Esperpéntica carrera por el Balón de Morro

Lo del balón de oro también ha cambiado en el nuevo fútbol, que es un fútbol más feo que el viejo o al menos a mí me lo parece. Antes los futbolistas tenían menos tatuajes pero más decoro. No me imagino yo a Kevin Keegan diciendo "el Balón de Oro me lo merezco yo" o a Karl Heinz Rummenigge diciendo "yo he sido el mejor", y los dos eran buenísimos, mejores que los actuales. Pero los futbolistas de antes tenían eso, menos tatuajes y más decoro, más vergüenza propia. Respetaban más su propia leyenda. Quiero decir que antes estaba mal visto hablar bien de uno mismo. Si lo necesitas, si crees necesario contarle a los demás lo bueno que eres, es que no lo tienes tan claro. O a lo mejor no estás bien educado. O has recibido otra educación. Lo educado antes era no hablar de ti. Yo no recuerdo a Pelé recordándonos lo bueno que era ni a Alfredo Di Stéfano rememorando todos sus éxitos. Paco Gento, que ganó 6 Copas de Europa, no iba por la calle recordándoselo a todo el mundo: "Oiga, que soy Paco Gento, que he ganado 6 Copas de Europa". Si Gento hubiera dicho eso le habrían llamado necio. Gento era un tío normal con un don extraordinario para jugar al fútbol. Y él sabía perfectamente que la gente le reconocía su estatus de estrella sin tener que ir por ahí jactándose de ello. Lo notaba en las miradas de la gente, en la admiración. Era un ídolo. Y nunca ganó el Balón de Oro.

Pero, como todo en la sociedad, el fútbol también ha cambiado. Y ahora no sólo no le dicen a uno que es idiota por recordar los éxitos propios sino que la vanidad está bien vista. Y no me refiero al "me lo merezco" de Míchel en el Mundial de Italia, que fue fruto de un enfado monumental con la prensa por considerar injustas y exageradas las críticas contra él. Ni siquiera me refiero al "soy guapo y rico y por eso me tienen tanta envidia" de Cristiano, no. Me refiero a esta carrera estúpida y frenética en la tontez que inició el otro día Kylian Mbappé y que ha continuado Lamine Yamal. No es una batalla por el Balón de Oro sino una carrera por el Balón de Morro porque, sinceramente, hay que tener mucho morro, pero mucho, para considerar que eres el mejor por haber batido un récord goleador en los Mundiales. Y hay que tener otro tanto de morro más para decir que has ganado el Mundial con España cuando tu aportación a la selección fue de 2 sobre 10.

De todas formas este premio también lo ha perdido todo y está desprestigiadísimo desde que decidieron quitárselo a Vinícius Júnior para regalárselo a Rodrigo Hernández. No es, como se dice, el Balón de Morro más abierto de los últimos tiempos sino que, como siguen sin conocerse los criterios para elegir al mejor jugador del año, nadie sabe por dónde saldrá el sol. Si es por títulos, Fabián Ruiz es el candidato número uno puesto que lo ha ganado todo con su equipo y con su selección. Si es por el récord de goles, Cristiano acumula 979: no te digo que se lo superes, empátaselo. Si no nos referimos ni a los goles acumulados a lo largo de toda una carrera ni a los títulos obtenidos durante la temporada sino a la calidad intrínseca que acompaña a un futbolista más allá del día a día, yo tengo mis candidatos: Messi, Cristiano, Karim Benzema y Luka Modric. Si es por lo buenos que son, estos cuatro están muy por encima del resto, lo que pasa es que no es lo mismo jugar para el Inter de Miami o para el Al-Nassr o el Milan que hacerlo para el Real Madrid, el Barça o el PSG. El otro día vi un resumen de las mejores jugadas de Karim Benzema: ni Mbappé ni Yamal se van a aproximar jamás a ese grado de excelencia futbolística. Y si es por lo que presumen, si es por las flores que se echan a sí mismos a su propio paso, si es por lo que se admiran, entonces sí, el Balón de Morro va a ser una dura competencia entre Mbappé y Yamal.

Supongo que estos premios, que han pasado de ser una cosa divertida a una horterada de padre y muy señor mío, van en consonancia con todo lo demás. Antes el Oscar se lo daban a Eva al desnudo y ahora se lo dan a Una batalla tras otra. Antes el Nobel de Literatura se lo daban a Kipling y ahora se lo dan a Bob Dylan. Y con el Balón de Morro pasa igual. No cuenta lo bueno que seas sino la cantidad de veces que cuentas lo bueno que eres. Eso y el traje que lleves a la gala, cuanto más estrafalario mejor. Quiero decir que si alguien se atreve a ir un día vestido de buzo tendrá más papeletas para ganarlo. Y el flow, eso también cuenta. El flow. Quien fluye gana. Ahora bien, no les preguntes qué es fluir, que no tendrán ni puñetera idea. Seguro que Diego Armando Maradona no tenía ni idea de lo que era fluir y sin embargo fluía sin repetirlo tanto. Fluyó de tal manera que, en un Mundial, la cogió en su campo, se fluyó primero a Hoddle, luego se fluyó a Reid, más tarde se fluyó a Butcher, luego le hizo un fluido a Fenwick y, cuando se vio solo delante de Shilton, se lo fluyó también a él. Multifluido podría decirse. Aquel futbolista era indiscutiblemente el mejor y, precisamente por eso, no tenía ninguna necesidad de irlo cacareando por ahí. Él sabía que los demás lo sabían. Era público y notorio, saltaba a la vista. Y a la vista está que ahora nada salta a la vista salvo esos espantosos trajes de luces que hacen que te escuezan los ojos. Que hablen con Morante de la Puebla, hombre. Que hablen con el maestro. Él sí que fluye.