mollar: ¿Que el City jugaba muy bien al fútbol? Si lo hacía era porque, según la Premier, vulneró los 115 casos de fair play de los que estaba acusado por la Liga inglesa. Dice Iniesta que, desde el "punto de vista futbolístico", no hay nada que objetar. Pero es que la respuesta es a esa pregunta. Si Santi le hubiera preguntado, "Oiga, ¿qué le parece a usted que el Barça pagase durante 17 años al vicepresidente arbitral?", a lo mejor la respuesta era otra. O a lo mejor tampoco, quién sabe.

Claro que el asunto, Andrés, no es futbolístico. O, para ser exacto, no es exclusivamente futbolístico. Para ti no hay debate en lo deportivo porque formabas parte de aquel equipo y tú crees que jugabais muy bien pero el debate no tiene que ver con lo futbolístico sino con lo ético, con lo moral. ¿Es ético pagarle al vicepresidente arbitral? ¿Es moral? Esa sí habría sido una buena pregunta: "¿Le parece a usted que es ético pagarle al vicepresidente arbitral?" O esta otra: "¿Qué cree usted que estaba pagando el Barça?". O esta: "¿Vio usted alguna vez un informe de José María Enríquez Negreira?". O esta: "¿Sabe usted de algún compañero suyo de vestuario de aquellos años que viera o le hiciera referencia de lo útil que le había resultado un informe de Negreira?". Lo de Negreira no es una historia de Simbad, aunque lleven tres años tratando de hacérnoslo creer desde Barcelona. No es la historia de Aladino que le contaba Sherezade al sultán Sariar. Lo de Negreira es tristemente real.

El otro día mi amigo Tomás González Martín firmaba un artículo en El Debate en el que podía leerse que la UEFA no había recibido ninguna información sobre el caso Negreira ni del Gobierno español, ni por supuesto del Consejo Superior de Deportes, ni tampoco de la federación ni de la Liga, y Tebas reaccionaba al minuto en X llamando "portacoz" a este periodista y diciendo que eso era falso porque, y cito textualmente, "el caso Negreira se conoció públicamente el 15 de febrero de 2023. El 21 de febrero, apenas seis días después, remití como presidente de la Liga un escrito a la UEFA sobre estos hechos, acompañado de un informe jurídico". Lo que, en primer lugar, Tebas vende como un éxito, a mí me parece un rotundo fracaso: ¿Seis días después? Él quiere decir que reaccionó muy rápidamente pero a mí me da la sensación de que en la Liga fueron muy lentos, ¿no? O sea, ¿el caso Negreira se conoce el lunes 13 de febrero de 2023 y la Liga envía un informe a la UEFA el sábado 18? Y no será por falta de empleados, ¿eh? Tienen un director general corporativo, otro de negocio, un jefe de gabinete de presidencia, una directora legal, otra de la fundación… El organigrama es infinito… ¡y tardaron una semana en emitir un informe! ¿A qué estaban esperando? ¿Esperaban a que escampara el martes? ¿Esperaban a que dejara de llover el miércoles? Pero es que ahí está la trampa: ¿un informe en tres años y siete meses? ¡Caray! Tienen que haberse deslomado, ¿eh? Paren ustedes de investigar, por favor se lo pido, no les vaya a dar una subida de tensión. No quiero tener que llamar al 112, ¿eh? Un informe de la Liga en 43 meses. Me sale a 0,023 informes mensuales sobre el caso Negreira desde 2023. Eso la Liga, la federación ni siquiera eso. Vamos, la federación está como Iniesta con Simbad.

De modo que el trabajo que no han hecho la Liga, el Consejo, la federación o el Gobierno lo ha tenido que llevar a cabo un particular. Y parece que ha sentado mal que el Real Madrid envíe a la UEFA un dossier de cincuenta mil páginas porque da la impresión de que se ha dado la orden de que no se estire más el chicle, como diría Tebas, o que no se remueva el pasado, que es la tesis que apoyan Louzán y el del puntero láser. Porque todos ellos están con Iniesta, con el blanqueamiento que hace Iniesta de un escándalo sin precedentes que nos avergüenza a todos aquellos que aún no la hemos perdido por el camino. El debate no está en los regates de Messi, Andrés, el debate está en que tu equipo pagaba al vicepresidente arbitral en activo mientras que el resto de participantes no lo hacían. 8.400.000 euros, Andrés. A escondidas. Por detrás. El asunto es que Laporta cuadruplicó esos pagos, Andrés. ¿Por qué lo haría? Y, escucha esto, Iniesta, dejó de pagar cuando Negreira abandonó el Comité Técnico de Árbitros. ¿Por qué crees tú? A ti te parecerá normal, lo mismo en Japón también lo hacían y aquí nos hemos incorporado tarde a esta nueva cultura del fair play, pero yo aquí, en España, no había oído nada ni siquiera remotamente similar en mis 63 años de vida. Y estas son las cosas que acaban con la ilusión de la gente, Iniesta. Estas y que vosotros sigáis hablando como empleados y no como ciudadanos millonarios y, por lo tanto, libres. Para decir esas cosas, Iniesta, pasapalabra. Respeta tu leyenda, por favor.