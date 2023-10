Indignados por Nacho, amnésicos por Negreira

Ayer se supo que la jueza que dirigió la instrucción del caso Negreira en su fase inicial y que, según las sorprendidas fuentes judiciales consultadas por El Debate, lo frenó sin motivos, ocultó a la Audiencia Provincial de Barcelona que su pareja era proveedor de cartelería del club catalán. Ignasi Pietx, seguidor declarado del Barça, propietario de la empresa de reprografía Artyplan, que es proveedor preferente de toda la producción del club azulgrana desde 2003, mantiene una relación afectiva con la jueza Silvia López Mejía, relación que, como decía, ocultó. La empresa de este caballero elabora para el Barça los programas de los partidos, las vallas publicitarias, las banderas, las pancartas y los carteles alrededor del campo o en las gradas, o sea que lo hace todo. Desconozco el montante total anual de lo que factura Artyplan al club presidido por Laporta, pero poco dinero no puede ser. Pues bien: el mayor escándalo de la historia del deporte español, que es el del pago del Barcelona de más de siete millones de euros durante diecisiete años al vicepresidente arbitral, le cae como llovido del cielo a la jueza López Mejía, que es la pareja de Ignasi Pietx, que desde hace veinte años proporciona al Barcelona, que es el club investigado por pagar a Negreira, toda la producción gráfica desde el año 2003… ¡y su señoría se lo oculta a la Audiencia Provincial! ¿Y por qué? Hombre, lo más razonable es pensar que si lo oculta es porque no quiere que lo sepan. Otra vez, ¿y por qué? Pues porque, de saberlo, la Audiencia Provincial le quitaría a la jueza el caso. Y, de nuevo, ¿por qué… no querría que se lo quitaran?

Y ojo a lo que publica hoy El Debate, y que consolida eso que repite tantas veces Federico de que el Barça es el Ministerio de Exteriores del independentismo: dos semanas antes de que se llevara a cabo el referéndum ilegal de 2017, la Guardia Civil registró los almacenes de Artyplan, que es la empresa que le hace toda la producción gráfica al Barça desde hace veinte años; resulta que habían recibido el chivatazo de que en el interior de la nave podían encontrarse las urnas que Puigdemont había encargado para llevar a cabo el remedo de consulta; pero, y para sorpresa de la unidad policial, lo que se encontraron fue a los trabajadores de la pareja de la jueza López Mejía imprimiendo la cartelería que la Generalidad tenía previsto usar para promocionar el 1-O. Los agentes requisaron un encargo de 456.000 pancartas; la contratación de Artyplan, proveedor principal del Fútbol Club Barcelona, se llevó a cabo usando como pantalla a la entidad independentista Ómnium Cultural, presidida en aquel momento por Jordi Cuixart.

Resumiendo: la jueza que dirigía inicialmente la instrucción del caso Negreira mantiene una relación afectiva con el dueño de una empresa de cartelería que suministra casi en exclusiva al Barça (club que pagó al vicepresidente de los árbitros) desde hace veinte años. Ocultó que su pareja trabajaba para el club catalán y de repente, cuando el juez Aguirre releva a la jueza López Mejía, el caso Negreira adquiere una velocidad de crucero y va a toda vela; para colmo, la empresa de la pareja de la jueza es un declarado culé e independentista. Pues bien, con todos estos datos en la mano, con todo lo que se ha conocido desde hace un año, con todo lo que tiene encima el Barça, con el club y un par de ex presidentes investigados como sospechosos de un delito de soborno activo sostenido… ¡en Barcelona están indignados con que a Nacho le rebajen de tres a dos partidos y pueda jugar el clásico con el Real Madrid!

¿No os parece maravilloso? Cada día aparece un escándalo relacionado con el Barça aún más gordo que el anterior, ya ni sorprende realmente lo que uno pueda leer u oír y empezamos a estar anestesiados. Cada día es peor que el anterior, el otro día José María Minguella escribía en Mundo Deportivo que, cuando se acabe el nuevo Camp Nou, la deuda podría irse fácilmente por encima de los tres mil millones de euros… ¡y ayer tenía que oír a periobarcelonistas diciendo que en el Barça están indignados y que ya saben cómo funcionan estas cosas porque a Nacho le han quitado un partido! ¿Indignado? ¿El Barça? ¿El Barça indignado? ¿Indignados porque saben cómo funcionan las cosas? ¿Siete millones de euros después indignados? ¿Indignados después de pagarle a Negreira? No es que el periobarcelonismo, como yo pensaba hasta ahora, mirara hacia otro lado, no, es que fue colaborador necesario en la ruina de este club, fue connivente, adjunto, copartícipe de todo lo que pasó durante tanto tiempo. ¿Es o no es todo realmente asqueroso y nauseabundo? No sólo no piden perdón sino que están indignados porque Nacho puede jugar contra ellos. La mejor Liga del mundo. Podridos desde la raíz.