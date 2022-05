Paco Buyo decía anoche en El Chiringuito que tienes que dejar el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti. Pero, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber cuándo ha llegado el momento de colgar las botas? ¿O cómo saber cuándo te tienes que ir del equipo de tu vida? Es difícil. Di Stéfano, por ejemplo, no lo supo, no fue consciente de que tenía que dejar el Real Madrid, y tuvo que ser Miguel Muñoz, que había sido cocinero antes que fraile, quien agarrara al toro por los cuernos. Don Alfredo no colgó las botas pero ya nada fue igual porque para él no era lo mismo jugar en otro equipo después de haber conquistado cinco Copas de Europa seguidas con la camiseta merengue.

Si hay en el mundo del deporte profesional un discurso de despedida unánimemente aplaudido por todo el mundo ese es sin lugar a dudas el que Lou Gehrig pronunció en 1939 con motivo de su adiós a los Yankees de Nueva York: "Soy el hombre más afortunado en la faz de la tierra". Gehrig había sido primera base del equipo probablemente más emblemático de la Liga estadounidense de béisbol entre 1923 y 1939 y, aunque ya era un jugador veterano, de no habérsele diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica probablemente habría seguido un poco más. La enfermedad tomó por él una decisión que habitualmente suele ser muy complicada porque, y aunque la frase de Paco Buyo parece bastante sensata, no debe ser nada sencillo adoptarla. "Durante las últimas dos semanas han estado leyendo acerca de un mal momento, sin embargo hoy me considero el hombre más afortunado en la faz de la tierra". Menos de dos años después, Gehrig moría por ELA.

Anoche, en pleno tobogán de emociones después de una Champions perfecta, otra leyenda se despidió del club de su vida, el Real Madrid. Cuando Marcelo Vieira de Silva Júnior llegó a nuestra Liga procedente de Fluminense, en España se estrenaban Noche en el museo, Misión Imposible 3 y Casino Royale y en la tele El hormiguero, Manolo y Benito corporeision y Supervivientes; el Nobel de Literatura fue para Orhan Pamuk y el premio Príncipe de Asturias (hoy ya es Princesa) de los Deportes fue para la selección española de baloncesto. Marcelo llegó con Fernando Gago, que hoy entrena a Racing, y con Gonzalo Higuaín, que apura sus últimos días como futbolista profesional en el Inter de Miami después de haber pasado por Nápoles, Juve, Milan y Chelsea. Gonzalo estuvo aquí 6 años, Gago 5, Marcelo lleva 16, el sábado fue el primer jugador brasileño en recoger como capitán una Champions, es ya el futbolista con más títulos del club deportivo más importante de la historia y, aunque ha intentado hasta el último instante continuar un año más, anoche vino a decir lo mismo que Gehrig dijo 83 años atrás, "hoy soy el hombre más afortunado en la faz de la tierra". Y lo es porque, en el mejor escenario posible, nadie habría podido escribir un guion más perfecto para una despedida ideal, en su estadio, rodeado de su familia, ovacionado por sus seguidores, querido y aclamado por todos.

El adiós de Marcelo demuestra, además, que uno puede elegir entre irse mal o hacerlo bien. Aún con todo el dolor de su corazón porque este domingo ha cerrado la puerta a 16 años de su vida, el primer capitán del Real Madrid lanzó un mensaje de ilusión y de confianza en los jugadores más jóvenes, un mensaje de responsabilidad institucional, muy lejano del afán de protagonismo que, en situaciones similares, mostraron otros ex compañeros suyos. En el fondo, y escarbando un poco en ese comportamiento suyo, el éxito de este Real Madrid del segundo Ancelotti es también el triunfo de un vestuario plagado de estrellas mundiales que no se creen que lo sean, jugadores de un perfil bajo y que llevan hasta el extremo aquella frase de Di Stéfano de que no hay un futbolista mejor que todos juntos.

Hoy todo el mundo habla de las remontadas, del éxito de un equipo que ha podido con emires, jeques, oligarcas y hasta con la mismísima UEFA del ínclito Ceferin y también de la comunión entre estos jugadores y sus aficionados; hoy todo el mundo habla del miedo que los aficionados pasaron en París, que parecía la capital de una República bananera, del ejemplo organizativo de la capital de España y de unos seguidores que no se saltan las vallas ni agreden a la policía sino que aguantan ordenadamente y con respeto, incluso se habla de la salida de pata de banco de Almeida refiriéndose a Courtois cuando a él lo que debería preocuparle es Madrid Central, pero yo he preferido hacerlo de este hombre afortunado que llegó a Madrid siendo un crío afortunado pero probablemente con muchos miedos y que hoy deja su Real Madrid siendo una estrella mundial, un jugador querido por todos y un gran capitán. Entre irse mal o hacerlo bien, Marcelo Vieira prefirió esto último, aparcando su ego en la calle Padre Damián, en los aledaños del estadio. Gracias por todo. Esta será siempre tu casa. Nosotros también hemos sido muy afortunados, Marcelo.