Enfrentados por un pasillo

Alessio Lisci, el jovencísimo y prometedor técnico granota, dijo ayer que su Levante le haría el pasillo al Real Madrid, y añadió: "Creo que lo merecen plenamente y no veo ningún problema. Es lo justo, somos un club noble y es lo que hay que hacer". Gracias a Dani Blanco caí en la cuenta de que, en puridad, no sólo el Levante debería hacerle el pasillo al Madrid sino, y hasta que acabara la Liga, también Cádiz y Betis. En este último encuentro nos encontraríamos con el pequeño problema técnico de que, enfrentándose los campeones de Liga y de Copa, no sabríamos muy bien quién debería hacerle antes el pasillo a quién, pero en el resto está claro. Como últimamente estábamos acostumbrados a que el campeón se decicidiera en la última jornada, o como mucho en la penúltima, dimos por sentado que al campeón sólo debía hacerle el pasillo su próximo rival o, si se proclamaba campeón en la última jornada, su primer rival de la siguiente temporada, pero no. De ser posible (que no lo es) que un equipo se proclamara campeón en el último partido de la primera vuelta, los otros diecinueve equipos participantes tendrían que hacerle el pasillo durante toda la segunda.

A lo que iba. Me sorprendió Lisci porque pensaba que al Madrid sólo estaba obligado moralmente a hacerle el pasillo el Atlético de Madrid, pero no, el técnico levantinista me abrió los ojos. Lisci dijo algo más interesante aún, se refirió al Levante como un club noble; puesto que el Levante era un club noble, a Lisci le parecía que no existía otra posibilidad que no fuera la de rendirle justo tributo al campeón. Corro al diccionario: "Noble, que actúa de buena fe, sin ninguna maldad o doble intención". De modo que el Levante, según su entrenador, le haría el pasillo al Real Madrid porque actúa de buena fe, sin maldad y sin doble intención. Existen tres versiones para la reacción de Lisci: una, la neutral, consistiría en que el entrenador italiano no pensaba en nada ni en nadie cuando dijo eso y que lo hizo por pura deportividad; otra, más malvada, la mía, nos conduciría a pensar que, al decir eso, Lisci estaba pensando en quien no le hizo el pasillo al Real Madrid, o sea el Atlético de Madrid; la tercera, la más maquiavélica en mi opinión, la dijo ayer Dieter Brandau y supondría que Lisci estaba buscando apaciguar al Madrid con sus palabras para que no hiciera sangre con el Levante, que se jugaba la vida.

En cualquiera de los casos, pensara en algo Lisci o no pensara en nada, él dijo ayer que le haría el pasillo al campeón porque hacérselo era una cuestión de nobleza. Ha querido la casualidad que estos días, casi inmediatamente después de que el consejo de administración de la empresa Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva decidiera no hacerle el pasillo al Real Madrid por lo que se había dicho en tres tertulias y escrito en dos columnas de opinión, el club colchonero haya presentado MadCup 2022, un torneo para los chavales, seleccionado por el Consejo Superior de Deportes, una, y leo textualmente, "fiesta de fin de temporada, en la que todos los jugadores disfrutarán de esta experiencia, de la mano de la Academia del Atlético de Madrid". Y leo más: "Durante la celebración del torneo, contaremos con diferentes actividades para fomentar la cultura, el deporte y los valores, con la fiesta de celebración en el estadio Wanda Metropolitano como punto principal". Entiendo, pues, que MadCup 2022, que está organizado por la empresa Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva, es un torneo dirigido a fomentar entre los más pequeños los valores del deporte, ¿verdad? ¿Es así? ¿Y si el torneo no lo gana el Atlético de Madrid, qué les dirán a los chicos? ¿Harán el pasillo al campeón o no se lo harán? ¿Hablando de los valores del deporte cuatro días después de negarse a hacerle el pasillo al Madrid bajo la excusa de que seis tertulianos llevaban dos semanas echando cuentas?

De todo lo que dijo Enrique Cerezo para justificar que no se hiciera el pasillo al Madrid, lo más gracioso de todo fue que, con ese gesto, quería impedir que las aficiones se enfrentaran. ¿Qué enfrentamiento? Las aficiones del Madrid y del Atleti dieron un ejemplo mundial en las dos finales disputadas. Ni un incidente, ni uno sólo. Y una de las dos finales la perdió el Atleti del modo más cruel posible. Ni un mal gesto, ni uno. Ahora, y después de esta iniciativa del Atleti, sí he visto enfrentamiento entre las dos aficiones. Ahora sí, antes no. Si la empresa Atlético de Madrid quiere que su MadCup sea un éxito, si quiere dar ejemplo, que le diga a los chicos que lo que hicieron el domingo está mal, que eso no se hace, que no es caballeroso o, empleando el mismo adjetivo que Lisci, noble. Si la empresa Atlético de Madrid quiere que su MadCup acabe bien, que invite por ejemplo al colchonero José Luis Garci para que imparta una clase magistral entre los chavales. Él, que no es dudoso, también les dirá que eso no se hace. Que no se vuelva a hacer. Ojalá.