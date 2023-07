Fútbol español: yo me bajo en la próxima, ¿y usted?

Pues no, no ha habido comunicado. El Villarreal, que tardó un minuto en condenar a Fede Valverde, aún no ha pedido perdón por posicionarse del lado de Baena, quien, según la justicia ordinaria, entró en contradicción varias veces, la primera cuando aseguró que junto a Valverde en el parking se encontraba Odriozola, cuando las imágenes demuestran que no era así, y la segunda cuando afirmó que el futbolista del Real Madrid había reconocido la agresión ante la policía, algo que tampoco era cierto. Me sigue llamando la atención el hecho de que Fernando Roig, que es un presidente modélico, estuviera a punto de irse a Estados Unidos por el caso Valverde, que ahora se ha convertido en el caso Baena, y, sin embargo, sobre el pago al vicepresidente arbitral de 7’3 millones de euros durante 17 años por parte del Fútbol Club Barcelona dijera lo siguiente: "No lo conozco en profundidad. No sé cómo ni de qué forma pagaba y no me gustaría valorar esa situación sin conocerla y hacer un juicio sobre ello no me parece correcto". Y, atención, "para eso están los estamentos oficiales, judiciales y todo lo que sea que se resuelva de la mejor manera posible para el Barcelona y para la Liga española". No, don Fernando, no. Es imposible que, en el caso Negreira, todo se resuelva bien para el Barça, que pagó al vicepresidente arbitral, y que al mismo tiempo se resuelva también bien para la Liga, que la componen su equipo y otros treinta y nueve equipos más, si exceptuamos al propio Barcelona. Del caso Negreira saldrá manchado el Barça o saldrá manchada la Liga, uno de los dos, y me temo que va a ser la segunda, la Liga, la que salga irremediablemente tocada del ala.

Volviendo al caso Valverde, que ya es el caso Baena. Decía que me asombra la rapidez del Villarreal para condenar a Valverde y la parsimonia para pedirle perdón al futbolista del Real Madrid cuando quien lo exculpa es precisamente la justicia ordinaria. Aunque me asombra poco, la verdad, y perdón por la digresión, porque hace más de una semana que Vinicius Tobías denunció insultos racistas en el transcurso del partido que enfrentó a su equipo, el Castilla, con el Eldense y, transcurridos siete días desde entonces, el club, que debe seguir de fiesta, sólo ha emitido un comunicado oficial, que paso a leer a continuación: "Manu Nieto, Dimitrios Stamatakis y Diego González finalizan su período de cesión y vuelven a sus respectivos clubes". Vaya por delante todo mi cariño hacia Dimitrios Stamatakis, que tiene nombre de autor griego de novela negra y apellido de héroe de La Odisea, pero de la condena de los insultos racistas ni mú. Una semana después, ¿eh? Van lentos y esperemos que también seguros los del Eldense.

Yo no sé qué ha reconocido o qué ha dejado de reconocer el entorno de Valverde, lo que sí sé es que estamos en un Estado de Derecho que si es garantista para que un okupa pueda desalojar por la fuerza de su domicilio a una viuda que tiene que irse a dormir a un banco a la calle, supongo que lo será también para Federico. Lo digo porque hoy, no sin cierto asombro, he escuchado al periodista Francisco José Delgado defendiendo la teoría de que se castigue a Valverde independientemente de lo que se pueda demostrar en los juzgados, o sea que Pacojo defiende los juicios estalinistas, por ejemplo. ¿Cómo va a castigar, querido colega de profesión, la justicia deportiva a Valverde si la ordinaria carece de pruebas y ha demostrado que el acusador mintió en varias ocasiones? ¿O es que el Comité de Competición, que pide 5 partidos de sanción para el madridista, tiene pruebas de las que carece su señoría? Y, de ser así, ¿por qué no las presenta?

Hoy, a través de su perfil de Twitter, mi amigo Paul Tenorio pedía perdón por su pesimismo, que yo comparto, acerca de la deriva del fútbol, y concretamente del español. Si no sólo no se condena al club que pagó durante 17 años a la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio sino que hay presidentes que rezan para que todo se solucione del mejor modo posible para el pagador; si a Vinicius, al que se lleva escracheando desde hace un año y medio, se le convierte en criminal por retrasar su declaración en los Juzgados al encontrarse a 7.000 kilómetros de España; si Laporta reconoce que Tebas ha levantado la mano con el Barça porque ahora son coleguis; si el Eldense, recién ascendido a Segunda, se niega a condenar un incidente racista en su campo alegando estar de fiesta; si Gil Marín lanza a su community manager contra el Real Madrid por una cartulina amarilla pero calla cuando se demuestra que hay un club que ha pagado al vicepresidente arbitral; si al presidente de la federación se le ocurre la genial idea de construir un estadio sólo para que juegue España y, sin embargo, se lleva la Supercopa a Arabia pero para defender los derechos de las mujeres; si la justicia ordinaria exonera a un futbolista pero el Comité de Competición pide para él una sanción de 5 encuentros por algo que no se ha podido demostrar… Sinceramente, tenemos el fútbol que nos merecemos. Y aquí, a diferencia de la política, no se vota, ni cada 4 años ni nunca. Lo están matando. Lo estáis matando. La gallina de la Liga agoniza y el granjero Tebas maltrata al único huevo de oro que le queda, que es el Real Madrid.