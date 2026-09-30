Fue Freixa, y sólo Freixa, quien habló de lobby

Es normal que el ambiente se vuelva irrespirable en el fútbol español, y yo creo que esto no ha hecho más que empezar y va a ir a más. Lo que no es normal es que un club de fútbol se tire 17 años pagando a un vicepresidente en activo y, aunque el trato que siempre se le ha otorgado desde Francisco Franco para acá haya sido de protección total, pretenda que todo el mundo diga "¡amén!". Lo normal es que alguien se rebele, lo normal es que alguien diga "oiga, por aquí no paso". Y lo ideal sería que quien pagó reconociera su error, pidiera perdón y asumiera el correspondiente castigo, pero eso no suele suceder nunca, el que yerra se enroca. Por eso, porque siempre va a haber alguien que le afee a los directivos del Barça haberle estado pagando a Negreira 8'4 millones de euros y porque el Barça y sus tentáculos informativos no sólo no van a reconocer su error sino que van a intentar tomarnos a todos por auténticos imbéciles, van a surgir las fricciones y esto se va a convertir como decía en una olla a presión que, más pronto que tarde, acabará saltando por los aires.

Tratan de embarrarlo todo, sin ir más lejos la entrevista que ayer mismo le hizo Ramón Álvarez de Mon al ex árbitro Tristante Oliva. Mi amigo Toni Freixa no escuchó esa entrevista, no tenía ni la más remota idea de lo que decía o dejaba de decir en esa entrevista el colegiado murciano pero, como en la PSOE, hoy se ha dedicado a repetir el argumentario como si de un loro se tratara: "Dime que no es verdad", dice Freixa en X, "que la cueva más casposa, en su obsesión enfermiza, ha entrevistado a un árbitro que solo pitó una vez al Barça y fuera de casa para hablar de los arbitrajes en el Camp Nou". Como podéis observar es todo mentira, desde el "dime que…" hasta "... en el Camp Nou"... Hombre, no soy yo quien para venir aquí ahora a defender a Ramón, que ya se sabe defender él solito y muy bien además, pero definirlo a él como "la cueva más casposa"... en fin. A mí lo entiendo, pero, ¿a él? Pero es que Álvarez de Mon no entrevistó en ningún caso a Tristante por los arbitrajes del Barça, nunca, jamás, sino para desmentir una vez más otra de las grandes mentiras que circulan alrededor del mayor escándalo de la historia del deporte profesional en España y es que Negreira no pintaba nada ni tomaba decisiones ni se enteraba de nada. Lo que confiesa Tristante, que a diferencia de mí o de Freixa sí estaba allí, es que Negreira era el vicepresidente más activo y que por supuesto que tomaba decisiones constantemente.

Paso a transcribir de forma textual una conversación que mantuvieron en Cope con quien fuera ni más ni menos que portavoz del Fútbol Club Barcelona en los años en los que se pagaba a Negreira. Aquí va:

… Juanma Castaño: "¿De verdad tienes miedo a los árbitros este año, Freixa?"

… Toni Freixa: "Siempre. Siempre tengo miedo a los árbitros. Pero es que esa es una…"

… Manolo Lama: "Incluso cuando pagabas" (risas)

… Freixa: "Muy bien, Lama, muy bien, Lama. Me alegra mucho que digas eso porque en el fondo estás explicando por qué eso llegó a suceder, cosa que no tenía que haber sucedido nunca…"

… Lama: "Lo más importante es reconocerlo en la vida"

… Freixa: "No, pero es que es así. Es que el Barça… nos hemos sentido siempre maltratados, siempre menospreciados, siempre con menos trato de favor o soportando el trato de favor que tiene el club que lo tiene porque es evidente y todo el fútbol español lo sabe. Entonces, ante esa situación, se han podido cometer muchos errores, sí. Errores que un listillo te estaba vendiendo un servicio de "lobby": 'No te preocupes que conmigo, yo te haré unos informes, te enseñaré cómo funciona todo esto y te va a ir mejor'. Y al final un presidente tras otro tras otro pues no se atrevía a quitar eso porque pensaba que aún nos iba a ir peor"

… Angel Rodríguez: "Y como no se atrevía le cuadruplicaba el sueldo… Entre no atreverse y cuadruplicarle el sueldo hay un pequeño margen…"

… Freixa: "Es igual, las circunstancias que fueran"...

A mí esto me suena a confesión de manual de Toni Freixa. Y, a diferencia de todos nosotros, él, como Tristante, también estaba allí, estaba en aquella junta directiva. Qué curioso que, tan sólo 12 horas después, mi amigo Toni Freixa matizaba sus propias declaraciones, que son punto por punto las que os acabo de leer, y decía en X lo siguiente: "Nunca he reconocido pago a los 1árbitros porque nunca han existido. No pongáis en mi boca palabras que no he dicho". Y naturalmente que en esas declaraciones en Cope Freixa no reconocía que se hubiera pagado a ningún árbitro, no sé quién se inventaría esa milonga, pero, en mi opinión periodística, sí justificó el por qué del pago al vicepresidente en activo de los árbitros. ¿Qué dice Freixa? Pues Freixa dice lo siguiente:

Uno… Sobre el pago a Negreira, Freixa le dice a Lama que ha dado en la clave del por qué "eso llegó a suceder". Recuerdo que Lama interviene para decirle a Freixa que tenían miedo de los árbitros incluso cuando pagaban.

Dos… Freixa se queja amargamente del trato de favor histórico hacia el Real Madrid y, ¡ojo!, confiesa que "ante esa situación", se pudieron cometer muchos errores.

Y tres… Freixa habla abiertamente de un servicio de "lobby" ofrecido por José María Enríquez Negreira: "No te preocupes que conmigo, yo te haré unos informes, te enseñaré cómo funciona todo esto y te va a ir mejor"...

Freixa habla en COPE en concreto de un servicio de "lobby". Y aunque este ejercicio ya lo hice en otra ocasión, vuelvo a repetirlo de nuevo. ¿Qué es un lobby? Pues un lobby es, y abro comillas, "una actividad organizada para influir en las decisiones del gobierno o de los poderes públicos en favor de ciertos intereses económicos, sociales o políticos". O sea: un ex directivo con mando en plaza en el Barça confiesa en la Cope que "un listillo", como define a Negreira, le vendió un servicio de lobby al club y que el Barça… ¡lo pagó!... El Real Madrid pidió por supuesto añadir la confesión de Freixa a la causa y su señoría lo aceptó, de forma que también se entiende muy bien que, a propósito de los seis meses más de prolongación de las investigaciones que reclamó el club blanco, la jueza dijera que "no". Dijo que no su señoría porque me parece que ya tiene toda la información en su poder. En mi opinión, sobra información acerca de qué pasó y por qué pasó. Pasó lo que Freixa reconoció que pasó aquella noche de hace dos años.