El hundimiento

Decía el poeta inglés Alexander Pope que quien inventaba una mentira no era consciente de la tarea ingente que estaba asumiendo puesto que se iba a ver obligado a inventar otras veinte mentiras más para sostener la certeza de la primera. Y es cierto, y el mejor ejemplo es Culelandia. A las pocas horas de hacerse pública la memoria económica del Barcelona, club al que sus dirigentes han convertido en una suerte de Carpanta futbolístico mundial, en la que se radiografía una situación próxima a la bancarrota, en la portada de Mundo Deportivo podía leerse a todo trapo lo siguiente: "De Jong crece". Algo de la Premier y el cese de Lampard, la victoria de España en el Mundial de balonmano, Brady y la NFL, la visita al Palau del Zenit de Xavi Pascual, incluso el interés madridista por Mbappé... pero ni una línea de la mayor crisis económica del club catalán, ni una sola. Crece De Jong, que es un jugadorazo, mientras crece también por cierto lo que se le debe al Ajax tanto a corto como a largo plazo. Al día siguiente de conocerse que hasta el escudo tiene hipotecado el Barcelona y que incluso se le debe dinero al Atleti por Griezmann, al club no se le ocurre otra cortina de humo que presentar una camiseta especial para el partido contra el Real Madrid de dentro de tres meses con el lema "Una samarreta ens agermana", "una camiseta nos hermana". No, no, no es la camiseta la que os hermana, no, sino la deuda de más de mil millones de euros. Bueno, a ver qué pasa con esa deuda, a ver cómo lo arreglan ahora que ya no vive el general Franco y a ver si no acaba hermanándonos a los cuarenta y siete millones de españoles, que esa es otra.

Viven en Culelandia, que es un planeta enano entre Sedna y Orcus, a veinte mil años luz de la Tierra. Y ahí siguen, en la Babia galáctica: ¿Pues no se han dado cuenta de repente, en otro orden de cosas, los de Esquerra de que Salvador Illa es un desastre? ¿Y se han dado cuenta por los ochenta mil muertos que hay en España? ¡No!... Se acaban de dar cuenta porque este individuo es el candidato del PSC a la Generalidad de Cataluña: Culelandia total. Pero la lupa, que va a seguir fija en el Barcelona y en la responsabilidad de sus dirigentes en esta auténtica zapatiesta, va a tener más trabajo y va a tener que ocuparse también de la Liga de Fútbol Profesional. "En los últimos cinco años hemos visto cómo ha sido el club que más ha invertido en contratar jugadores y cómo sus ingresos reales no le permiten hacer tales inversiones", declaró Javier Tebas, presidente de la Liga, a propósito de la situación económica... del Paris Saint Germain, son declaraciones suyas del año 2017. "Creo que, en la actualidad, los controles deberían hacerse antes de que se inicie la competición, no después. De otro modo, el daño está hecho". Son nuevamente declaraciones de Javier Tebas acerca del... Manchester City. El hiperactivo Tebas, el ombligo más grande de la Unión Europea, el hombre que lo mismo te explica el motivo por el cual no duermen las hormigas que te da una lección magistral sobre la censura, el cambio climático o la globalización, el mismo Tebas que ve un micrófono y se lanza hacia él como Greg Louganis se zambullía en la piscina olímpica, ese Tebas... no ha dicho ni mu. Saca tiempo para la Premier, tiene tiempo para la Ligue 1, pero no tiene tiempo para el Barcelona.

Real Murcia en 1992, Sabadell en 1993, Real Burgos en 1994, Mérida en 2000, Logroñés en 2000, Real Oviedo en 2003, Badajoz en 2006, Extremadura en 2007, Alicante en 2011, Castellón en 2011, Cultural Deportiva Leonesa en 2011, Universidad Las Palmas en 2011, Puertollano en 2012, Palencia en 2012, Club Deportivo Ejido en 2012, Xerez en 2013, Guadalajara en 2013, Unión Deportiva Salamanca en 2013, Gimnástica de Torrelavega, Compostela, Elche, Reus... todos estos clubes han descendido administrativamente por problemas económicos, y la gente se pregunta por ejemplo en Puertollano por qué su equipo descendió a Segunda B en 2014 y desapareció ese mismo año por no poder pagar un aval de 400.000 euros, que es una quinta parte de lo que el Barcelona aún le adeuda al Eibar por la recompra de Cucurella. Anoche, en El Chiringuito, un auditor comentaba que el Barcelona tenía nombre, pero el Compostela también lo tiene, y bien bonito además: de Coatli, "serpiente", y tlán, "cerca de", o sea "lugar donde abundan las serpientes". Y, pese a tener nombre, descendió, bajó. Todos tienen nombre pero sólo uno tuvo a Franco, y a lo mejor sólo uno vuelve a tener hoy al Estado, o sea a todos, también a los compostelanos. En mi nombre no.