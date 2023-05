Hijos de Negreira, hermanos de Negreirita

Hoy se ha conocido que José María Sánchez Martínez es finalmente el elegido por el Comité Técnico de Árbitros para dirigir la final de Copa del sábado que viene entre Real Madrid y Osasuna. Se ha sabido la designación porque, a través de su perfil oficial de Twitter, así lo ha confirmado la Federación publicando un vídeo en el que Medina Cantalejo se lo comunicaba al interesado a través de una videollamada. Todo, por supuesto, más falso que un euro de madera, pero moderno, muy moderno. O sea, falsamente moderno por fuera y más viejo que Matusalem por dentro. Lo primero que quiero decir sobre el nombramiento de Sánchez Martínez es que, y que yo sepa al menos, este caballero no se retira este año del arbitraje. Lo digo más que nada porque cuando, a mediados del mes de marzo, se publicó que Negreirita había filtrado tres meses antes al Barça que, al 99 por ciento, Clos Gómez iba a dirigir la final de Copa contra el Alavés de 2017, se dijo que eso era lo habitual, que era el premio a toda una carrera en el último año y que, aunque lo sabía extraoficialmente el Barça, también lo podía intuir su rival. Pues no, Sánchez Martínez no se va, es Mateu Lahoz al que obligan a dejarlo, pero Mateu no tiene premio y sí lo tiene don José María, que se queda.

Cuando yo digo que, mientras no exista una solución, todo está bajo sospecha es porque es cierto que el Fútbol Club Barcelona le cerró el grifo a Negreira en 2018 pero los hijos de Negreira siguen copando el poder y tomando decisiones. Carlos Clos Gómez es hijo arbitral de Negreira y por lo tanto hermano de Negreirita. ¿Cómo supo Negreira hijo que Clos iba a arbitrar aquella final del 17? ¿Quién se lo dijo a él? Cuando los Negreira informan al Barça de que Clos dirigirá la finalísima de Copa dicen textualmente lo que sigue: "Intentará calibrar y medir bien las decisiones importantes para el resultado". Aunque corto en centímetros de estatura, yo también mido bien mis palabras y por eso ni pongo ni quito una sola coma de lo que se decía en ese informe. Repito: "Intentará calibrar y medir bien". ¿Qué hace en la actualidad Carlos Clos? Pues Clos Gómez dirige el VAR. ¿A quién ha designado para estar en el VAR de la final del sábado? El elegido es Santiago Jaime Latre. A finales de marzo se supo que, entre sus clientes, Negreirita contaba con ex jugadores del Barça y con árbitros en activo. ¿Qué árbitros pagaron por sus clases al hijo de Negreira, o sea al profesor Negreirita? Que se conozca lo hicieron Alberola Rojas, David Medié y… ¡bingo!... Jaime Latre, que estará en el VAR este próximo sábado. ¿De quién hizo un informe demoledor Negreirita? ¡Otra vez bingo!... De Mateu. Lo publicó OK Diario, y cito textualmente: "Al Barcelona le pitó una falta por intuición, en una acción a su espalda, y disimuló como si se la hubiera dicho el asistente. Acabó amonestando a Busquets y a Suárez por protestar la jugada". De modo que Latre paga a Negreirita y el sábado estará en el VAR pero habla mal de Mateu y el Comité Técnico de Árbitros le enseña la puerta de salida… ¿y yo tengo que creer? Hay por ahí circulando por cierto un vídeo de Sánchez Martínez en el que dice lo siguiente: "Recibo la llamada de nuestro vicepresidente, Enríquez Negreira, y me oficializa mi ascenso a Primera. Una alegría inmensa". ¿Y yo tengo que tener fe? Yo creo en Dios y tengo fe en La Virgen María, no en Sánchez Martínez ni en Jaime Latre ni en Clos Gómez ni en ninguno de estos. Lo siento. No.

De modo que Negreira ya no está pero están sus hijos putativos, aquellos a quienes él ha promocionado o descendido, aquellos que han pagado a Negreirita sus clases de coaching, aquellos con los que ha convivido durante diecisiete años al menos. ¿Y me pedís que crea? ¿Nos pedís que creamos? ¿Y nos lo pedís después del arbitraje de anoche de Pulido Santana, que ha cogido lo peor de Julio y lo más malo de don Manuel, que en paz descanse? Todos a la calle. Regeneración. Nuevos nombres, hombres distintos, ideas diferentes y escrupuloso control de lo que se cuece ahí dentro. Porque parece imposible que nadie supiera, nadie oyera, nadie intuyera, nadie se percatara. Una de dos, o son todos muy tontos o tan listillos como para creer que los tontos somos todos los demás.