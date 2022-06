El problema no es Courtois, el problema es Lisboa

Una de las acepciones que la Real Academia de la Lengua española atribuye a la palabra ‘leyenda’, y que es la que viene al caso que nos ocupa, es la de "persona o cosa muy admiradas y que se recuerdan a pesar del paso del tiempo". Courtois es indudablemente una persona que los atléticos recuerdan a pesar del paso del tiempo pero no lo hacen con admiración sino con inquina porque cometió la osadía de fichar por el Real Madrid, de modo que el portero belga no sería, en el sentido estricto del término, una leyenda para la inmensa mayoría de seguidores colchoneros. Así que el problema es etimológico y, aún así, estaríamos cometiendo un error si desviáramos el tiro de la discusión por el origen de la palabra leyenda, y ahora explicaré por qué.

El problema es etimológico y, al mismo tiempo, no lo es. Quiero decir que si en vez de haberlo llamado "Paseo de las leyendas", los dueños del Atlético hubieran decidido homenajear a aquellos jugadores que disputaron más de 100 partidos con su equipo con un "Paseo de los futbolistas centenarios", por poner un caso, es muy probable que las placas de Hugo Sánchez, de Griezmann o del propio Courtois hubieran aparecido en un momento u otro orinadas, defecadas y, en definitiva, ultrajadas por algún vándalo. La idea de los propietarios del club habría sido buena en un mundo ideal, en uno en el que vivieran Peter Pan y Campanilla, pero el nuestro es un mundo cruel y el mundillo del fútbol no hace prisioneros. Lo mejor habría sido no hacer ningún tipo de pasillo o, de llevarse a cabo, haberlo hecho con nombres sin discusión como los de Luis, Abelardo, Gárate, Torres, Capón, Gabi o Koke.

El problema, decía, es etimológico pero la discusión no puede llevarnos por ahí porque si el otro día alguien arrancó de cuajo la placa de Courtois no fue porque el portero belga del Madrid haya sido o no una leyenda del Atleti sino porque se malinterpretaron adrede unas palabras suyas y porque a Thibaut se le atribuyó por parte de la Unión Internacional de Peñas algo que él realmente no dijo. El vándalo no pensó si Courtois era o no era legendario ni el origen etimológico de la palabra leyenda, el vándalo reaccionó a la queja de los peñistas y, a sugerencia del presidente del Atleti, arrancó la placa. Como en El mensajero del miedo, el loco se puso en marcha al oír "Lisboa" y, pico y pala en ristre como sugirió entre risas Cerezo, hizo un agujero.

El loco está loco pero ha habido un par de reacciones en las últimas horas, y una protagonizada precisamente por una leyenda incuestionable del Atleti, que me han preocupado y que abundan en mi teoría de que ese club tiene un problema de autoestima. La primera reacción a la que me refiero es la de Pablo Futre; Futre, que es leyenda absoluta y total del Atleti, colgó ayer la foto de un minero con un pico y una pala, en clara alusión a lo sucedido; la segunda reacción fue la que protagonizó anoche en El Chiringuito mi amigo Petón al no condenar lo sucedido, que es objetivamente condenable, y tratando de desviar la atención con que si Courtois falló en este partido o en aquel otro cuando vestía la camiseta rojiblanca. Por supuesto que cada uno condena lo que quiere, sólo faltaría, pero cuando a un violento del Real Madrid se le ocurra llamar negro a Kondogbia que no me venga nadie con discursitos alusivos a la paz en el mundo. O Tirios o troyanos, o se condena siempre o no se condena nunca.

Courtois, queridos míos, jugó cedido para el Atleti pero sin ser del Atleti del mismo modo que jugó para el Chelsea sin ser de ese equipo. En 2011, tras fichar por el equipo inglés y ser cedido al colchonero, la televisión belga TVL le hizo un reportaje preparando las maletas y en la habitación se puede apreciar claramente cómo tiene colgada una bufanda del Madrid y en la pared puede verse un poster madridista. En el Atleti jugó cedido dos años y, por cierto y pese a lo que recuerde Petón, sus actuaciones llevaron al equipo del Cholo a la final de la Champions de Lisboa. Ese es el problema, Lisboa. Lisboa es el meollo de la cuestión, Lisboa. Pero Courtois hizo en Lisboa todo lo que pudo y más para que el Atlético de Madrid conquistara aquella Champions. Todo y más.

Por cierto, yo no pienso pedir perdón porque el Real Madrid sea un equipo ganador. Ni en sueños voy a pedir perdón porque el Madrid haya conquistado La Decimocuarta después de ganar La Trigesimoquinta. Este club estuvo 32 años sin ganar la Copa de Europa, 32. Y perdía. Y se quedaba a las puertas de la gran final. Y, si llegaba, caía derrotado. Y los madridistas no dejaron de serlo por eso sino que siguieron animando y creyendo. La fe, como el ADN, es un rasgo humano, no de tal o cual club. No había ni un solo madridista que no quisiera que su equipo ganara de vez en cuando en lugar de perder siempre, pero perdía. De las derrotas se puede aprender pero no encontraréis a ningún deportista profesional que se enorgullezca de ellas. Ganar es satisfactorio, es bueno, no hay nada malo en ganar en vez de perder. La victoria del otro día hizo felices a millones de personas por todo el mundo . Por supuesto que Courtois está en un sitio mejor si lo que quiere es ganar porque en el Real Madrid tendrá más posibilidades de hacerlo que, por ejemplo, en el Racing Club Genk, que fue su primer equipo. Courtois no debe arrepentirse por nada ni pedir perdón, debe pedir perdón quien, megáfono en mano, se rio de Lunin porque su país acababa de ser invadido por Rusia. Y deben pedir perdón quienes no condenaron esa acción. Y debe exigírsele a la propiedad del Atleti que le retire el carnet, si es socio, y le impida el acceso al campo. Pero eso con tranquilidad que sucedió sólo hace un mes. Hay tiempo.