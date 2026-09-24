El Real Madrid tiene el derecho (y la obligación moral) de ir con todo a por el CTA

No, Jorge, no. José Mourinho no tiene que elegir entre solucionar los problemas deportivos que tiene el Real Madrid, que es evidente que los tiene, o hablar de los árbitros. No, Valdano, no. Solucionar los problemas deportivos del Real Madrid, que los tiene, es perfectamente compatible con hablar de los árbitros. De hecho, y si fueras tú quien ocupara el banquillo del Real Madrid en lugar de Mourinho, en la misma situación que él estarías haciendo exactamente lo mismo. Es más, me juego pajaritos contra corderos o, como dice el maestro Luis Herrero, me juego pincho de tortilla y caña a que, en la situación de José Mourinho, que es una situación muy especial, muy particular, cualquier entrenador de fútbol profesional de élite del mundo, cualquiera, estaría actuando del mismo modo.

Porque en el mes de septiembre del año 2026 la situación del Real Madrid, como por cierto también la de otros dieciocho equipos de la Liga española de Primera División, es absolutamente inédita puesto que tienen que competir con un club que pagó durante 17 años al vicepresidente de los árbitros en activo. Dime una Liga, solo una, querido Valdano, en la que exista una situación similar y yo me callaré la boca para siempre. Dime una. Tic, tac, tic, tac… Dime una Liga profesional en la que uno de sus participantes estuviera pagando más de 8 millones a la persona que decidía los ascensos y los descensos arbitrales, y yo cierro el pico. ¿Tú, como entrenador, no utilizarías eso? No me lo creo. Tú harías lo mismo que Mourinho. Cualquiera haría lo mismo. Es más, me sorprende muchísimo que Mourinho haya esperado a hacerlo la friolera de siete jornadas.

Además, tú ya eres talludito, Jorge, los 50 ya no los cumples. Quiero decir que tú llegaste a España en 1975 para fichar por el Deportivo Alavés. Vivía Francisco Franco cuando tú viniste aquí, Jorge. ¿Tú recuerdas lo que se decía del Real Madrid entonces? ¿Lo que se decía del Real Madrid especialmente desde Barcelona? En el 79 fichaste por el Zaragoza: ¿Tú recuerdas lo que decía José Luis Núñez del Real Madrid y de cómo y por qué ganaba los partidos el Real Madrid? ¡Hombre, que pareces nuevo! El Real Madrid ganaba porque tenía un delantero centro llamado Franco que jugaba desde el Palacio del Pardo y porque Franco controlaba… ¿el qué, Jorge, qué se decía que controlaba Franco? Franco y, después de Franco, el franquismo controlaba a los árbitros. Les ponía aquí, les llevaba allá, les decía esto y lo otro… ¿para qué? Pues para que favorecieran al Real Madrid. Y luego, en el 84, a los 9 años de estar en España, llegaste al Real Madrid como jugador. ¿Y qué se decía en el 84 del Real Madrid en democracia, Jorge? Del Real Madrid durante el franquismo ya sabemos lo que se decía, pero, ¿y del Real Madrid en democracia? ¿Qué se decía del Real Madrid sin Franco? Pues exactamente lo mismo que se decía con él: que el Real Madrid controlaba a los árbitros. Aún hoy, Valdano, se sigue repitiendo una mentira y es que José Plaza dijo que con él al frente del CTA el Barça no volvería a ganar una Liga. Es tan sencillo como lo siguiente: si hay alguien capaz de demostrar eso, yo dejo la radio mañana mismo.

El "Así, así, así gana el Madrid" lo llevamos aguantando los madridistas desde 1979, Jorge Valdano. Francisco Franco había muerto hacía 4 años, ¿eh? ¿Y por qué decían eso en El Molinón y luego en toda España? Pues lo decían porque, según ellos, el Real Madrid no ganaba sus partidos porque tuviera a los mejores jugadores, no, sino porque controlaba al estamento arbitral. El resto de clubes podría haberse aplicado la misma medicina que tú le sugieres hoy, en 2026, al Real Madrid. Ellos también podrían haber elegido entre solucionar sus problemas, que los tenían, o hablar de los árbitros. Pero no lo hicieron. Y hoy, según tú, sí lo tiene que hacer el Real Madrid. ¿Y por qué? Pues porque el Real Madrid no es un club de fútbol, no, qué va: el Real Madrid es un convento de clausura, es el Convento de las Carmelitas Descalzas. Tú llegas allí, llamas a la puerta, y José Ángel Sánchez te pasa unas yemas y unos almendrados de chocolate… En fin, el dulce que hayan hecho esa mañana en el vestuario sor Éder Militão y sor Brahim Díaz… ¿Pero en qué mundo vivimos?

¿Sabes, Jorge, la única diferencia que existe entre lo que yo llevo viviendo desde crío y lo que tú llevas viviendo desde que llegaste a España y la situación actual? Pues que el Real Madrid jamás pagó a una empresa de un vicepresidente arbitral en activo. Nunca. Jamás. Y repito lo mismo que antes: si alguien me lo demuestra yo dejo mañana la radio. Y hoy, en 2026, sabemos que el Barça sí lo hizo. Tú conociste a José Luis Núñez, que en paz descanse. ¿Me estás diciendo en serio que Núñez no utilizaría eso contra el Real Madrid? ¿No lo utilizaría Cruyff? ¿Me estás diciendo en serio que no lo utilizaría Joan Laporta? ¿De verdad? Decía Bertolt Brecht: "El que no sabe es un imbécil y el que sabe y calla es un criminal". Sabiendo lo que hoy sabemos, ¿qué club de fútbol del mundo no lo utilizaría? José Mourinho, querido Jorge, está en la obligación profesional de solucionar los problemas deportivos que tiene su equipo, que son algunos, y en la obligación moral de constatar un hecho, una verdad, una realidad que algunos pretendéis obviar como si nada hubiera sucedido. Pero sucedió. Y como sucedió y no queremos que nadie nos tache en el futuro de criminales y tampoco nos apetece que nos llamen imbéciles, algunos lo decimos. Ya lo dice el sabio refranero español: "Lecciones vendo que para mí no tengo". Pues si no las tienes para ti, querido, ahórrate el sermón.