El tren del oso noruego

El Real Madrid puede (y debe) extraer conclusiones del 0-4 del pasado domingo ante el Barça. Puede y debe. E incluso pueden ser reflexiones benéficas para el futuro del equipo. Una de las preguntas que deben hacerse en el club es la que planteaba ayer: ¿Es Ancelotti el mejor entrenador posible para un nuevo proyecto deportivo encabezado por Mbappé? Y otra de las preguntas necesarias que deben hacerse quienes ahora mismo están diseñando el futuro a medio y largo plazo del equipo es si el Real Madrid necesita o no necesita un delantero centro, un goleador, un killer, un especialista, un tiburón, otro Cristiano. Porque, y a pesar de que Benzema ha dado tres pasos hacia adelante cogiendo el relevo de CR7, Karim no es un 9, Benzema es otra cosa.

Y la respuesta a la pregunta de si el Madrid necesita un 9 tiene que ser necesariamente que sí lo necesita, lo necesita como el comer. Lo necesita porque cuando no está Benzema el equipo se resiente, Vinicius se diluye y todos son peores. El Real Madrid necesita acudir al mercado a fichar un delantero centro de referencia mundial; Mariano o Jovic están bien para completar una plantilla pero ninguno de los dos puede liderar al equipo en esa faceta del juego. Si el Real Madrid no acude ahora, ya, en este momento al mercado para fichar un 9 tendrá que hacerlo en un futuro inmediato porque Mbappé va a marcar muchos goles, eso está claro, pero no es un 9, y porque el 9 del Madrid, que es Benzema, no lo es, no es un 9 y porque, además, resulta que Karim ya tiene 34 años y, por si ello fuera poco, ha vuelto a la selección y en noviembre hay un Mundial por medio.

¿Quién no va a jugar el Mundial de Qatar porque su selección se ha quedado fuera? Pues ese Mundial no lo va a jugar Erling Haaland, que no es un delantero centro cualquiera, no, sino que es el 9 del que habla todo el mundo, el 9 de referencia mundial. Haaland lo tiene todo, es un goleador espectacular, es insultantemente joven y, si le respetan las lesiones, te garantiza goles para los próximos 10 años si quieres. Claro que, como en el caso de Mbappé con el PSG, el Real Madrid probablemente no pueda llegar al dineral que está dispuesto a pagarle el City, pero todo hace indicar que, también como en el caso del francés, el noruego estaría dispuesto a renunciar a una parte del pastel por jugar en el Madrid, que para él sería la guinda. ¿Entonces? Entonces el Real Madrid tiene que ir decididamente y sin titubeos a por Haaland.

Por si todo esto fuera poco, el Real Madrid, que presume de tener una economía saneada, lleva ahorrando dinero un montón de tiempo para algo así, para pegar un golpe encima de la mesa que dejaría ensimismado al resto y para volver a convertirse en la referencia mundial. Si alguien pensó que era una buena idea invertir 60 millones en Jovic o 120 en Hazard, ese mismo alguien tiene que pensar ahora que pagar 300 por un futbolista así es un buen negocio deportivo. Incluso tiene todo el sentido del mundo desde un punto de vista estrictamente marquetiniano: uno negro, el otro blanco, casi albino; un puñal el primero, un tanque el segundo; Mbappé una ardilla, Haaland un oso.

Si el Real Madrid no va ahora a por él ya no podrá hacerlo en un futuro inmediato y hasta es posible que no pueda hacerlo nunca. Y auguro que, si no va con todo, el City ocupará su lugar y, dentro de un año y cuando Benzema tenga 35, tendrá que acudir al mercado para fichar a un 9 peor que Haaland y con más años. En una situación de quiebra técnica y con un millón de problemas económicos, el Barcelona ha sido capaz de reinventarse; nadie entendería que, con una situación económica boyante fruto del trabajo económico bien hecho durante tantos años, el Real Madrid no asestara un golpe casi definitivo a sus adversarios. Por si fuera poco, una posible sanción al City facilitaría aún más la operación.

Aunque nacido en Leeds, Inglaterra, porque su padre jugaba allí al fútbol, Erling Haaland vino al mundo futbolístico en la academia del Bryne Fútbol Club, un modesto equipo de la pequeña ciudad del mismo nombre que milita en la segunda división noruega. Bryne fue fundada como una estación del tren de Thime construida allá por 1878. Pues bien, el Real Madrid tiene que ir a esa estación y sacar billete para el tren del oso noruego, que además se pirra por lo blanco. Si el Real Madrid hace ahora con Haaland el don Tancredo, si el Real Madrid no saca ese billete porque piensa que luego llegará otro tren más barato, vaticino que se arrepentirá. Y no quiero decir nada si, aunque parezca improbable, es Joan Laporta quien se sube al final a ese vagón en el último momento. Es ahora o ahora, no hay después. no existe el mañana, sólo existe el hoy. El hoy es Haaland y la estación es la de Bryne. Y, si te paras a pensarlo, el billete no resulta tan caro.