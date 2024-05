Kroos y Nadal: así se despiden dos leyendas

El 30 de julio de 1991, en la Ópera Estatal de Viena, el tenor español Plácido Domingo, tras interpretar a Otelo, recibió la que está considerada hasta la fecha como la ovación más larga de la historia, una hora y veinte minutos de aplausos. Sirva decir que Domingo tuvo que salir a saludar al público ni más ni menos que ciento una veces. Esta es, según los especialistas, la ovación espontánea más larga de la historia porque hubo otra, una performance del poeta Dustin Luke Nelson, consistente en tener al público aplaudiendo a rabiar durante dos horas, pero esa, claro, no nos vale, era fingida. Lo del sábado en el Bernabéu no lo fue, no hubo performance. Lo del sábado en el Bernabéu no fue fingido sino sentido. Tan, tan sentido que hasta a Paco García Caridad, que habrá visto un montón de estas, estuvo a punto de saltársele una lagrimita con el adiós de un futbolista… ¡alemán! Un jugador de Greifswald, de la extinta Alemania Oriental, más fría aún si cabe que la Occidental, despedido como se despide a los toreros en Las Ventas tras cortar las dos orejas y el rabo. No fueron los noventa minutos de ovación de Domingo en Viena pero se le pareció. Y si Toni Kroos tuvo esa despedida del Bernabéu es por algo tan simple como que Toni Kroos se trabajó durante diez años esa despedida del Bernabéu, se la ganó, arrancó con su comportamiento cada aplauso que le dieron.

El otro día, y a propósito de la patada en el culo que el Barça le ha dado a Xavi, Quique Sánchez Flores dijo que el club catalán despide muy mal a sus leyendas. En el caso concreto de Xavi es cierto porque le han tomado el pelo, se han burlado de él, pero también hay jugadores que no se dejan despedir en condiciones. Kroos lo diseñó así. Pensó, y yo creo que con buen criterio, que el cierre a su trayectoria como madridista no podía tener una guinda mejor que la despedida en su campo, ante su gente y con la vista puesta en otra final de Champions y, más lejos aún, la Eurocopa en Alemania. Kroos ha roto todos los esquemas de lo que en teoría le gusta al madridismo, todos los clichés de lo que aporta un futbolista alemán. Kroos es un jugador elegante, que parece que no está, un futbolista que no se mancha, que no se despeina, el Federer del Madrid como decía el otro día Juan Román Riquelme. En teoría, dicen que ese tipo de jugadores no gustan al madridismo, pero a la vista está de que quien dice eso se equivoca. Kroos se despidió bien porque dejó que le despidieran bien. Kroos se va querido porque se ha ganado ese cariño. Ha sido, es y será siempre un ejemplo. Y será bienvenido en su casa, que seguirá siendo de por vida el estadio Santiago Bernabéu.

Así que sí, una leyenda se puede ir bien. Como creo que, salvo morrocotuda sorpresa, lo ha hecho también hoy Rafa Nadal de su torneo, de Roland Garros, ante Zverev, que ha estado muy caballeroso. Encogía el alma ver a su mujer, Xisca, tratando de contener las lágrimas. Rafa sabía mejor que nadie que ganarle a Zverev era casi imposible pero ha querido morir deportivamente en la pista, con las botas puestas, recibiendo una ovación… poco francesa, la verdad sea dicha porque los franceses no tienen precisamente fama de ser efusivos. No sé a quién le he escuchado decir que había sido un viaje espectacular, y es cierto. Los viajes de Kroos y de Nadal han sido espectaculares y todos los hemos disfrutado acompañándoles. Se han ido como lo que son, dos leyendas del deporte. Ópera, fútbol y tenis. Otelo, Real Madrid y Roland Garros. Nada fingido. Todo sentido. La celebración de la vida. Enhorabuena a ambos.