Gil y Simeone: atrapados por La Décima y La Undécima

Carlos Padilla, periodista de The Objective, me preguntaba el otro día en una entrevista que me hizo para una sección muy divertida que se llama El purgatorio qué admiraba o envidiaba yo como madridista del Atlético de Madrid y le contesté que su capacidad para levantarse. Si, teniendo como tenía en ese momento otras nueve Copas de Europa más, al Real Madrid se le hubiera escapado una final de Champions (y ante el Atleti además) por un gol en el minuto 93 de partido, confieso que a mí me habría costado mucho reponerme, y creo que la inmensa mayoría de madridistas compartirán esta opinión. Y si, un año más tarde, y aún teniendo otras diez en sus vitrinas, el Real Madrid hubiera caído en la final, y de nuevo ante el Atlético de Madrid, en la tanda de penaltis, supongo que habría ido groggy por la calle durante muchísimo tiempo más. Ni imaginar quiero qué puede suponer para un club como el Atlético de Madrid, que sigue sin tener ninguna Copa de Europa, aunque el fútbol se las deba, perder dos finales, y además hacerlo ante el Real Madrid, del modo como las perdió. Sin embargo, y a pesar de que el símbolo colchonero por antonomasia, el Cholo Simeone, a puntito estuvo de dar la espantada y tirar la toalla tras La Undécima del Real Madrid, el Atleti se rehizo y siguió. Luchando. Sufriendo. Como dice su himno que hace desde tiempos inmemoriales. No se puede entender pero es así.

Pero quizás no se haya rehecho del todo. O no se haya levantado absolutamente sino que vaya caminando un poco encorvado desde que se perdieron aquellas dos finales. A lo mejor yo estaba equivocado también en eso y no es tan sencillo recomponerse después de dos golpes tan duros. Digo esto por la actitud que el Atlético de Madrid (y cuando digo Atlético no me refiero a sus aficionados sino a la propiedad del club y a su entrenador) mantienen con respecto al Real Madrid, a quien aprovechan para faltar al respeto cada vez que pueden. Algo tiene que ver, algún complejo no descrito aún en psicología, cuando Gil Marín calla estruendosamente al conocer que el Barça pagó durante diecisiete años al vicepresidente arbitral y, sin embargo, da rienda suelta a su bilis y, por una tarjeta amarilla, dice con todo el descaro del mundo que el Real Madrid adultera la competición. Es curioso que Gil Marín, en concreto él, hable de adulterar algo porque el acceso de su familia al equipo colchonero no fue del todo claro, ¿no? El 15 de julio de 2019, en El Mundo, el periodista atlético Iñako Díaz-Guerra escribía lo siguiente: "¿Puede una persona robar un club de fútbol, que le pillen y, aún así, quedárselo? Puede. ¿Puede un gestor arrastrar a uno de los equipos más grandes de España hasta Segunda División? Puede. ¿Se puede explicar todo esto? No, no se puede. Pero eso es exactamente lo que sucedió con Jesús Gil y el Atlético de Madrid, el club que fue su juguete y su ascensor al poder". Que Gil hable de adulterar… en fin, cosas veredes, amigo Sancho. Pero que el dueño del Atleti diga que el Madrid adultera, después de que su padre se quedara con el club como se quedó, y lo haga sin pruebas de ninguna clase, y sin embargo calle ante el mayor escándalo de la historia del deporte español… eso sólo significa una cosa: Gil efectivamente aún no se ha recuperado de las finales de Champions perdidas. Lo parecía, pero no se ha recuperado. Anda encorvado. Tira de él hacia abajo un gol de Ramos y un penalti de Cristiano.

Ayer estuvo en la Ser Simeone I El Valiente. Todo un carácter el Cholo. Una personalidad arrolladora la del técnico argentino. La pregunta sobre el mayor escándalo de la historia del deporte español la ventiló con un "de eso no hablo", pero, sobre la adulteración sugerida por su jefe, Simeone dijo que la mitad de España piensa más o menos lo mismo que él. De ser eso cierto, Cholo, la mitad de España es muy mediocre. Esta inquina del entrenador de nuestros hermanos colchoneros, como diría Dieter Brandau, la quiero achacar al hecho de que Simeone, que era muy madridista, no pudiera fichar por el club de sus amores allá por el año 1994. Entonces jugaba en el Sevilla y, creo recordar que en declaraciones a la agencia Efe, dijo que si se iba de allí era sólo para jugar en el Real Madrid. Su sueño. Como el de Morata o Llorente. Como el de Griezmann. Así que me corrijo a mí mismo: no admiro la capacidad colchonera para levantarse porque resulta que no lo ha hecho. Fingen haberse levantado pero caminan encorvados. Gil sigue anclado en el 24 de mayo de 2014 y Simeone está estancado en el 28 de mayo de 2016. Si al menos utilizaran el tiempo en aprender de sus errores como hacía Phil Connors en Atrapado en el tiempo… Pero no lo pueden evitar, viven pendientes del Real Madrid, que, por cierto, no les hace ni caso.