Julianito, ¡otro que tiene un sueñecito!

Hace años, en el fútbol de los 70, el futbolista no firmaba un contrato con el club, se casaba con él. Y era para toda la vida, no había divorcio. Era casi, casi, hasta que la muerte los separara. Si no quería el presidente del equipo de turno, para el jugador resultaba de todo punto imposible marcharse a otro equipo. O sea, hace años, en el fútbol de los 70, el futbolista no podía cumplir con sus sueños. O, para ser exacto, antes el futbolista no tenía sueños. Jugaba al fútbol y punto. Y respetaba lo firmado. Y de aquel extremo, en el que las llaves del jugador las tenía su club, y que tampoco era justo, hemos pasado al actual, en el que las llaves del club las tiene el jugador. El futbolista, que habitualmente suele ser mayor de edad, se sienta con el ejecutivo del club que toque ese día y, en presencia de su propio representante, le pone rúbrica al documento (al contrato) que previamente se ha negociado entre las partes. Es libre para hacerlo. Y también es libre para no hacerlo.

Cuando, en los 70, un jugador firmaba un contrato era como si lo estuviera haciendo sobre granito, hoy no, hoy lo que firma un jugador es papel mojado. Absolutamente. No sirve para nada. Si lo firma a las 12 y a las 12 y 5 minutos quiere romper el acuerdo, lo rompe y santas pascuas. De ahí viene precisamente esa frase de Enrique Cerezo, que todos repetimos sin pensarlo tampoco demasiado, de que un futbolista juega donde quiere jugar. Y la excusa del jugador para no cumplir lo que él mismo ha firmado tampoco tiene que ser demasiado rebuscada, ¿eh?, con decir lo primero que le venga a la cabeza es suficiente. Como, por ejemplo, que quiere cumplir su sueño. Ya está. ¿Véis qué fácil? "Es que tengo un sueño". Como Martin Luther King, "I have a dream" ¿Y quién va a ser tan absolutamente desalmado como para impedirle a un crío cumplir su sueño?

Pero eso de que el futbolista juega donde quiere no es del todo cierto, ¿eh? Y lo recordaba Iñako Díaz Guerra en un tuit: Gerrard, Luis Suárez, Kane… Todos estos quisieron irse en un momento determinado pero no pudieron hacerlo, y jugaron al fútbol. Y lo hicieron bien. Y salir del PSG también es complicado. O del Bayern. En todos esos casos su sueño chocó directamente con el sueño de otros, y al final se impuso lo firmado, que es lo único objetivo que existe en el mundo empresarial: estos son mis derechos y estas son mis obligaciones. Punto. Anoche, en El Chiringuito, bastaron 50 minutos para que saliera la palabra "esclavismo". Y, curiosamente, la pronunció un abogado, Toni Freixa. Pero del Barça, claro. Salió la palabra "esclavitud" para defender la (en mi opinión) peregrina teoría de que el Atlético de Madrid, que es el propietario de los derechos federativos de Julián Álvarez, está obligado a dejar salir al delantero con destino a Barcelona por la simple razón de que el chico quiere cumplir su sueño de jugar allí. Pero resulta que ese sueño entra en colisión con el sueño de los propietarios del Atlético de Madrid y, aunque después de lo de ayer no lo tengo tan claro, con el de los aficionados del Atlético de Madrid, que aguantaron sin impacientarse una sequía de dos meses hasta que al 9 le dio por marcar un gol. Y le animaban. Y coreaban su nombre desde la grada.

Por supuesto que uno puede renegociar las condiciones de su contrato, pero a mí lo de ayer, tal y como se montó, no me sonó a negociación sino a imposición: esto es lo que hay. La pregunta estaba claramente preparada, el momento elegido fue de impacto mundial… Seré sincero: a mí me sonó a chantaje. El chantaje de alguien profundamente desagradecido con el club que le trajo a España porque quiero recordar, me parece que es necesario hacerlo, que cuando el Atleti apuesta por Julián, y lo hace de un modo muy contundente puesto que paga 85 millones por él, este chico es suplentísimo en el City y su media goleadora es de 0’35 por partido. ¿Su sueño ya era jugar en el Barça cuando estaba en el City? ¿Y cuando jugaba para River Plate?

Ya veremos qué pasa con el tiempo pero tengo la impresión de que a Julián le ha podido el ansia. A lo mejor ni siquiera le ha podido su propia ansia sino la de su representante, no lo sé. Pero la escenificación no pudo ser más lamentable. Él queda en mal lugar y, por una cuestión de dignidad pura y dura, los dueños del Atleti no tienen más remedio que poner toda la carne en el asador para impedir como sea que Julián cumpla precisamente su sueño de fichar por el Barça. En Barcelona celebran lo dicho ayer por el jugador como si de otra Liga se tratara pero yo tengo la sensación de que, evidentemente mal asesorado, lo que ha conseguido Julián es estrangular cualquier tipo de negociación futura, la ha bloqueado. Julián se ha hecho un Kun Agüero, y todos recordamos cómo acabó aquella historia: el futbolista expresó su sentimiento de querer irse del Atleti, todos sabíamos que su objetivo no era otro que jugar en el Real Madrid pero, por pura dignidad, a Gil Marín, a quien se puso entre la espada y la pared, no le quedó más remedio que evitarlo al precio que fuera y Agüero acabó en el City. Gil Marín, y ahora el Grupo Apollo, vuelven a estar entre la espada y la pared porque lo que ha hecho este lunes Julián Álvarez no ha sido ni más ni menos que pisar el escudo del club. Si yo fuera el Arsenal esperaría porque el Atleti no lo quiere vender al Real Madrid por 150 y no lo puede vender al Barça por 100. Como decía, pagó por él 85. Igual esa es una cifra razonable por un buen delantero, eso está claro, pero que no es de ningún modo Olise, Haaland o Vinicius. Por cierto, el nombre del representante de este chaval es Fernando Hidalgo. Desconozco si este caballero representa a alguien más o sólo a Julián pero, en este caso en concreto… Hidalgo, querido, ¡te has lucido, crack, te has lucido!