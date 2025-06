Jennifer Hermoso compra el primer clavo de la tumba deportiva de Montse Tomé

Karma: "En algunas religiones de la India, energía derivada de los actos de un individuo durante su vida, que condiciona cada una de sus sucesivas reencarnaciones, hasta que alcanza la perfección". Pero no estamos en la India, ¿verdad que no? Karma: "En algunas creencias, fuerza espiritual". Estamos en las mismas. Acudamos a Santa Wikipedia: "El karma explica los dramas humanos como la reacción a las acciones buenas o malas realizadas en el pasado más o menos inmediato". Esta última definición, la de Santa Wikipedia, se aproxima un poco más a lo que todos entendemos que es el karma: cuando haces cosas buenas te vienen cosas buenas y, al revés, cuando no las haces tan buenas pues te llegan cosas menos buenas. Algún día Jorge Vilda contará en un libro qué pasó en la selección femenina de fútbol a la que él convirtió en campeona mundial. Algún día. O lo contará él o alguien acabará contándolo con su beneplácito y su autorización.

La intrahistoria no la sabe nadie. A todos nos han contado cosas, a todos nos han llegado rumores, historias… pero sólo Jorge Vilda conoce el cómo y el por qué y mientras él no se decida a contarlo, los demás no lo podemos hacer por él. Pero yo tengo la impresión, tengo la percepción desde fuera, de que Montse Tomé fue una colaboracionista de las chantajistas. Es, insisto, lo que yo percibo desde fuera. Me parece que Tomé se benefició de Vilda, que la puso ahí, y que cuando se dio cuenta de que, efectivamente, las chantajistas le iban a hacer la cama sí o sí, tomó distancia y, en silencio, empezó a postularse. Y lo hizo tan bien (me refiero a lo de postularse tomando distancia) que, al final, tuvo premio. Bueno, tuvo el premio que tiene alguien que es capaz de actuar así. Dejándolo solo, alejándose de él como cuentan que se alejaban en la Edad Media de los leprosos, obligándole a ir anunciando su paso con una campanilla, Tomé contribuyó al señalamiento. Uno tiene que valer para eso, ¿eh? Del mismo modo que también hay que valer para hacer un chantaje. Si lo haces una vez, si eres capaz de hacerlo una vez, lo puedes hacer mil. Vales para una y vales para mil.

Cuando hoy he anunciado a través de X que iba a hablar de Jennifer Hermoso ha habido mucha gente que me ha dicho "déjalo", "no le des más importancia"... La gente está quemada con ese asunto. Yo viví aquella situación desde el punto de vista estrictamente periodístico. Pero la mía es una visión peculiar porque fui de los pocos, por no decir que quizás fui el único, que se puso del lado de Vilda desde el primer minuto. Imaginaos: machista, retrógrado, animal, primitivo… De todo. Pero también viví, y me enorgullece decirlo, cómo de repente, poco a poco, muy lentamente al principio pero más velozmente después, la opinión pública fue girando, girando, girando… La gente no es idiota y se dio perfecta cuenta de qué iba aquello. A Vilda se la jugaron, primero le señalaron, luego le hicieron el vacío y más tarde le cancelaron… ¿exactamente por qué? ¿Alguien lo sabe? En aquellos días me preguntaba en voz alta lo mismo: ¿Alguien sabe por qué han echado a Jorge Vilda? Yo creo que fue porque unas chantajistas lo decidieron así.

Por eso cuando hoy he visto cómo Jennifer Hermoso respondía de muy malos modos a Montse Tomé, con un tono prepotente, chulesco, un tono de superioridad, el típico tono que tienen aquellas personas que se sienten invulnerables, que se saben intocables hagan lo que hagan, yo, qué queréis que os diga, me he acordado de Jorge Vilda. Y, después de acordarme de Vilda, he pensado: "¡Es el karma!". Tomé lleva ahí desde septiembre de 2023, casi dos años. Tengo que reconocer que ha durado en el puesto bastante más de lo que intuía al principio, pero hoy, 11 de junio de 2025, Jennifer Hermoso ha comprado el primer clavo de la tumba deportiva de la seleccionadora nacional: "Que se centre en hacer a España campeona, aunque solas lo harían mejor". Eso es precisamente lo que estas mismas jugadoras adujeron para pedir la cabeza de Vilda, que no sabía nada, que se había quedado anticuado, que "solas lo harían mejor". Porque es eso lo que siempre han pretendido, es eso lo que han querido desde el principio, quedarse ellas solas y hacer y deshacer a su antojo, mangonear.

Esta frase de Hermoso, "solas lo harían mejor", denota un modus operandi, una forma de actuar repetida varias veces, un estilo de dirigirse por la vida. Al menos hoy sí hemos salido de dudas en algo y es en que si pidieron la cabeza de Jorge Vilda no fue por su sexo, no fue porque pertenezca al género masculino. Vagina o pene, a estas chicas les da igual el sexo a la hora de ponerle la cruz a alguien. Tomé, estás avisada. Tic, tac, tic, tac… Cronómetro en marcha. Yo diría que te queda ahí hasta finales de julio. Céntrate en hacer campeona a España porque, de lo contrario, te veo cancelada. Eso sí, no vayas a Marruecos a pedir trabajo porque creo que Vilda ya tiene cubierto el puesto.