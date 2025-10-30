Hay muchos como Xabi y poquísimos como Vini

Me parece ciertamente sorprendente que la gente se sorprenda aún con ciertos comportamientos de Vinicius: "¡Es que no le ha pedido perdón a Xabi Alonso!" Bueno, si en su tuit no le ha pedido perdón al entrenador es porque a lo mejor no quiere pedirle perdón en un tuit, ¿no? A mí me cuesta creer que no lo haya hecho en privado pero si no lo hace en público será porque no quiere hacerlo, ¿verdad? Con esto quiero decir que este chico es así, no hay más. Es así y no va a cambiar. Punto final. Otro debate distinto es si porque Vinicius no quiera cambiar y se niegue a convertirse, por ejemplo, en un Emilio Butragueño de Río de Janeiro, el Real Madrid tenga que prescindir de él.

Pero Vinicius ha demostrado sobradamente que no se arredra, que tiene carácter y que no da marcha atrás si cree que lleva razón, de ahí que me parezca relevante que hoy haya pedido perdón en un tuit. Y de ahí también que no me parezca baladí que no se lo haya pedido a su entrenador por mucho que en privado a lo mejor sí lo haya hecho. Si no le ha pedido perdón a Xabi es simple y llanamente porque no quiere pedírselo, y como tenemos mil ejemplos del carácter de este chaval pues me parece sorprendente, como decía al principio, que aún haya gente que se sorprenda. Nuestra sorpresa o nuestra indignación, queridos colegas del periodismo, le importan a Vinicius tanto como me pueda importar a mí la reproducción del pez rosado con manos, en latín brachiopsilus dianthus. No somos tan importantes, amigos, de verdad que no lo somos, al menos no para Vinicius.

A mí, y de verdad que siento en el alma tener que decepcionar a Richard Dees, sí me parece periodísticamente relevante que Vinicius no le haya pedido perdón a Xabi en público. Si mi amigo Richard le llama a esto ser una garrapata pues entonces yo lo soy, yo soy una garrapata, lo reconozco. Porque si Vinicius deja fuera de su tuit a Xabi Alonso no es por un olvido o por un descuido, no, sino porque, como decía antes, quiere hacerlo. Y si quiere hacerlo es porque considera necesario transmitir una idea: pese a todo sigo enfadado con el entrenador. He leído muchas veces a lo largo de estos días una frase que yo mismo repito en ocasiones, "no hay nadie por encima del escudo". Es una obviedad que, si no hay nadie por encima del escudo, Vinicius no lo está. Pero el pronombre indefinido "nadie", o sea "ninguna persona", tiene que incluir también por fuerza al entrenador. Ningún entrenador está tampoco por encima del escudo. Ni siquiera el presidente del club lo está. Nadie. Os prometo que me habría gustado poder ver por un agujerito lo que ha sucedido hoy en el vestuario y qué han puesto de su parte cada uno de los protagonistas para solucionar un problema que les supera y afecta, y muy seriamente además, al Real Madrid.

No os voy a engañar, probablemente tendría que haber empezado mi alocución diciendo que yo creo que se pueden encontrar muchos entrenadores como Xabi y poquísimos futbolistas como Vinicius. Y, aunque esto es opinión y no información, me parece que en el club piensan lo mismo. Porque, querido Richard Dees, Xabi será mourinhista pero se parece a Mourinho lo mismo que un huevo a una castaña. Pero es cierto que, al final, debe imponerse el principio de autoridad, por supuesto que sí, y lo único que cabe demandar a Alonso es que ejerza el suyo. Le trataré de usted a partir de ahora: mande, Alonso, mande. Ordene. Tome sus propias decisiones. Si cree que el gesto de Vinicius del otro día es imperdonable, siéntelo el sábado. Si piensa que su perdón es insuficiente, prescinda de él en la alineación titular. Y si considera que no es insustituible, pues sustitúyalo las veces que usted considere oportuno. Y si se cabrea, que se cabree.

Dudo mucho que ese jarabe de palo funcione con este futbolista en concreto pero si es su decisión, adelante con los faroles. Es su responsabilidad, Alonso, la suya. Pero, si prescinde de Vinicius, hágalo porque crea que es lo mejor para el equipo y no porque piense que haciéndolo sale usted reforzado o porque detecte cierto ánimo de vendetta externa contra el jugador. Yo, a pesar de la encuesta de anoche en El Chiringuito, tengo la percepción de que eso tan abstracto que llamamos "el madridismo" está más con Vinicius, pero puedo estar equivocado. ¿Mi consejo? Mano de hierro en guante de seda, Alonso, mano de hierro en guante de seda. ¿Por el bien de quién? Pues por el bien del Real Madrid Club de Fútbol, que le paga a usted y también, y muy bien, a Vinicius. Son ustedes los profesionales, ¿no?, pues arréglenlo. Los demás somos amateurs y, aunque hablemos mucho, convidados de piedra al fin y al cabo. Y recuerde algo: salvo José Mourinho, que iba siempre de frente pero luego era un seductor de la leche, en el banquillo del Real Madrid sólo han triunfado los pacificadores. Pacifique usted. Se lo digo en serio. Vaya de la mano de sus futbolistas. Y dele más cariño a quien más lo necesita. Y gane la Liga. Con Vinicius, que es un crack mundial.