El dedo y la Luna de Real Madrid Televisión

Existe una confusión malintencionada acerca de los vídeos de Real Madrid Televisión y es la de su finalidad. Y digo que es una confusión malintencionada porque el objetivo último de esos vídeos del canal temático propiedad del Real Madrid Club de Fútbol está muy claro y no es en absoluto el de criticar tal o cual arbitraje sino cuestionarlos absolutamente todos. Lo que, con sus vídeos, intenta hacer el Real Madrid es elevar una enmienda a la totalidad del sistema, del modo de emplearse que siguen teniendo, puesto que nada ha cambiado, en el arbitraje español. Ayer oía a un periobarcelonista decir que es la primera vez que se critica a un árbitro antes de un partido, pero si Real Madrid Televisión criticó ayer a Sánchez Martínez antes de su lamentable actuación posterior en el derbi no fue, por supuesto, porque los dirigentes del canal supieran de antemano que iba a estar tan rematadamente mal sino porque lo que estaban haciendo, y por cierto van a seguir haciendo, es criticar el todo y no la parte. Habrá quien piense que el Real Madrid carece de argumentos para criticar el sistema arbitral pero en el Real Madrid creen que tienen 7’3 millones de argumentos, que son exactamente los millones que, durante al menos 17 años, pagó el Fútbol Club Barcelona al vicepresidente arbitral. Y es tan actual el caso Negreira, está tan vigente, está tan vivo, que anoche, en el estadio Santiago Bernabéu, pitó un colegiado que presumía y se mostraba orgulloso de que hubiera sido el mismísimo Negreira quien le hubiera comunicado su ascenso a Primera División.

Lo que, en definitiva, quiere el Real Madrid es que se cauterice el opaco mundillo arbitral, que se queme esa herida. Y lo quiere, más que nada, porque el club blanco se las ve y se las desea a diario para tratar de competir en igualdad de condiciones con clubes Estado, tiene un presupuesto elevadísimo y hay demasiadas ilusiones y trabajo puestos encima de la mesa para que la federación haga mutis por el foro en el mayor escándalo de la historia del deporte español. Ese, y no este o aquel penalti no pitados, es el por qué de las críticas del Real Madrid a través de su canal de televisión. El cómo es obvio: puesto que, a diferencia del Barça que lo tuvo que cerrar, el Real Madrid conserva su televisión, lo hace a través de ella, sólo faltaría, ¿no? La finalidad de los vídeos críticos tampoco es la intimidación ni, como dicen unos desesperados Xavi o Laporta, tratar de adulterar la competición. Al Real Madrid no le va demasiado mal en la Liga, en la que saca 8 puntos al Barça y 10 al Atleti, y, pese a ello, sigue emitiendo los vídeos. Como diría el Roy Batty de Blade Runner, yo he visto a Real Madrid Televisión criticar a un árbitro al día siguiente de una victoria del Madrid. Es más, si el objetivo de los vídeos fuera influir o amedrentar al colegiado, a las pruebas de lo sucedido anoche en el Bernabéu me remito de que no estarían sirviendo de nada. En la previa del derbi, obviamente antes de saber qué iba a pasar, desde Real Madrid Televisión se criticó a Sánchez Martínez por sus chapuzas anteriores y, en el transcurso del encuentro, este mismo árbitro dejó sin señalizar tres clarísimos penaltis, dos sobre Bellingham y uno sobre Lucas Vázquez. Y de este extremo, o sea de la claridad de los tres penaltis no señalados, no dudan ni siquiera los atléticos más atléticos. Los frikis sí, los frikis dudan, pero los frikis no cuentan, los frikis son eso, frikis.

De modo que la verdadera originalidad de los vídeos de Real Madrid Televisión no consiste, como decía por desconocimiento o por mala intención ese periobarcelonista, en criticar a los árbitros antes del partido sino en hacerlo después e independientemente del marcador. También hubo vídeos la temporada pasada pero esos, al parecer, no influían, quizás porque el Barça ganó la Liga con 10 puntos de ventaja sobre el Madrid. El dedo en esta discusión son los vídeos de Real Madrid Televisión, pero la Luna es lo que dice el juez en su auto: "Corrupción sistémica". El necio, el friki, mirará al dedo. También mirará al dedo quien, no siendo un botarate, trate de desviar la atención. Pero lo importante está en La Luna. Corrupción sistémica. Eso es lo que han criticado, critican y, por lo que yo sé, van a seguir criticando los vídeos de Real Madrid Televisión por mucho que se alborote el personal. El hecho de que, hablando como habla Su Señoría de "corrupción sistémica", en el Comité Técnico de Árbitros sigan los mismos y con idénticos métodos. Diecisiete años, ¿eh?, que se dice pronto. Diecisiete años pagando al número dos del CTA. Y lo importante es un vídeo. Pues no, lo importante está en la Luna. Y el día que todo el mundo llegue a la Luna, ese día supondrá un pequeño paso para el friki pero un gran paso para la humanidad.