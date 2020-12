Evitadnos el espanto de la Liga Europa

Afortunadamente nadie ha apelado aún al espíritu de Juanito porque era lo último que me quedaba por oír. Aún, démosles tiempo. Lo de mañana en el estadio Alfredo di Stéfano ante el Borussia Mönchengladbach no es una final, es el sexto partido de una calamitosa actuación en la fase de grupos de una Champions cuya final (esa sí) se celebrará, si Dios lo quiere así que yo espero que sí, el próximo 29 de mayo de 2021 en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, en Turquía. Si el Real Madrid aspira a jugar esa final deberá imponerse antes en su casa al séptimo clasificado de la Bundesliga y, luego, ganar seis partidos más, los de octavos de final, cuartos y semifinales. Y, entonces sí, no solo Casemiro y yo podremos decir el 28 de mayo del año que viene eso de que "mañana jugamos una final" sino que será real como la vida misma: el 29 el Real Madrid jugará una final, otra final.

Y, en ese momento sí, recordaremos aquello que dijo don Alfredo di Stéfano de que las finales no se juegan sino que se ganan. Y habrá ambiente de gran final, que es a lo que están acostumbrados los aficionados madridistas. Lo de mañana, lo de llegar a este miércoles con la soga al cuello, en la cuerda floja de tener que ganar para seguir sobreviviendo, no es una final, no, sino la demostración palpable de que en la Copa de Europa, ese territorio que tan bien conoce el Real Madrid y en el que se mueve como Pedro lo hace por su casa, las cosas se han hecho rematadamente mal. Podrán hacerse fenomenalmente bien a partir de ahora, ni lo niego ni lo dudo porque lo he visto muchas veces; el Real Madrid podrá clasificarse como primero, rearmarse de aquí a febrero y plantarse en Estambul, ha sucedido antes, pero lo de mañana no es una final, no, no lo es, sino la prueba palpable de que todo ha ido mal hasta ahora en esta Champions.

El de mañana es un partido que tiene premio o castigo, calabaza Ruperta detrás de una puerta o cochazo detrás de la otra. Y, como madridista que soy, me duele haber llegado así a estas alturas de la competición. La calabaza Ruperta no es otra que esa competición llamada Europa League con la que se amenaza al trece veces campeón continental. Sí, sí, se amenaza, así como suena. Al Real Madrid le amenazan con descender hasta el averno de una competición que si os habéis fijado tiene nombre de película de la Marvel, la Liga Europa, como la Liga de la justicia o La Liga de los hombres extraordinarios. No voy a decir que esa sea la Liga de los peores, no, porque cada uno compite por lo que puede y como puede con lo que tiene, pero no es el sitio en el que uno espera ver a los jugadores del Real Madrid. El ex capitán del Atlético de Madrid, Gabi, dijo que era una mierda, y eso que el Atleti ha jugado tres finales de Champions perdiéndolas todas, eso sí. Si Gabi, que sólo ha perdido finales de Champions, dijo en voz alta que la Liga Europa es una mierda, ¿qué pueden pensar Modric, Benzema o Ramos, que han ganado cuatro Copas de Europa? Firmo debajo de lo dicho por Gabi.

Creedme que en mi ánimo no está en absoluto faltarle al respeto a nadie ni mucho menos restarle mérito a lo que hayan podido conseguir otros clubes en la Liga Europa, pero ser campeón de Europa significa ser campeón de la Copa de Europa, serlo de la Europa League es... otra cosa, dejémoslo ahí. Yo estoy de acuerdo con Gabi, que sólo perdió finales de Champions: La Europa League es una porquería para según qué clubes. Y si el ex capitán del Atleti, uno de sus símbolos, dijo eso de un título que su club ha ganado hasta en tres ocasiones distintas, ¿qué más puedo añadir yo? La prueba más palpable de que esa competición no está por supuesto a la altura histórica del Real Madrid es precisamente el hecho de que los antimadridistas se hagan los dedos huéspedes soñando no con que el equipo blanco quede apeado de Europa, no, sino con la posibilidad de verle disputando dicha competición. Es la calabaza Ruperta.

Lo de mañana, querido y admirado Case, no es una final, no, sino la constatación de que lo habéis hecho todo muy mal desde el mes de septiembre, hacedlo bien a partir de ahora, hacedlo como sabéis hacerlo. Tú sí has jugado finales de la Champions y las has ganado todas. Si queréis que el madridismo no desconecte, si queréis que el madridismo no desenchufe de Europa y se niegue a ver vuestros partidos, si no queréis que vuestros aficionados opten por el Brexit, ganad mañana, estad a la altura de las circunstancias, competid por estar en la verdadera final, que es la de mayo, y ahorradle a vuestros seguidores la amargura de veros por ahí jugando contra lo mejor de lo menos bueno. Cumplid con vuestra obligación, Casemiro, ganad y clasificaos para los octavos de final de vuestra competición, que es la Champions. No elijáis, por favor, la Ruperta y quedaos con el cochazo. Evitadnos el espanto.