Por esto también debió dimitir Rubiales, por ponerse de perfil en el mayor escándalo del fútbol español, por decir que Negreira no tenía ni arte ni parte, que no mandaba nada, que estaba puesto ahí por el Ayuntamiento, como él puso a su tío Juan o Sánchez puso a Irene Lozano al frente del Consejo Superior de Deportes. Ayer, al comprobar cómo los borreguitos de la selección salían todos en fila de a uno para ponerle a parir para que no se molestara con ellos el lobby mal llamado feminista, Rubiales compartió un vídeo de la serie Merlí de TV3: la profesora enseña una carpeta verde a la clase y pide que, cuando entre el próximo alumno y ella vaya preguntando por el color digan que es roja; como está ensayado, todos dicen que es roja una carpeta que salta a la vista que es verde y el alumno que no está informado de que se trata de un juego… también dice que es roja. Rubiales dijo que la carpeta verde de Negreira era roja porque, y antes que él, también lo dijeron Tebas y, fundamentalmente, el Gobierno. El Gobierno de Sánchez ha insistido todo el rato en que la carpeta verde del mayor escándalo de la historia del deporte español es roja y Rubiales también lo dijo, es roja. Pero, amigos míos, la carpeta siempre ha sido verde. Por decir que era roja también debió dimitir Rubiales.

El otro día la Guardia Civil dijo que, pese a que todo el mundo, empezando por supuesto por el principal interesado, que es el Fútbol Club Barcelona, estaba repitiendo que el color de la carpeta verde era el rojo, la carpeta es verde. Y hoy, y nos lo advertía anoche Miguel Ángel Pérez, ya lo ha dicho el juez. Y aquí hago un pequeño inciso, abro un paréntesis: veremos cómo, a no mucho tardar, a Joaquín Aguirre le buscan un familiar del Real Madrid o tratan de encontrar una foto suya o de alguien próximo a él viendo un partido en el palco del estadio Santiago Bernabéu. Es fácil adelantarse a sus movimientos porque, antes que ellos, lo hizo la Stasi. Cierro paréntesis. Su señoría, que lleva todo el verano trabajando a destajo en este caso, ha dicho algo muy interesante y ha tomado una decisión tanto o más interesante aún. Lo que ha dicho el juez Aguirre es que la carpeta de Negreira es de color verde, ha denunciado la existencia de una corrupción sistémica en el Comité Técnico de Árbitros y, con estos datos encima de la mesa, ha concluido que cualquier equipo de la Primera División que haya coincidido con el Barcelona durante los años objeto de la investigación, o sea 17, debe admitirse como ofendido (o sea, perjudicado) por el delito.

Pero el juez ha ido más allá. Por ejemplo, ha cuestionado la credibilidad de Luis Medina Cantalejo, afirmando a continuación que no entra en cabeza humana que el Barcelona pagara a Negreira más de 7 millones de euros por otra cosa que no fuera por sacar beneficio. Esto es lo que dice el juez, ¿qué hace el juez? Pues el señor Aguirre expulsa del caso ni más ni menos que a la propia Real Federación Española de Fútbol por su vinculación con el Comité Técnico de Árbitros. ¿Por qué? Pues porque, como él mismo dice, la corrupción es sistémica, o sea "de la totalidad de un sistema". Vamos, que todo el sistema está corrompido. Todo. Y, por lo tanto y si todo el sistema está corrupto, las declaraciones de cualquiera de sus miembros están podridas porque ellos son partícipes. La carpeta es verde, pero no un verde cualquiera, no, no un verde lima o un verde pistacho sino un verde, verde, o sea un verde pasto, uno que se ve a kilómetros de distancia. El poco prestigio que pudiera quedarle a la Liga española se va por el sumidero de la alcantarilla. Pero, claro, ministro Iceta, ¿quién está libre de pecado? Pues se lo digo yo, ministro de Deportes catalán del Gobierno de España. El Real Madrid está libre de pecado, el Atlético de Madrid está libre de pecado, el Valencia, el Sevilla, el Betis, la Real Sociedad, el Gerona, el Rayo, el Athletic Club están libres de pecado. Todos pueden arrojar la piedra porque, que se sepa, ninguno de esos clubes de fútbol ha corrompido la competición.

En ese vídeo de Merlí la actriz María Pujalte habla del positivismo, que es esa teoría filosófica que afirma que el conocimiento proviene de lo observable y es objetivo. La Liga española agoniza, se muere. La están matando todos aquellos que insisten en decir que la carpeta verde pasto es roja. Ninguno tiene credibilidad y, con su ausencia de ella, la pierde la competición. También por esto debió irse Rubiales y, con él, toda la federación, hoy apartada por el juez del caso, y toda la Liga de Fútbol Profesional. ¿Recuerdas, Tebas, qué feliz se te veía cantando aquello de "ha prescrito, ha prescrito, ha prescrito"? ¡Si parecías James Stewart al final de ¡Qué bello es vivir!"La basura nunca prescribe. Y siempre vuelve. Hay que reciclar más y mentir menos. La carpeta es verde.