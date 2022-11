Infantino: árabe, africano, gay, discapacitado, migrante, cínico y caradura

Desde que María Antonieta respondiera aquello de "pues que coman pasteles" cuando alguien le dijo que la gente se había lanzado a las calles porque no tenían pan, no se recuerda un discurso más desapegado de la realidad que el protagonizado el otro día por Gianni Infantino, ese hombre que el viernes se sentía árabe, africano, gay, discapacitado y trabajador migrante pero que hoy, y dependiendo de la soldada, puede sentirse de Wisconsin, heterosexual, albino o de Bangladesh si el patrón pone unos cientos de miles de euros más en el otro platillo. Su biografía dice que nació en Brig, Suiza, hace 52 años, pero es todo mentira. Como tantos otros, Infantino nació en Dólar, capital de Money, hace miles de años. Lo peor que puede decirse de Infantino no es que se haya vendido descaradamente al mejor postor porque eso lo hicieron, y antes que él, Blatter, Platini, etcétera, etcétera; lo peor que puede decirse de Infantino es que no es en absoluto original, de hecho es despreciablemente insulso, absurdamente previsible, repugnantemente previsible.

"¿Recuerda cuándo se vendió usted por primera vez?", le pregunta Matt Damon a Jon Voight en Legítima Defensa. Infantino es incapaz de recordarlo. Lleva aproximadamente la mitad de su vida dentro de la organización, primero en su ramificación europea, la UEFA, y luego en la matriz, la FIFA. Toda una vida dedicándose… ¿a qué exactamente? ¿Al fútbol? No se lo cree ni él, no se lo creen ni ellos. Si algo ha dejado de relieve el QatarGate es que el fútbol ya no es de la gente sino de ellos, y que exprimirán a la gallina de los huevos de oro, tratando a los deportistas como carne de mercado hasta que ya no puedan más. No había más que ver el estadio de la inauguración (¡el de la inauguración!) medio vacío desde el descanso para tener la certeza absoluta de que el fútbol no sólo no les importa sino que llegará el día en que les incomode, les moleste, les sobre.

Decía que el discurso de Infantino del otro día, con el show de su director de comunicación saliendo del armario en vivo y en directo, nos sirvió para atracar en el mismo puerto que Illie Oleart, que tenía toda la razón del mundo cuando dijo aquí mismo el otro día que la única posibilidad de regeneración de la FIFA era echarlo todo abajo volviendo a reconstruir desde los cimientos. Porque Infantino es Blatter, Blatter era Platini, Platini era Havelange, Havelange era Eugenio Figueredo, ex presidente de CONMEBOL, Figueredo era José María Marín, ex presidente de la Confederación Brasileña y Marín era Julio Rocha. Y vuelta a empezar: Rocha era Marín, que era Figueredo, que era Havelange, que era Platini, que era Blatter, que, ahora mismo, es Infantino. Su tan cacareada renovación no es más que simulación refinada, un caso muy similar al de la Kallima inachus, la mariposa hoja muerta, un lepidóptero que, cuando cierra sus alas, se asemeja a una hoja seca. La diferencia entre la mariposa e Infantino es que la primera se trasviste para sobrevivir mientras que el segundo lo hace para vivir sin que le importen las consecuencias de sus actos.

Independientemente de quién gane o quién deje de ganar, este Mundial ya ha sido un sonoro fracaso. Aficionados a los que les pagan por animar, gente yéndose de los estadios en mitad del partido… Europa, Infantino, es la cuna de la civilización. Los europeos no tenemos que pedir perdón por haber creado el humanismo y la ilustración, el libre pensamiento, el derecho romano, la democracia y la igualdad, los hospitales o el derecho internacional. No tenemos que pedir perdón por nada. Que tú, que has vendido un Mundial, hables de la doble moral precisamente desde Qatar, en la que han muerto miles de personas al no haberse respetado sus derechos más elementales, es la mayor prueba de cinismo de la historia reciente y supone la constatación de lo que antes decía: hay que echarlo todo abajo para volver a pensar en el fútbol, en la gente. En el caso de María Antonieta no está constatado que hiciera ese comentario, "si no tienen pan, que coman pasteles". En tu caso sí. ¿Qué será lo próximo? ¿Te veremos entrar en la sala con una de esas gigantescas pelucas empolvadas que hicieron furor en la Francia del siglo XVIII? Ya lo tengo, una en forma de avión, que es lo que pretendes vendernos; un espolvoreado Airbus fabricado con el pelo de los trabajadores nepalíes. ¿Qué te parece? Como le recomienda Petronio a Nerón en "Quo Vadis": "Mutila a tu pueblo pero no lo aburras". No nos aburras, Infantino, no nos aburras.