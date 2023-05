Español: descendido por el artículo 33

Hay por ahí circulando unas declaraciones del plenipotenciario Jaume Roures de enero de 2019 en las que dice que el Girona tiene que aspirar a ser el segundo club de Cataluña que ahora, viendo lo que le han hecho al Español en la Liga, cobran aún más interés y relevancia. Roures es el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro. Es cofundador de Mediapro, avalista de Laporta, hace unos meses se hizo con el 24’5% de Barça Studios, que es el ente que centraliza la creación, producción y comercialización de toda la oferta audiovisual del club azulgrana, y además es miembro del consejo asesor del Girona. Y hace unos días se supo que LaLiga, o sea la patronal del fútbol español, había extendido su contrato con la agencia audiovisual de Roures hasta 2029. El pasado mes de abril se conoció la noticia de que Mediapro había conseguido parar por vía judicial la licitación del VAR para las tres próximas temporadas; en la base de ese concurso, que frenó en seco el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid a través de una medida cautelarísima, se exigía por ejemplo a los futuros proveedores interesados la capacidad de implementar también el fuera de juego semiautomático, que funcionó también en el Mundial de Qatar.

De modo que Jaume Roures, que moja en el caldero del Fútbol Club Barcelona, de quien es principal avalista, es propietario de la empresa que distribuye las imágenes del VAR y asesor del Girona, dice que éste tendría que aspirar a ser el segundo club catalán de España y, ayer, al Español le ejecutan (porque eso es lo que hicieron, ejecutarlo) después de que el otro día le concedieran al Atleti un gol, el segundo de Griezmann, que nadie puede asegurar, al menos no con las imágenes que hemos visto, que existiera realmente. Eso son 6 puntos, 6. Pero, y sólo con los 3 de ayer, hoy el Español no estaría descendido y seguiría siendo el segundo equipo catalán de la Liga. Y el caso es que, si empiezas a hacer cábalas, ni siquiera parece un accidente. En estas circunstancias, resulta entrañable comprobar cómo el propietario del Español, el señor Chen Yansheng, se echa la culpa por el descenso, cuando la culpa del descenso españolista está más cerca de Barcelona que de la provincia de Cantón.

De todo esto, por supuesto, no dirá nada el periovalencianismo. No dirá nada del gol mal anulado a César Montes, que suponía el 1-3, ni tampoco del penalti claro cometido sobre Martin Braithwaite. Parece que al valencianismo le sentó muy mal que Vinicius hiciera un gesto dando a entender que el Valencia se iba a Segunda pero el periovalencianismo no dirá tampoco que así fue como despidió un amable sector del club ché a los jugadores del Español, club descendido por el VAR y no por el fútbol desarrollado sobre el campo. Llamó mucho la atención al periovalencianismo que, tras llamarle mono, Competición cerrara con tanta celeridad parte de la grada Mario Kempes pero ayer, antes de que el árbitro descendiera al Español, otro grupo de seguidores se reunió para gritar alegremente "¡madridistas, hijos de puta!" Se ve que han aprendido la lección. Tiene suerte el Valladolid de que Roures no dijera también en esa entrevista a la que antes hacía referencia que el Valencia debía ser el único equipo de Primera cuyo nombre empezara por uve porque, de lo contrario, sobraba la última jornada para los pucelanos.

Pero, y aún siendo de época la tomadura de pelo al señor Yansheng y no teniendo sentido que en una Liga mínimamente seria haya una persona que sea al mismo tiempo, como Roures, presidente, portero, defensa, delantero, entrenador, masajista, árbitro y avalista, no es esta o aquella jugada en concreto ni aquel colegiado o este otro sino el modelo en general, el método el que está en cuestión. O, como decía este mediodía en Fútbol EsRadio, el problema es Alien y no los huevos que vaya poniendo por ahí, y Alien, el octavo pasajero, la Hydra con la que hay que acabar es el sistema, un sistema en el que un club estuvo pagando durante 17 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Si eso sucedió, si el Barça fue capaz de abonarle a Enríquez Negreira un total de 7’3 millones de euros, ¿cómo no van a hacer con el Español lo que les parezca más oportuno? La putrefacción es también intelectual porque, por ejemplo en Sevilla, hubo un sector de aficionados que organizó una manifestación porque a Vinicius le quitaron una cartulina roja que no le sirve absolutamente para nada al Real Madrid mientras que calló estruendosamente ante el pago de esos 7 millones a la mano derecha de Sánchez Arminio. No es una jugada, no, son todas. No es un árbitro, es el colectivo arbitral. Es el sistema el que está en cuestión, señor Yansheng. Tiene usted una buena mata de pelo según compruebo en sus fotos, no deje que se la tomen más en España. Al Español lo descendieron los árbitros y quién sabe si también una entrevista con el hombre orquesta de la Liga.