García & Williams: teatro, puro teatro

Este mes de junio se ha cerrado un fichaje y está a punto de cerrarse otro con dos clubes de procedencia distintos pero con idéntico destino, y me refiero al ya ex guardameta del Español, Joan García, y a Nico Williams, delantero del Athletic Club de Bilbao. El primero, el portero, ha acabado en el Barça, y todo hace indicar que, si Laporta sortea los problemas económicos y aún no haciéndolo porque siempre tendrá al Consejo Superior de Deportes, o sea al Gobierno, o sea a Sánchez, acompañándolo, el segundo, el delantero, podrá jugar al lado de su hermanito Lamine Yamal. Y, en ambas operaciones, el modus operandi culé ha sido más o menos el mismo: transmisión de las negociaciones, soberbia, descaro y humillación del otro club. También lo intentaron en su día con el PSG pero aquello les costó que Al Khelaifi les robara a Neymar.

Hoy Joan Collet, ex presidente del Español, ha puesto de chupa dómine a Joan García acusándolo de haber engañado a compañeros de vestuario, al entrenador y a la afición: "Se ha ido al monstruo", ha dicho Collet, "no lo quiero. Bon vent y cierra la puerta cuando salgas". Ayer, en El Chiringuito, el periodista Edu Velasco, que hasta hace poco negaba la posibilidad de que Williams acabase en el Barça, dijo algo parecido: "Que se vaya ya". ¿Cómo es posible que dos emblemas de Español y Athletic se hayan traicionado a sí mismos de ese modo? ¿Cómo es posible que de ídolos vayan a pasar a enemigos del club al que hasta hace poco decían amar profundamente? ¿Por qué han tenido que hacerlo todo tan rematadamente mal? Muy fácil, porque todo era mentira, nadie o casi nadie ama profundamente a un club de fútbol desde el césped.

Desde la grada sí, desde la grada se hacen locuras, se invierte tiempo y dinero que cuesta mucho ganar, se emprenden viajes sin demasiado sentido, se gastan energías y salud… Desde la grada sí pero, y salvo honrosísimas excepciones que podría contar con los dedos de una mano, desde el césped no. Si ha dolido más en los casos de García y de Williams es probablemente porque ambos cargaron la mano con innecesarios gestos de cariño innegociable cuando a la vista está que sí se podía negociar. Y eso es lo que las aficiones de Español y Athletic achacan a sus dos estandartes, no les duele que quieran mejorar deportivamente, tampoco que quieran ganar más dinero, a los seguidores de estos dos equipos les parte el corazón el engaño, la traición. Y, además, con el peor enemigo posible.

Hace poco oí a Tom Hanks hablar del tiempo. Decía, "ojalá haber sabido antes lo que sé hoy. ¿Te crees el mejor, insuperable e insustituible? ¿Piensas que nada ni nadie te puede hacer daño? Dale tiempo. ¿Te sientes fatal, estás seguro de que te estás gafado, no le encuentras sentido a nada? Dale tiempo". Así que mi consejo es ese: dadle tiempo. Pero todos, ¿eh?, no sólo los seguidores del Español o del Athletic, también los demás. Para vosotros no es un negocio sino una pasión, un modo de entender la vida, una herencia familiar que pasa de padres a hijos, pero para ellos no es más que una inversión mientras realizan algo que les entretiene y que genera miles de millones de euros. El amor no tiene nada que ver con todo esto, el interés sí. Probablemente Joan García pensó que jamás saldría del Español y se besó el escudo porque nunca creyó que tuviera que decidir entre su equipo de siempre y el monstruo, como dice Joan Collet. Y en el caso de Williams, tres cuartos de lo mismo. El chaval mandó a su representante a tantear al Real Madrid porque pensaba que la vía del Barça estaba muerta después del último desplante y, cuando en el Bernabéu le dijeron que no, le volvió a pedir que le rogara a Laporta, que le implorara. Y sus rezos han sido oídos al parecer: por fin podrá salir del Athletic. Gracias a Dios. Menuda liberación.

Todos fingen, todos. Todos fingen menos vosotros, los aficionados. Es muy triste esto que os voy a decir, si no queréis saberlo podéis taparos los oídos: fingen que juegan para vosotros cuando, en realidad, lo hacen para ellos; fingen que se alegran por vosotros cuando, en el fondo, se alegran por ellos. Quieren ganar, por supuesto, pero porque ya puestos… lo prefieren a perder. Pero, y de nuevo salvo excepciones, si pierden no se van a quedar sin comer. Si estáis en vuestras casas podéis mirar a vuestro alrededor. Las personas que véis son las que os quieren de verdad, el otro, el amor futbolístico, es un cariño fingido. Cobran dinero para haceros felices un rato. De forma que, bien pensado, eso de "mercado de verano" y "mercado de invierno" tiene todo el sentido del mundo. El fútbol profesional es un enorme mercado en el que si tienes compras y si no tienes te aguantas. Lo de Williams y García duele más porque la interpretación ha sido digna de un Oscar, han dejado en mantillas a Spencer Tracy y a Olivia de Havilland. "¡A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre!"... Aplausos. Pero, peor o mejor interpretado, hacedme caso a mí, todo ha sido puro teatro.