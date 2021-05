Florentino es caza mayor

Es como si, de repente, en el Atlético de Madrid hubieran perdido toda la vergüenza. No se la dio el otro día por ejemplo a Enrique Cerezo cuando salió a defender el proyecto de la Superliga cuando hacía días que el consejero delegado de su club ya había chalaneado con la UEFA un regreso en diferido al redil y había pactado también con Tebas su permanencia en la vicepresidencia de ese ente denominado Liga de Fútbol Profesional. Cerezo me recordó a esos policías que salen en las teleseries del domingo por la tarde y que llegan siempre a la escena del crimen cuando el protagonista se ha librado por sus propios medios de un psicópata que lleva regando la ciudad de cadáveres durante la última hora y media; con una diferencia: esos polis de la tele son torpes, no como los de la vida real, pero Cerezo llegó tarde adrede y para no tener que pagar la fiesta.

Tampoco tuvo vergüenza quien filtró que el vestuario colchonero estaba que ardía con las protestas por la mano de Militao cuando probablemente sea la plantilla colchonera la que más se ha quejado de toda la Unión Europea. Y, por fin, también ha perdido hoy la vergüenza Simeone cuando, en clara referencia a Zidane, ha dicho que lo único de lo que debe ocuparse un entrenador es de que su equipo juegue bien al fútbol y que, cuando eso, pasa, no hay polémica que valga. Yo recuerdo a uno que no espero ni siquiera a que finalizara el partido de Liga para hablar con el colegiado sino que, cuando aún no había acabado el encuentro y ante la sorpresa generalizada, cruzó todo el campo para citarse al final del partido con un defensa rival de un modo muy similar a como lo harían en un bar a las cuatro de la madrugada; y no fue en un partido cualquiera, no, sino en una final de la Champions.

¿Así que al autor de la frase más lamentable de la historia del fútbol español, aquella de que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid, no le gusta que los demás puedan debatir sobre los árbitros? ¿Dónde estaba el Cholo cuando su capitán, Koke, dijo tras el partido contra el Levante que iban a luchar contra todo y contra todos? ¿O cuando el mismo jugador señaló, tras el derbi madrileño, que los árbitros debían explicar el penalti no pitado a Felipe? ¿O cuándo, y de nuevo Koke, dijo después del partido contra el Sevilla que el gol andaluz había llegado precedido de una mano de Ocampos? No hay más que ver un minuto de cualquier partido dirigido por Simeone para darse perfecta cuenta de que él es un remanso de paz, un técnico que no protesta nada y que jamás trata de condicionar la actuación arbitral. A otro perro con ese hueso desgastado, Cholo Simeone. Ni para caldo vale.

Por otro lado: Así que no tenía nada que ver la fracasada iniciativa de la Superliga en la faena que le hicieron al Madrid el domingo pasado, ¿verdad? Otro que también parece haber perdido la vergüenza es Javier Tebas, nuestro pequeño Ceferin oscense, que hoy ha vuelto a amenazar a Florentino Pérez y, por ende, al Real Madrid. Como su padrino de la UEFA, Tebas ha vuelto a emplear un lenguaje tabernario, hablando de pulsos, citando en la calle (como Simeone a Varane) al presidente del equipo blanco. Ha dicho una cosa el presidente de la Liga que resulta verdaderamente de traca, y es en concreto cuando se ha preguntado en voz alta y de forma retórica si es leal tener información de las negociaciones de los derechos audiovisuales y estar trabajando en la Superliga. Imagino que si a Florentino le hubieran dejado turno de réplica habría dicho que eso es tan leal o tan desleal como puede serlo que uno de tus hijos sea secretario del consejo de administración de un club de cuyo descenso debió ocuparse el organismo que presides, ¿no? Patricia Rodríguez, directora general del Elche y vicepresidenta segunda de la Liga, acusó al presidente del mismo organismo al que pertenecía de no ser neutral. El propio presidente del Elche le acusó de carecer de objetividad y de tomar partido por el equipo para el que trabajaba su hijo. A punto estuvo el Numancia de acudir a la justicia ordinaria para protegerse, que es lo que ahora han hecho por cierto Real Madrid, Barcelona y Juventus. ¿Pasó algo? Pues no, nada pasó. Y ahí sigue Tebas.

Para el pequeño Ceferin oscense Florentino es caza mayor. Y, como el elefante es demasiado grande para él, pretende aliarse con el bocachanclas de Liubliana para derribarlo. Y hablando de cazadores y de elefantes: en Cazador blanco, corazón negro, la extraordinaria película de Clint Eastwood, se pronuncia la siguiente frase: "Es un pecado matar a un elefante. Es el único pecado para el que puedes comprar una licencia. Lo quiero hacer porque es pecado". Aún así, con licencia, con un rifle apuntando, con un guía sirviéndotelo en bandeja y con un coche esperándote para escapar por si yerras, el elefante se encuentra entre los quince animales que más muertes provocan al año, quinientas. Más que el tiburón. Más que el lobo. Más que el león. Así que apunta bien, Javier, y asegúrate de acertar a la primera porque, y en eso coincido contigo, a un elefante no se le gana un pulso así como así. Y menos aún a uno blanco.