De repente nos encontramos ante un Florentino Pérez mucho más urbanita, mucho más callejero, uno que pisa asfalto y que va diciéndole a la gente de la calle qué va a pasar con el Madrid en el futuro. Son sólo, de momento y a la espera de que se vaya abriendo más y con más gente, escuetos "sí" y "no": "¿Va a fichar a Mbappé?" "Sí, pero este año no" "¿Va a venir alguien más? "No". Pero ya digo que este presidente más popular, más abierto a la gente, que al final es el alma del fútbol, y que hoy le dice a un Cabify si van a buscar sustituto para Lunin, mañana a un Glovo si habrá o no finalmente SuperLiga y pasado a un Telepizza si sigue Ceballos, me gusta más y me cae incluso más simpático si ello fuera posible, que ya adelanto que eso va a ser difícil. Lo que comentó ayer a pregunta de un amable ciudadano es que con Joselu, que será presentado mañana, se acabará por esta temporada lo que se daba, de modo que, como ya decíamos la semana pasada, el Real Madrid deberá competir por Liga y Champions con el citado Joselu Mato, Vini, Rodrygo, Brahim si decidimos que es delantero y las posibles incursiones de Álvaro.

¿Por qué hace esto el Real Madrid? Tiene que haber a la fuerza un por qué, siempre lo hay. ¿Por qué se desprecia el fichaje de un 9 top mundial como Kane, que está a tiro? ¿Sólo porque tiene casi 30 años y en el club no ven cómo puedan amortizarlo si se deben pagar por él 90 millones de euros, por ejemplo? Yo creo que esta paralización de la planificación deportiva sólo puede responder al hecho de que estén esperando a Engañé, que ayer ya dijo que él quería seguir en el PSG y que el año es muy largo. Vuelve a ser muy largo el año, añado yo. En realidad, y visto todo desde el punto de vista económico, que no es desdeñable hacerlo en absoluto, puestos en esta tesitura al Madrid le viene bien que Engañé aguante un año de amargura, mobbing e insultos de los aficionados del PSG porque así llegará libre con 25 años en 2024, que es lo que quieren en realidad él y su señora madre. Engañé quiere llegar libre para cobrar de aquí y de allá, del PSG la prima de fidelidad y del Real la de fichaje, y al Madrid no le viene mal puesto que de ese modo "sólo", entre todas las comillas del mundo, tendrá que pagarle cien millones (por ejemplo) al jugador por venir aquí a cumplir su sueño y luego su ficha anual por 5 ó 6 años a 30 millones netos por temporada, pongamos por caso. Si viene libre, Engañé le saldrá al Madrid por 280 millones mientras que, del otro modo, le saldría por más de 400 y, además, habría que pagarle al jeque un pastón por un año, cosa que disgusta sobremanera a Florentino. Así que a Florentino le conviene que Engañé aguante a Macron, a Al Khelaifi y al Lucero del alba.

Hay, eso sí, un pequeño inconveniente, un problemilla sin demasiada importancia y es que, a la espera de que Engañé decida venir aquí o apostar por el City o por Arabia, el Real Madrid tiene que competir. La pregunta es: ¿Lo puede hacer por todo con la actual plantilla? Ha llegado Brahim, eso es cierto, pero se ha ido Asensio. Va a venir Joselu pero acaba de marcharse Benzema. Se han ido Mariano y Hazard y han venido Fran y Bellingham. ¿Vale con eso para competir por la Liga con el Barça más mediocre del último cuarto de siglo? Igual sí, no lo sé. Cambias a un Balón de Oro por Joselu. No digo que sea imposible pero fácil tampoco parece, ¿no? El de Engañé es evidentemente un fichaje estratégico de Florentino. El presidente del Madrid piensa, y yo creo que acertadamente, que con Engañé en el equipo se garantiza otros 5, 6 ó 7 años compitiendo a máximo rendimiento con los clubes Estado. Y lo supedita todo a ese plan. Y yo quiero creer que, esta vez sí, Florentino tiene algo, lo que sea, una firma, un documento, un pelo, una uña que le garanticen que esta congelación de la planificación deportiva y ese riesgo de tirarse dos temporadas sin ganar ni Liga ni Champions va a surtir efecto porque esta vez Engañé sí vendrá.

Esta va a ser una partida memorable, sin duda. De un lado el gran maestro Florentino Pérez, probablemente el mejor presidente de la historia del Real Madrid y seguramente el mejor directivo actual. Del otro, Kylian Engañé de primero y A Tout Le Monde de segundo, un profesional del engaño, un genio del disfraz que deja a Mortadelo a la altura del betún, el único mortal que ha sido capaz de burlarse de Florentino. Esto no lo supera ni un Fisher contra Spassky. ¿Podrá volver a engañar Engañé a Florentino? ¿Y si lo hace, y si vuelve a dejarlo retratado? ¿Vale Engañé esta petrificación deportiva? ¿Es tan bueno como para que todo el mundo en el estadio Santiago Bernabéu haya quedado convertido en estatua de sal? ¿Aguantará otro año más el madridismo sin que su equipo oponga resistencia al Barcelona más plano del último cuarto de siglo? Próximamente en sus pantallas. Veremos si es una película de terror o una comedia romántica con final feliz.