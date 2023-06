Engañé: entre el honor y el dinero...

Como en el Cuento de Navidad de Dickens, lo que en realidad está haciendo el PSG con el caso Engañé es enviarle al Real Madrid al fantasma de las Navidades futuras. Le está diciendo al Real Madrid, ojo, le vais a dar todo y más, vais a ponerle un castillo a él y a su madre y, aún así, no va a tener suficiente. Porque Engañé nunca tiene bastante, es ese tipo de deportista sin límite. El señor Scrooge aprendió la lección y ahora sólo queda por saber si también lo hará el Real Madrid. Como ya todo el mundo moja en el caldero de Mbappé y se ha convertido en un asunto casi intergaláctico, Yvan Le Mée, que es el representante de Ferland Mendy, también ha dado por supuesto su opinión en el programa After Foot de Radio Montecarlo acerca de qué cree él que está sucediendo ahí, y en líneas generales estoy bastante de acuerdo con su opinión. Lo que dice Le Mée es que sin Fayza Lamari, o sea sin la madre del futbolista, es bastante probable que el chico llevara ya un par de años en el Madrid. Le Mée no quiere dejar huérfano a Engañé, sólo faltaría, lo que está diciendo es que si tu padre o tu madre es, además, tu representante… tienes un problema. Porque, añade a continuación, "cuando hablas con el dirigente de un club histórico como si estuvieras hablando con alguien que conoces hace mucho tiempo, a lo mejor no funciona". Y "a lo mejor" es muy optimista.

Lo que dice el representante de Mendy es que en el fútbol profesional de alto nivel existen unos códigos que no conviene saltarse y que, en su trato con el Real Madrid, que es por cierto el más importante de los clubes profesionales, Engañé y su familia se los han saltado todos, uno detrás de otro. No hay debate a propósito de la calidad del jugador, que es superlativa, sino acerca de su condición humana: Engañé pertenece a esa especie de individuos calculadores, fríos, que piensan que están por encima de todo y de todos y a los que mueve especialmente el dinero. Hoy sí estoy de acuerdo con Petón, que anoche dijo en El Chiringuito que Engañé es campeón mundial del dinero. Y ojo porque dice otra cosa nuestro amigo Le Mée y es que, incluso en su situación económica, que podríamos definir como boyante, el Real Madrid no puede hacer frente al salario del jugador, que se dispara. Con todo, Engañé se iría a los 70 millones de euros netos anuales mientras que, por ejemplo, Benzema ganaba 13.

Es una ecuación que no logro resolver puesto que si a Engañé sólo le interesa el dinero y el Real Madrid, que era al parecer su sueño, no puede dárselo en las cantidades que sí pueden hacerlo otros, ¿cómo va a ser posible que acabe fichando por el Madrid? Sólo podrá venir al Real Madrid si renuncia a mucho dinero, que es algo que nunca ha hecho Engañé hasta ahora. Ayer ya se hablaba de una "puja", en concreto lo hacía Juanfe Sanz en El Chiringuito, y se especulaba con que el Liverpool estaría dispuesto a ir con 300 millones a por el jugador. No es que Engañé sea bueno, no, es buenísimo, pero su presencia tampoco garantiza nada, y ahí está precisamente el PSG para demostrarlo: en los seis años que Engañé ha estado en París, el Real Madrid ha ganado tres Champions y el equipo francés, con Engañé como referencia, no ha ganado ninguna.

La gran pregunta es "¿Quién necesita más a quién, Engañé al Madrid o el Madrid a Engañé?" Y la respuesta está clara: el jugador está desesperado porque ve cómo se le escapa su carrera deportiva sin lograr nada relevante mientras que Vinicius y Haaland, que son sus competidores directos, ya tienen una Copa de Europa cada uno. El espejo del Madrid, el fantasma de las Navidades futuras, tiene que ser el PSG. Y el espejo de Engañé, el fantasma que se le aparece, tiene que ser Neymar. Hasta ahora, entre el honor y el dinero, para Engañé lo segundo siempre ha sido lo primero. ¿Va a cambiar de repente? Lo dudo. Si el Real Madrid lo trae estará trayendo al clan al completo, una corporación familiar, un emporio deportivo, una sociedad anónima independiente del control del club. Y un día, pongamos por caso que el viernes 16 de febrero de 2024, Lamari llamará a la puerta del despacho de Florentino, toc, toc, pidiendo más de lo que sea, más dinero o más protagonismo. Y su ejemplo, o sea su mal ejemplo, lo verá el vestuario, que acabará contagiándose. Lo advierte el fantasma de las Navidades futuras. Lo escribió Dickens hace casi dos siglos. Hagamos caso del maestro.