Había que mirar al dedo de Laporta y no a la Luna de Messi

El secreto del éxito de Pep Guardiola era Leo Messi. Y el ángel de Joan Laporta era Messi, Leo. Sin la existencia de Messi, sin aquella irrupción en el último minuto de un hombre de fútbol y de la casa como Charly Rexach, ni siquiera esa fantástica generación de futbolistas formada por Puyol, Valdés, Piqué, Xavi, Iniesta o Busquets hubiera conseguido lo que luego logró el mejor Barcelona de la historia. Fue Lionel Messi quien convirtió a Guardiola en uno de los mejores entrenadores del mundo, fue él. Y fue Messi, Lionel, quien aupó a la historia a Joan Laporta como uno de los más exitosos presidentes culés de todos los tiempos. Tanto el éxito del técnico como el triunfo del directivo pertenecieron siempre al jugador argentino, fueron suyos, sin él es probable que hubieran pasado sin pena ni gloria. Con el mejor Messi rodeado de los mejores Xavi, Puyol, Iniesta o Valdés, hoy Bartomeu sería considerado el mejor presidente culé y Joan Laporta un advenedizo y no al revés, como ocurre en realidad. Laporta disfrutó gestionando la abundancia y su proyecto deportivo consistió en desgastar a un presidente ya de por sí muy desgastado, José Luis Núñez, y darle a los futbolistas todo lo que le pidieron.

La intervención de Messi en la gestión y planificación del día a día del Barcelona durante los últimos quince años ha sido total. No fue Bartomeu quien convocó elecciones, no, fue Messi quien lo hizo con su burofax. Y, si Messi hubiera querido, si Leo le hubiera pedido al anterior presidente que renunciara, lo habría hecho. Lo confesó el propio Bartomeu: "Si para que siga Leo tengo que irme yo, me voy mañana". Hubo elecciones porque quiso Messi y si Messi no hubiera querido no habría habido elecciones. Ahora la situación es bien distinta tanto desde el punto de vista económico, que ofrece el aspecto de un viejo solar abandonado, como desde el punto de vista deportivo, que ofrece el aspecto de un viejo solar abandonado aledaño al anterior. De ahí, supongo, que el proyecto deportivo fantasma de Joan Laporta, ese con el que arrasó en las elecciones a la presidencia, consistiera en asegurar que la única posibilidad de que Messi continuara en el club era que él lo presidiera. Y no dijo más. Bueno, en realidad no tuvo que decir nada más porque el barcelonismo se lanzó en tromba a votarle porque, como probablemente le suceda a él, tiene miedo, tiene pánico a que Leo Messi se vaya y no contempla un futuro inmediato sin él. Por eso la inexplicable oferta de 10 años para él, dos como jugador y otros ocho... ¡como embajador! Sigo escuchando a muchos periobarcelonistas decir que, en algunos aspectos, Messi es más importante que el Barcelona y que muchos anunciantes están esperando a que decida si se va o si se queda. Y eso es lo que no puede ser en modo alguno.

Cuando el sabio señala la luna hay que mirar el dedo. Todos mirábamos a Messi pero, ¿qué había detrás? Detrás de Messi, que ha sido el gancho electoral de Laporta, no parece haber gran cosa en realidad. Durante un par de horas escasas se produjo la ilusión de ver al padre y al representante de Haaland visitando a Laporta pero el efecto si diluyó como un azucarillo en un vaso de agua cuando, a renglón seguido, Haaland senior cogió un avión para visitar Valdebebas. No vendrá Haaland porque el sentido común y, sobre todo, la situación económica, lo impiden y porque uno tiene que ser un verdadero chotacabra para creer que un futbolista ficha por un club por la buena relación del representante con el presidente. De que el ángel de Laporta era Leo Messi, pero no el actual sino el que tenía 10 años menos, da buena cuenta la estrafalaria reunión que ayer mantuvo el presidente del Barcelona con Ronald Koeman, una reunión que habría firmado el mismísimo Bartomeu.

Hace falta querer faltarle mucho y adrede al respeto a una persona (por mucho que tenga contrato en vigor) para reunirse con ella y decirle a la cara que aguante quince días porque están buscándole un recambio pero que aún no lo han encontrado y que si no lo hacen a lo mejor se tiene que quedar. ¿Ese es el extraordinario proyecto deportivo que nos tenía preparado Laporta? ¿Wijnaldum y Depay? ¿Y Ronald Sinoquedamásremedio Koeman? ¿Habría seguido sin condiciones el señor Sinoquedamásremedio de haber conquistado la Liga el Barcelona? Si a Laporta no le gustaba, como así parece, Ronald Sinoquedamásremedio, ¿por qué no se trabajó una opción? ¿Y no se ha ganado Sinoquedamásremedio la oportunidad de cumplir su contrato? Imaginaos la cara del holandés cuando Laporta le dio esta patada a seguir: "Estate atento al teléfono porque si encontramos a otro te vas pero si no te quedas". ¿Y si no lo encuentran? ¿Con qué cara se va a quedar Sinoquedamásremedio? El otro día pedía la confianza del club. Pues hala, ya la tienes: si sigues es porque no hay nadie libre. Al menos Setién era la última opción, Sinoquedamásremedio ni siquiera eso. Messi se subió ayer a un avión para viajar con su selección a la Copa América sin desvelar si sí o si no, si dentro o si fuera. Diera la impresión de que Leo está toreando a Laporta y por supuesto que si ya tuviera una decisión tomada se lo habría dicho al club. No la tiene. Y probablemente no la tenga aún porque, como le pasa a Laporta con Koeman, puede que todavía no haya encontrado un club dispuesto a pagarle más de lo que le van a pagar aquí... ¡durante 10 años! Confucio tenía razón, había que mirar al dedo de Laporta y no a la luna de Messi. Pero no ha sido a mí a quien le han pegado el tocomocho, ¿verdad culés?