Dicen que la de mañana en Sevilla es la fiesta del fútbol español pero, para nuestra desgracia, el fútbol español está para pocas fiestas. Me gustaría ver el vaso medio lleno pero es que está vacío del todo. Por supuesto que la final de Copa es importantísima para los dos equipos participantes pero, y desde que tengo memoria, el que se pite el himno nacional o se insulte a Su Majestad el Rey es una moneda al aire. Por ejemplo: ¿final de 2009? Barça-Athletic Club: se pita el himno y se insulta al Rey. ¿2010? En aquella ocasión hubo suerte, Sevilla-Atlético de Madrid. En la de 2011, Real Madrid-Barcelona, la mitad del campo insultó al Rey y la otra mitad le ovacionó. Hoy, uno de mis alumnos de locución de la Universidad Villanueva me preguntaba si creía que el sábado se pitaría el himno nacional español. Esa es la cuestión. En 2012 se pitó, en 2013 no, en 2014 lo pitó una parte del estadio, en 2015 toda, en 2016 la mitad… No me cabe la menor duda de que mañana, cuando suene el himno nacional español, los aficionados de uno de los dos equipos participantes en la final pitarán el himno y, si tienen ocasión, insultarán al Rey de España. Y esto supone inevitablemente que el resto, incluso quienes, como es mi caso, tenemos que ver el partido por obligación profesional, nos distanciemos cada vez más de la mal llamada fiesta del fútbol español. Si hay fiesta, que la habrá para el ganador, será para los aficionados del Athletic, que pitarán el himno nacional, o los del Mallorca.

Canta Joan Manuel Serrat eso de que "nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio". Yo, como decía antes, no creo que el fútbol español esté para demasiadas fiestas. El ex presidente de la federación Luis Rubiales sigue a la espera de ser citado a declarar por la juez de Majadahonda que investiga los contratos firmados durante sus últimos cinco años al frente de la institución, y algunos de ellos tienen que ver con el escenario de mañana, La Cartuja. De no ser porque a Rubiales le dio por adelantar su regreso a España, que inicialmente estaba previsto para este sábado, podría haberse dado el curioso caso de ver a Rubiales detenido por la UCO y, a renglón seguido, a Valverde y a Aguirre confirmando los onces iniciales. Por mucho que queramos, no creo que podamos abstraernos del inmenso lodazal en el que está inmerso nuestro fútbol. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? ¿La fiesta de una federación controlada por las territoriales y que todo hace indicar que pondrán ahí al rubialista Pedro Rocha contra el viento de la lógica y la marea de la razón? ¿O la fiesta del caso Negreira? ¿La fiesta del Barça pagándole 7’3 millones de euros al vicepresidente arbitral durante 17 años? ¿La fiesta de un colectivo arbitral dominado por los hijos putativos del ex vicepresidente? ¿O la fiesta del racismo incontrolado? ¿La fiesta que tanto preocupa a FIFA? ¿Es esa fiesta? ¿Es la fiesta del acoso a Vinicius? ¿La fiesta de un muñeco con su nombre colgando de un puente? ¿La fiesta del "qué haces grabando al chiquet"? ¿O la fiesta del mono a Acuña y del gitano a Quique Sánchez Flores?

Entiendo que el día de mañana es importantísimo para Athletic y, sobre todo, para Mallorca, más que nada porque ha ganado menos títulos. No es nada fácil llegar a jugar una final de la Copa del Rey. Pero, en mi opinión, es un título devaluado, desgastado, un título menor. Y lo es independientemente de quien lo gane, el año pasado lo ganó mi equipo y sentí lo mismo. Para quienes amamos a España y queremos a nuestra nación ya sería un milagro que no se produjeran desagravios a los símbolos nacionales representados por la bandera, el himno y el Rey. Es probable que a mucha gente le parezca esta una visión demasiado pesimista pero ya se sabe que un pesimista es un optimista informado. La fiesta del fútbol español es una quimera, un sueño. No puede haber fiesta en nuestro fútbol cuando desafortunadamente cada vez queda menos España y nuestra Liga es el ejemplo mundial de lo que no hay que hacer y nuestra federación es el modelo del chanchullo, del recoveco, del atajo, de lo oscuro. Y ahora toca rezar para que se pite poco el himno nacional y a Su Majestad no le insulten demasiado en la fiesta del fútbol español. Ese será nuestro éxito. Qué mediocre todo, ¿no?