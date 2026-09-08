El dedo es Vinicius, la luna el CTA

Si yo no fuera madridista, que lo soy, me produciría mucha satisfacción ver a los madridistas desangrándose con debates estériles. Pondré un ejemplo de debate estéril: el del mediocentro, y descendiendo aún más al terreno de lo concreto, el de Rodri. Rodri, y ya se contó aquí, no vino porque Rodri no quiso venir; Rodri fue el único saboteador de su propio fichaje, nadie más; Rodri le tomó el pelo al Real Madrid y, ya de paso, parece que también al candidato a la presidencia del Real Madrid, el señor Enrique Riquelme, que aseguró que lo tenía fichado. Y cuando ya estaba todo listo para la firma, Rodri pegó la "espantá" y se fue al Barça, entre otras cosas, porque al futbolista madrileño le gustan más los valores de un club que estuvo pagándole durante 17 años un total de 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros en activo. Y, abortado por el propio Rodri el fichaje de Rodri, en el Real Madrid no vieron ninguna oportunidad de mercado lo suficientemente atractiva como para lanzarse a por un jugador de ese o similar perfil. A mí me gusta mucho Enzo Fernández, que ha sido el futbolista que ha elegido el City para sustituir a Rodri, pero es que resulta que el club inglés ha pagado por él 145 millones de euros, que es algo que no encaja con la filosofía del Real Madrid para el caso de jugadores que, como es el caso de Enzo, va a cumplir 26 años en enero. Por Diomande, que va a cumplir 20 en diciembre, el Madrid abonó al Leipzig alrededor de 130 millones, pero es que hay 6 años de diferencia entre Diomande y Enzo.

El caso es que, y regresando al principio, de no ser yo madridista, que lo soy, estaría disfrutando mucho con los debates estériles que, nada más arrancar una nueva temporada, sin tiempo casi para saber cómo van a ir las cosas, atenazan a sus aficionados: la plantilla del Real Madrid es la que es y al 99% no se va a fichar en invierno de modo que con esto es con lo que va a tener que tirar José Mourinho, quien, por cierto, se muestra siempre que puede contentísimo con sus jugadores. Y, pese a los malos augurios y los peores deseos de un sector del madridismo, hace justo ahora un mes y un día que se supo que Vinicius Jr renovaba con el Madrid por 5 temporadas más, es decir, hasta el año 2032. Yo me alegré de su renovación, que me parece que demuestra una gran valentía y un gran cariño al Madrid, pero, en su lugar, me habría ido al Arsenal, que era una de las ofertas que tenía encima de la mesa. Si yo hubiera sido Vinicius me habría ido con Arteta porque debe ser muy complicado y hasta agotador para un deportista estar todos los días con este racarraca. Y más aún cuando parte de ese racarraca proviene de tu propia parroquia. Y este es otro debate infructuoso al que quiere aferrarse una parte de la afición del Madrid, que es esa parte (no sé si grande, pequeña o mediana) que le perdona a Mbappé que se riera del club cuando lo estaban insultando en el Parque de los Príncipes pero que sin embargo no traga a este chico por dar siempre la cara por él y ganar Copas de Europa. Y digo que el debate resulta infructuoso por la sencilla razón de que, si no sucede nada extraordinario, que no lo creo, Vinicius va a seguir aquí al menos 6 años más.

Uno puede odiar a Vinicius y al mismo tiempo presumir de madridismo, hasta ahí vale. Pero lo que no puede hacer un hater madridista de Vinicius para sostenella y no enmendalla con el brasileño es mentir, y eso es lo que ha pasado con el partido del viernes en Sevilla, que el personal se ha lanzado en masa a las calles directamente a contar mentiras tralará. Vinicius no estuvo bien ante el Real Betis, no lo estuvo, eso es cierto, pero no fue ni por asomo el peor futbolista del Madrid ese día. Vinicius, que estuvo mal, acabó dándole una asistencia de gol a Espí, injustamente anulado después, y provocando un penalti, que por cierto no falló él.

Se han cargado las tintas con Mourinho por no tener la suficiente autonomía para cambiar a Vinicius, lo hizo por ejemplo el otro día en la cadena COPE el filósofo cartesianista Poli Rincón, que es éste que cuando ardió Notre Dame dijo que le recordaba a las fallas de Valencia. Pero es que si Mourinho no quitó a Vinicius no fue porque se lo ordenara Florentino, no, qué va, hay que ser muy cerril para decir esas cosas, sino porque, aun estando mal, Mourinho pensó que Vinicius podía darle lo que al final le dio: una asistencia de gol y un penalti, que vuelvo a repetir que no falló él.

Hubo otro jugador que estuvo todavía peor que Vinicius y al que tampoco cambió Mourinho y que, pese a eso, no provoca ningún debate. Y ese jugador fue Kylian Mbappé, que estuvo sencillamente horripilante. Yo creo que Mourinho quitó a Arda Güler, que en mi opinión estaba siendo el mejor, porque había visto una tarjeta amarilla, pero no oí a nadie decir que el sustituido no debía ser él sino el que estuvo peor ese día, que no fue Vinicius sino Mbappé. ¿Es intocable Vinicius?... Pues es menos tocable que otros, sí, es verdad. ¿Y por qué?... Pues porque es buenísimo y, aun estando mal, te puede solucionar un partido. Pero hay otro jugador más intocable que él y es Mbappé. Kylian Mbappé no entra en las rotaciones. ¿Y por qué?... Pues porque, como en el caso de Vinicius, todos sus entrenadores menos uno, en concreto el tolosarra que ya lleva 7 goles encajados después de haberse gastado 400 millones, piensan que es buenísimo. Por eso, por ejemplo, tampoco quitó a Bellingham.

De todas formas yo creo que hacemos mal mirando el dedo en vez de a la luna. El dedo es el fútbol del Madrid, que a mí personalmente me está gustando. Pero la luna es el Comité Técnico de Árbitros. Lo de Hernández Hernández del viernes fue una vergüenza. Y lo del VAR resultó hasta grosero. Pero para saber de lo que estoy hablando no hay más que ver repetida la agresión de Javi Navarro, jugador del Albacete, a Gabri Valero en el partido del Real Madrid C. Cómo sería la cosa que hasta su propio entrenador lo retiró al instante del terreno de juego. El árbitro solo quiso ver amarilla. Solo quiso ver eso. El dedo es el mediocentro y Vinicius pero la luna es que o bien el Real Madrid fulmina al Comité Técnico de Árbitros o bien los árbitros, que se la tienen jurada, no volverán a dejar que el Real Madrid compita por la Liga. Es una cuestión de pura supervivencia.