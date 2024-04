El misterioso caso del asesinato de la ambición del Atleti

Hay una serie que me encanta que se llama Crímenes, Crims en catalán, y que presenta Carles Porta. De aquí surgió una serie que se llama Luz en la oscuridad y antes se hizo un documental dividido en cuatro capítulos sobre el crimen de la Guardia Urbana que, en mi modesta opinión, es sinceramente una obra maestra de la televisión. Pues bien, si yo fuera Carles Porta, me plantearía seriamente dedicarle un capítulo al caso del asesinato de la ambición del Atlético de Madrid. ¿Quién mató a la ambición del Atleti? ¿Fueron uno o varios? ¿Y con qué? ¿Fue con una motosierra o con una pistola? El caso es que no hay cadáver puesto que la ambición no es una persona física sino un deseo, el deseo de conseguir algo de un modo persistente y darlo todo por ese objetivo, que puede ser el poder, el amor, la fama, ganar la Liga… Aquí, como digo, no hay ni puede existir un cadáver y, por lo tanto, no se puede responsabilizar a nadie en concreto, pero es un hecho que el crimen se ha producido porque la ambición existía, así, en pasado, y ya no existe, ya no está, ahora está muerta.

El primer sospechoso es indiscutiblemente Miguel Ángel Gil. Yo creo que ha llegado un momento determinado en el que los intereses de Gil junior y los del Atleti, que es un club histórico, han ido por caminos distintos. Y el ejemplo más claro de que esto que estoy diciendo es así es la insistencia del propietario del club en que se cumple deportivamente hablando si el equipo se clasifica entre los cuatro primeros. Si entras en Champions, el Atleti gana dinero… pero nada más. Si vienes de años y más años sin entrar en Champions, cuando te clasificas por primera vez es un éxito, la segunda lo celebras, la tercera consolidas una pauta, pero a la séptima vez no significa nada en realidad, hay que evolucionar, buscar nuevas metas. Porque es que, además, lo normal es que el Atlético de Madrid entre en Champions quedando entre los cuatro primeros. Este año está haciendo las cosas fatal, rematadamente mal y, al final, yo creo que va a entrar por delante del Athletic. Así que el club gana un dinero importante… que luego no reinvierte en la plantilla. De modo que nos encontramos con un empresario deportivo, criador de caballos y veterinario residente en La Finca, en Pozuelo de Alarcón (que es como le definen en Google), que gana dinero, sí, mientras el club que preside se queda sin referencias deportivas. Porque, de salida, el objetivo no puede ser quedar cuarto sino ganarlo todo.

Gil es sospechoso, pero también lo es Simeone. Si el Cholo no está de acuerdo con los fichajes o si, por ejemplo, no quiere a Joao Félix, debe decirlo donde corresponda. Y debe condicionar su continuidad en el club a que se cumplan algunas de sus peticiones. Pero si Simeone traga una vez, y otra y otra más, también es responsable del asesinato de la ambición del Atleti. El equipo necesita un cambio de rumbo pero Gil no va a abrir ese melón porque yo creo que, en el fondo, él piensa que se está yendo, y Simeone tampoco lo va a hacer porque sabe que cumple si se clasifica cuarto y que la afición y el perioatletismo se lo van a perdonar todo. Los periodistas del Atleti y los que cubren la información del Atleti, que son lo mismo, también son sospechosos porque han deificado a Simeone y todo lo que haga el Cholo está bien y está justificado.

Si las declaraciones de Rodrigo de Paul diciendo que la temporada ha sido buena tienen alguna virtud escondida es precisamente la de haber registrado un hálito de vida entre un sector de los aficionados, que se han revuelto contra su jugador. Porque no puede ser que un futbolista de esa plantilla defina como buena una temporada tan horripilante como la que está protagonizando este año el Atleti. Es lo que pasa cuando te conformas diez años con entrar en Champions, que acabas diciendo que es bueno que te elimine el Athletic en Copa y el Dortmund en cuartos de la Champions y estar ahora mismo a 20 puntos del Real Madrid en la Liga. Si admites eso sin que suceda nada, estás muerto. Ha habido una ligera reacción, mínima, casi indetectable, de modo que aún hay vida. Mi conclusión forense es que entre todos mataron a la tradicional ambición del Atleti y ella sola se murió en un rincón y sin que nadie le hiciera ni puñetero caso. El diagnóstico es que murió de aburrimiento. Habrá quien no se fíe de mí por ser del Real Madrid pero hago un análisis profesional y desprovisto de cualquier tipo de apasionamiento. Al Atleti le hace falta una inyección de sangre en la dirección, en el banquillo, en la plantilla, en el periodismo y en una parte de la afición. Los que tras oír a De Paul han montado en cólera están bien y sanos, los demás… directos al Centro de Transfusión.