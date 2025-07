Éramos pocos y parió el sindicato arbitral

Mucha piedra van a tener que picar los árbitros españoles, muy pronto se van a tener que levantar, muy tarde se van a tener que ir a la cama y muy bien lo van a tener que argumentar para que aquí, al menos aquí, en otros sitios no lo sé, pongamos en el fiel de la balanza el Caso Negreira por un lado y los vídeos de Real Madrid Televisión por el otro y el resultado final sea que pesan lo mismo el uno que el otro. Ayer, en la charada que sirvió como presentación de Paco el de la IA como nuevo jefe del CTA ya se jugó al despiste y a mezclarlo todo, pero hoy la recién creada Asociación Española de Árbitros de Fútbol ha emitido un comunicado anunciando su voluntad de personarse en estas dos causas abiertas, advirtiendo de antemano que va a ser "una gestión compleja y difícil" en la primera de ellas. No es, por lo tanto, imposible de imaginar que la AESAF, que seguro que lo intentará hasta el límite de sus fuerzas en el Caso Negreira, a quien llaman curiosamente Enríquez, acabe personándose sólo en el Caso de los vídeos de Real Madrid TV mientras que Negreira vuele libre como una palomita.

Entiendo que lo que molesta a los colegiados es la reiteración porque otra cosa no puede ser. Quiero decir que a los árbitros se les ha criticado desde que el fútbol es fútbol, y en España aún más, pero no ha sido curiosamente hasta el mes de julio de 2025 cuando han sentido la necesidad de defender su honorabilidad… por unos vídeos. No la sintió al día siguiente de que la Cadena Ser destapara el mayor escándalo de la historia del deporte español ni tampoco la sintió cuando Simeone dijo que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid. No sintió esa imperiosa necesidad cuando Ángel Haro, presidente del Betis, dijo por ejemplo que una expulsión de Chimy Ávila por parte de Cuadra Fernández era una grosería y un insulto al beticismo, tampoco salió al paso cuando el consejero delegado del Atlético de Madrid, Gil Marín, protestó tras sentirse perjudicado en un derbi copero y sugerir que el Real Madrid llevaba robando desde que lo fundaron los hermanos Padrós. No salieron nunca a defender su orgullo herido, jamás, salvo ahora. De modo que deduzco que lo que les molesta es la reiteración.

Yo reto desde aquí a cualquiera de los miembros del sindicato arbitral a que me digan una sola jugada, sólo una, que salga manipulada o tergiversada en Real Madrid Televisión. Una. No las hay. Todo lo que relatan los compañeros del canal de televisión madridista es exacto y minucioso. Todo. Sí hay un factor que convierte en originales los vídeos críticos de Real Madrid Televisión y es que estos salen al aire gane o pierda el equipo y lo haga bien o mal el colegiado de turno. Se acude al archivo y no hay domingo en el que el árbitro en cuestión no haya perjudicado en un momento u otro al Real Madrid. Supongo que llegó un día en que Florentino Pérez llegó a la conclusión de que no era positivo para el club que preside seguir poniendo la otra mejilla y consintiendo al resto de clubes (porque son todos) que siguieran con sus falsas acusaciones. E imagino que ese día que Florentino hizo "¡clic!" no tardó demasiado en llegar desde que se conociera que el Fútbol Club Barcelona había estado pagando durante 17 años al señor Enríquez, como le llaman ahora en el sindicato. Negreira decidía ascensos y descensos, muchos árbitros viajaban en taxi con Negreirita hasta el Camp Nou y otros contrataban sus servicios de pilates, pero de repente no es Negreira sino Enríquez. Irónico, ¿verdad? Y bochornoso.

El Real Madrid hace, y va a seguir haciendo por lo que yo sé, esos vídeos porque no quiere la cabeza de Cantalejo, no, sino la de todos aquellos que estuvieron en contacto de un modo u otro con el paciente cero. Lo que piensan en el Real Madrid es que el sistema está podrido, contaminado, que todo el edificio arbitral sufre de aluminosis y que, por lo tanto, hay que echarlo abajo y construirlo de nuevo. Y no tiene por qué ser ACS quien lo haga, no es necesario, que ya me conozco a mis clásicos. De modo que esto queda reducido a un choque de trenes: por una vía, el club de fútbol más prestigioso del mundo; por la otra, el recién creado sindicato arbitral. De quien venza dependerá, según creo, el futuro del fútbol español. Si vencen quienes defienden las prebendas del establishment arbitral la nuestra seguirá siendo la Mugrienta Liga Negreira o, para ellos, la Mugrienta Liga Enríquez. Si vence el Real Madrid aún tendremos una posibilidad de regeneración. Soy pesimista, más aún tras la mascarada de ayer. Creo que la élite quiere tapar, ocultar, olvidar, dejar que pase el tiempo y que todos nos hagamos viejos y caigamos en la desidia o el desánimo. Y me malicio que de haber sido al revés, o sea de haber sido el Real Madrid el que hubiera pagado a Negreira, a estos sindicalistas no les habría costado tanto tiempo salir a defender su maltrecho honor. Hay que echarlo todo abajo, todo. Y construir de nuevo. Y hasta que llegue ese día, a seguir batallando.