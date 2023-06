Gavi, Vinicius y los insultos

Por partes: a mí lo de ayer por la tarde en el Palacio de los Deportes de Madrid, hoy conocido como Wizink Center, no me ofende en absoluto como español, como dijo anoche Petón en El Chiringuito. A mí como español me ofende por ejemplo que el Gobierno de mi país pacte con el brazo político de una banda criminal o que los padres del niño de Canet que pidieron que se cumpliera la ley y que su hijo recibiera un 25% de las clases en español fueran acosados por las calles y luego en las redes sociales. Eso sí que me avergüenza porque habla muy mal de nosotros, pero el que ayer diez, veinte o cien adolescentes se fueran al Palacio de los Deportes a insultar a Gavi y a llamar calvo a Luis de la Fuente no me avergüenza, en realidad debería avergonzar a sus padres pero es que, a lo mejor, los padres también estaban allí llamando calvo al seleccionador nacional. Tenemos un grave problema de educación, y no me refiero exclusivamente a la que se imparte en las escuelas, que también, sino a la que se recibe en casa. A mí a la edad de esos golfillos jamás se me habría ocurrido irme a un acto de la selección a llamar calvo al entrenador o a insultar a un futbolista pero, de haberlo hecho, habría tenido problemas en casa. Hoy no pasa eso, casi nada tiene consecuencias y si los críos ven cómo su Gobierno pacta con los herederos de ETA o su vicepresidente dice de una periodista que la azotaría hasta sangrar, ¿por qué no llamar calvo a De la Fuente o insultar a un crío de dieciocho años? ¿Qué o quién se lo impide? Nadie, ¿no?

La celebración acabó en fiesta chusca y desagradable pero no porque en España no haya tradición de selección, que no la hay, o porque seamos más de clubes, que lo somos, sino porque unos críos probablemente sin referentes morales se pillaron unas birras, se cogieron un pedete lúcido y acabaron el mejor lunes de sus cortas vidas insultando a unas personas que salen por la tele. Si cuando vienen aquí aficionados de equipos ingleses tenemos que refugiarnos en nuestras casas para que no nos orinen encima porque la policía tiene la orden de no intervenir, ¿quién va a tener las santas narices de llamarle la atención a un adolescente por llamar calvo a De la Fuente? ¿Y si se echa a llorar? ¿Y si presenta una denuncia en comisaría? Lo de ayer fue un desastre y da vergüenza ajena pero no más, sino bastante menos, que el hecho de que un guardia civil apaleado en Alsasua tuviera que pedir el traslado porque su hija recibió amenazas de muerte sin que absolutamente nadie hiciera nada. España sí que está representada ahí y para mal, pero seguro que Luis de la Fuente, que es un hombre inteligente y de gran personalidad, podrá sobrevivir después de que tres o trescientos críos le llamaran calvo, a mí me lo llaman todos los días y aquí sigo.

El acto es condenable, nos avergüenza a todos, habla muy mal de nosotros como sociedad y deja en evidencia el nivel cultural de este país pero ha sido unánimemente rechazado. Todos han condenado lo ocurrido, todos: del Madrid, del Atleti, del Valencia, del Sevilla… Todos. Quiero decir que a nadie se le ha ocurrido decir, por ejemplo, que Gavi haya provocado con sus actuaciones sobre el terreno de juego que un grupo de patanes se fuera ayer hasta el Palacio de los Deportes a insultarle. Eso sí que sería heavy, como dicen los chavales de ahora, ¿eh? Pues algo tan heavy como eso viene sucediendo con Vinicius, del que hay quien asegura que se gana los insultos racistas que recibe por su actitud sobre el campo. Todo el mundo, todo, condenó lo sucedido ayer en Madrid. Todo el mundo. Pero no todo el mundo ha condenado que se llame mono o negro de mierda a Vinicius. Son, por cierto y por mucho que ayer se apresuraran a comparar ambos casos desde Barcelona, situaciones incomparables puesto que mientras que a un crío le persiguen allá donde va, a otro le insultaron anoche. Lo segundo lo ha condenado todo el mundo, lo primero no. De Vinicius se han reído, de Gavi nadie lo ha hecho.

Charles Bukowski, el último escritor maldito de la literatura norteamericana, publicó un libro, que en realidad era una entrevista que le hizo Fernanda Pivano, titulado "Lo que más me gusta es rascarme los sobacos". Me sorprende el estado de alarma que ha provocado lo de anoche, yo creo que justificado porque habla muy mal de nosotros, y la relajación con el acoso sufrido por Vinicius. Hacía referencia al libro de Bukowski porque hoy, y ayer ya me maliciaba yo que este caballero nos iba a dar mucho juego, Manuel Izquierdo, que es el abogado de uno de los tres individuos que insultaron con gritos racistas a Vinicius provocando una ola de indignación generalizada salvo aquí, en España, ha dicho que a su cliente, y leo textualmente, "le acusan de racismo por rascarse las axilas". O sea que, como a Bukowski, a este elemento también le gusta rascarse los sobacos y por eso le han llevado hasta el juez. ¿Puede uno tomarse la justicia a cachondeo? Pues a la vista de estas declaraciones del señor Izquierdo parece que sí, que se puede. ¿Queremos solucionar lo sucedido ayer o el racismo cometido contra Vinicius? Pues no, en el fondo no queremos arreglarlo, sólo queremos utilizarlo. ¿Qué habría pasado si anoche hubiera sido Vinicius en lugar de Gavi?, se preguntaban desde Barcelona. Pues os lo digo yo: de Vinicius estarían diciendo que él se lo ha buscado, de Gavi nadie dice semejante majadería.