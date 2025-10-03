Habla, Xabi, habla...

Se supone que para esto trajeron a Xabi, ¿no? Quiero decir: a Ancelotti le había ganado el pulso el vestuario, los jugadores le veían como un segundo padre, como al abuelito de Heidi, ¿no? Ancelotti se había quedado anticuado, era Abuelotti, como decía Látigo Serrano, y hacía falta sangre nueva y joven. Otro Mou que les hiciera correr. Y ese era Xabi, hombre de éxito en el filial de la Real Sociedad y con un método que funcionó a las mil maravillas en el Bayer Leverkusen. Y, además de por todo lo anterior, a Xabi le trajeron porque parece más fácil que un hombre de 43 años conecte con chavales de veinte a que lo haga uno de 66. Y desde el primer momento Xabi puso las cartas encima de la mesa: jugará quien lo merezca. Quien lo merezca, añado yo, según el criterio de Xabi, por supuesto, que para eso es el que entrena con ellos a diario. Salvo Courtois, Huijsen, Tchouaméni y Mbappé, jugarán los que se lo merezcan porque, para Xabi, esos cuatro futbolistas son insustituibles, fijos en su esquema. Cuatro de once, ¿eh? Es decir, la meritocracia aplicada a siete. O, por mejor decir, la meritocracia aplicada a veinte jugadores porque la plantilla del Real Madrid está compuesta por veinticuatro futbolistas. O lo que es lo mismo: una meritocracia relativa porque si quieres imponer un criterio pero sólo lo haces con algunos…

Pero Xabi sabrá. Él entrena con ellos a diario. Y, además, los cuatro insustituibles son buenísimos, eso es cierto. Y, como decía al principio, para esto se le trajo. Y él lo dijo: jugará quien lo merezca. Lo que yo noto, y esto que voy a decir lo hago con el máximo cariño y desde el respeto que le tengo al entrenador del Madrid, es que el traje se le está descosiendo demasiado pronto, y eso que es de buena tela, y que algunos futbolistas han olido a pardillo. Me extraña, ¿eh?, porque él fue jugador de élite, pero es verdad que los vestuarios detectan cuándo un entrenador es un poco inocente, un poco ingenuo. Los jugadores son esencialmente egoístas. Por ejemplo: alguien filtra, y se ha dicho, que Rodrygo y Xabi han alcanzado una especie de pacto para que el delantero brasileño, que ha ganado Copas de Europa brillando por la banda derecha, juegue sólo por la izquierda. Es una idea fantástica, ¿eh?, no estoy necesariamente en contra de que Rodrygo, que es el jugador más talentoso que tiene el Madrid, juegue por su zona natural… salvo que por esa zona del campo se mueve habitualmente Vinicius. Por ejemplo: el propio Valverde insinúa que ha hablado con Xabi y no le pondrá más de lateral, pero hay por ahí unas declaraciones de Valverde de no hace tanto tiempo diciendo que él estaba dispuesto a jugar por donde fuera y que estaba aprendiendo y disfrutando como lateral. Sin Carvajal ni Arnold, ¿jugará este sábado Fede ante el Villarreal? Y, sobre todo, ¿por dónde lo hará? ¿Lo hará por donde estaba dispuesto a hacerlo con Ancelotti y ahora da la impresión de que no quiere hacerlo con Xabi? En cosas como estas se nota la mano de un entrenador, de uno de un equipo de élite, del mejor equipo del mundo en realidad. Es lo que se conoce como "gestor" de vestuarios.

Pero, y volviendo al principio, para esto se trajo a Xabi, ¿verdad? ¿Será el mismo o querrá ser otro? ¿Irá con sus ideas hasta el final o acabará negociando? ¿Cambiará su esquema mental, su forma de ver el fútbol, el "modelo", si me permitís la expresión, que es un poco cursi, que le ha hecho triunfar como entrenador en Alemania? Si yo fuera Xabi no negociaría porque es justamente para eso para lo que le han traído, para no negociar. Eso sí, hablaría mucho y con muchos, trataría de explicarme, intentaría convencer. No sé qué entrenador dijo en una ocasión, creo que fue Marcelo Lippi, que una mala idea se convierte en buena si es compartida por todos. Y lo que transmite el Real Madrid actual es que hay división de opiniones, como en los toros. ¿Cómo va a ser un problema Bellingham? ¿O Vinicius? ¿O el propio Valverde? Todos ellos forman parte de la solución y no del problema. Si Xabi se traiciona, si no va con sus ideas hasta el final, si Xabi no es Xabi, el Real Madrid habrá hecho un pan como unas tortas, como dice el refranero español. Hubo otros antes que él que se traicionaron y duraron poco. Benítez. Lopetegui… Querido Xabi, si quieres sentar a Vinicius siéntalo pero… explícalo. A él, por supuesto, pero también al resto. Convence a Valverde de que es imprescindible en el lateral. Explícaselo. Dile a Güler que va a ser tu Modric. Habla, Xabi, habla. Y sé tú. Porque para eso te ha traído el Real Madrid, para que tomes decisiones. Decisiones que, bien explicadas, podrán ser entendidas aunque no necesariamente compartidas. Si te traicionas, si no vas con todo hasta el final, si no crees a pies juntillas en ti, serás medio Xabi. Y, con medio Xabi sentado en el banquillo, al Real Madrid le irá la mitad de bien que con uno completo. Si lo tienes claro, apuesta. Sin miedo. No pretendas sobrevivir. Vive como primer entrenador del Real Madrid. Vive con uve mayúscula. No te arredres.