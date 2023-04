El elefante sigue ahí y Gil se pone a cazar gamusinos

Ayer empecé a ver Babylon (y digo que empecé a verla porque me parece que esta película hay que bebérsela a sorbitos porque si no terminas de los nervios) y me acordé del Barçagate y del pago que no sé si sabéis que el Fútbol Club Barcelona efectuó al vicepresidente de los árbitros durante al menos 17 años. Me acordé del Barçagate porque, y sin pretender destriparla, que además con esta peli resulta imposible, al principio aparece un elefante que se caga (literalmente) sobre un pobre hombre que trata de remolcarlo por la pendiente de una montaña. Vi clara la metáfora: el elefante era nuestro elefante, ése al que algunos pretenden en vano que demos carpetazo, y el pobre hombre era el fútbol español. Porque eso es lo que el Barçagate ha hecho con nuestro fútbol, jiñarse en él, defecar, mover el vientre decían antes, inundándolo de estiércol.

Estamos, y si se me permite la expresión, hasta el cuello de mierda, y todo porque al menos Gaspart, Laporta, Rosell y Bartomeu, ya veremos si también José Luis Núñez, decidieron pagarle a José María Enríquez Negreira para, según él, obtener neutralidad a cambio. No está en cuestión el Barcelona sino todo el fútbol español y significadamente el estamento arbitral. Da gusto ver un partido de la Champions porque ahí estás relativamente seguro de que no se producirán estridencias ni escenas cómicas y todo tendrá sentido. Aquí, en España, al colectivo arbitral lo dirige la federación y ese oscuro objeto de deseo pretende, aunque yo creo que en vano, pasar a controlarlo la Liga. Pero no es control sino independencia lo que debe buscarse con quienes tienen que impartir justicia sobre un terreno de juego y ésa, la independencia, también está en cuestión puesto que, como decía, el Barcelona pagó durante 17 años a su vicepresidente en activo, no sé si lo sabíais.

Y es curioso porque Miguel Ángel Gil, que es ese hombre capaz de emitir un comunicado oficial para poner a parir al Real Madrid porque un árbitro no le enseñó una cartulina amarilla a un futbolista blanco, se encuentra ahora con que el Fútbol Club Barcelona estuvo pagando durante más de tres lustros a la mano derecha de Sánchez Arminio y lo único que ha acertado a balbucear a través de una carta conjunta de todos los clubes, a excepción del Madrid, es que hay que profundizar en el asunto. O sea, cuestionas todo el sistema porque sientes que un árbitro te perjudicó en una jugada determinada de una eliminatoria concreta de Copa ante el Real pero sólo tartamudeas cuando te colocan delante de tus ojos al gran paquidermo rosa. Claro que cuando Gil publicó aquel comunicado contra el Madrid, en realidad lo único que pretendía era salvar su propio culo granjeándose el cariño de una afición que es muy conformista y que siempre te va a aplaudir que te metas con el Madrid.

La gran contribución del Atleti, o sea de Gil, al problema arbitral la desveló anoche en la Ser Miguel Martín Talavera. Y creedme si os digo que es sencillamente genial. Estaba ahí, delante mismo de nuestros ojos, y no fuimos capaz de verlo. El Club Atlético de Madrid ha propuesto a la federación una medida para quitarle presión a los árbitros consistente en que no se conozcan las designaciones antes de los partidos. Y ponía un ejemplo el bueno de Tala: "Sabíamos que después de lo que le ocurrió con Canales, Mateu Lahoz iba a estar en el VAR al siguiente partido del Betis… bueno, pues que eso no se sepa". Ya está. Arreglado. Y, ojo, la federación ha prometido estudiarlo. O sea, en vez de mayor transparencia, menos. En lugar de más información, menos. Y todo para quitarle presión a un colegiado que puede estar cobrando al año 300.000 euros de media. Así que a Gil le dicen que el Barça ha estado pagando durante 17 años al vicepresidente del CTA, emite un comunicado oficial contra el Madrid y ahora filtra que su gran solución al problema es que nadie sepa el nombre del árbitro… ¿hasta cuándo? ¿Media hora antes? ¿Un minuto? ¿Saldrá de una tarta que se colocará en el centro del campo? ¿Descenderá de un helicóptero? ¿Llegará al estadio en moto y con un casco? Pues en la lista Forbes, Gil aparece clasificado en el puesto 67 de las grandes fortunas españolas. Como para que Ferrovial no huya.

La presión, Gil, no hay que quitársela a los árbitros sino al resto, a los jugadores, a los entrenadores, a la afición, también a los periodistas… Quien provoca presión es el árbitro con sus decisiones y no al contrario. Al árbitro español hay que pedirle más. Más preparación. Más conocimiento. Hay que exigirle más y no menos. Si el Comité Técnico de Árbitros no quiere meterle más presión a Mateu lo tiene fácil, que no lo designe para un partido del Betis después de haber expulsado injustamente a Canales en el anterior. O sea, malos y, además, chulos. La chorrada del CEO del Atleti es de dimensiones siderales pero lo peor es que, según la información de la Ser, ¡la federación va a estudiarla! Lo único que tenéis que hacer es estudiar cómo os vais a marchar todos de ahí, uno detrás de otro y en fila. Renovación total. Caras nuevas. Nuevos nombres. Y, si es necesario, árbitros de fuera. El elefante sigue ahí, Gil, y tú lo que haces es dedicarte a cazar gamusinos. Claro, así le va al Atleti.