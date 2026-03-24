La fórmula de la felicidad de Arbeloa

Fran García, que ahora parece el mejor Andreas Brehme, por delante de Carreras, que costó 50 millones de euros. Thiago, un chaval de la cantera, por delante de Camavinga, que es otra apuesta clara del club. Carvajal, que llegó sin minutos al derbi, dejando en el banquillo a Trent Alexander Arnold porque éste llegó al parecer tarde a un entrenamiento. Y, al fin, Brahim por delante de Mbappé. Y ahora decidme que un entrenador no puede hacer lo que le dé la real gana. Arbeloa lo ha hecho. Lo ha hecho, además, en un equipo plagado de lesionados. Como lo hizo Zidane. Zidane, de hecho, tuvo que sustituir a Benítez porque él tampoco lo hacía. Rafa decía: "¿Y a quién dejo en el banquillo?" Decía: "Si tienen que jugar éste y aquel y el otro, ¿a quién dejo yo en el banquillo?"... Era un error de concepto porque tú tenías que dejar en el banquillo o poner a jugar a quien tú creyeras, que para eso eras el entrenador. Ahora bien, en el Real Madrid tienes que hacer eso y, además, ganar. Si tienes mucha personalidad pero pierdes has hecho un pan con unas tortas. Como Benítez, y a diferencia de Zidane, que siempre apareció desacomplejado y aparentando que le resbalaba todo, Xabi Alonso también trasladó indirectamente a la opinión pública (y de paso a la publicada) que su método no funcionaba porque le ponían palos en las ruedas. Pero fue él quien se las puso, sólo él.

Se me hace muy difícil olvidar la etapa de Alonso en el equipo porque nunca sabremos qué habría pasado si el Real Madrid hubiera prescindido del tolosarra en noviembre en vez de hacerlo en enero. Tampoco sabremos nunca qué habría sucedido si, en vez de fichar a Alonso, el Real Madrid simplemente hubiera subido desde el principio a Arbeloa del Castilla. Arbeloa por Ancelotti, ya está. Por eso, y aunque me lo pidan, no puedo dejar de comparar. Por ejemplo, hoy daba un dato Rubén Martín, periodista de As, que me parece que explica mejor que cualquier otra cosa la consolidación (ahora parece que sí) del buen momento del Real Madrid. Vinicius, un futbolista que Alonso se encargó de transmitir desde el primer día que no era su jugador preferido, marcó con él 6 goles en 27 partidos, a una media de 0,22 goles por encuentro. En 16 partidos con Arbeloa, o sea en 11 partidos menos que con Alonso, Vinicius ya ha marcado 11 goles, o sea 5 goles más, a una media de 0,68 goles por partido. El otro dato llamativo afecta a otro de los futbolistas que está llamado a liderar, junto a Vinicius y Bellingham, al Real Madrid durante los próximos 10 años, Federico Valverde. En 25 partidos con Xabi en el banquillo, Fede marcó un gol, a una media de 0,04 goles por partido. Con Arbeloa, en ocho partidos menos, o sea en 17, ha marcado 7 goles, o sea 6 más, a una media de 0,44 goles por partido. De 0,22, o lo que es lo mismo unos guarismos irrelevantes, a 0,68. De 0,04, o sea unos números absolutamente despreciables, a 0,44.

Más allá de que Arbeloa haya demostrado que sabe un montón de fútbol, más allá de que parezca que efectivamente ha convencido al vestuario, más allá de sus interesantes aportaciones tácticas o que en un mes haya ganado a Mourinho, Guardiola y Simeone, más allá de todo eso están esos porcentajes: de 0,22 a 0,68 y de 0,04 a 0,44. Porque los futbolistas son los mismos y porque nadie se come ya lo de la cama. El jugador profesional quiere jugar bien, al futbolista no le gusta perder, pero si te toca un tocho, si te toca un ladrillo, todo es posible. Si Vinicius sigue con esos registros es probable que supere los números que le hicieron ganador del Balón de Oro, aunque alguien decidiera robárselo de la vitrina de su casa.

Más cosas: detrás de esos guarismos se encuentra también, por supuesto, una mejor preparación física. Y, naturalmente, una recuperación anímica. Es muy difícil que Vinicius se revuelva contra Arbeloa, más que nada porque veo imposible que Arbeloa cambie a Vinicius en el transcurso de un Real Madrid-Barcelona cuando, además, estaba siendo mejor. Yo critiqué el cambio porque me parecía injusto e insólito y porque creo que el jugador, que ya venía caliente de los meses anteriores, lo interpretó como una falta de respeto. Pero, y una vez que has metido la pata hasta el corvejón, Vinicius debió tener su castigo. Alonso lo cambió injustamente, no fue capaz de hablarlo con él, no tuvo el carácter suficiente para castigarlo como era debido y, por elevación, achacó su propia cobardía a la ausencia de independencia con Florentino. Y aquello lo mató, no por Florentino, no, sino por el vestuario, que estaba mayoritariamente del lado de Vinicius.

Arbeloa ha hecho algo tan simple y tan complejo a la vez como poner a los buenos y darles toda la confianza del mundo. Ya está. Los buenos a jugar. ¿Siempre? Claro. ¿Pero siempre, siempre? Por supuesto. ¿Aunque fallen? Aunque fallen. Porque resulta que en el deporte de élite no se acierta siempre o se falla todo el rato, en el deporte de élite se acierta unas veces y se falla otras. Y, al final, es todo cuestión del número de aciertos y de errores, o sea de los porcentajes: 0,22 goles con Xabi, 0,68 con Arbeloa. Y Valverde: 0,04 con Xabi, 0,44 con Arbeloa. Hay que ponerlos. Aunque fallen. Es más, a los buenos hay que ponerlos aún fallando. Porque llega un momento en el que, con la absoluta seguridad de que van a seguir jugando pase lo que pase, te hacen partidos como los de Vinicius o Valverde. Del melón de Villaconejos, si os parece, hablamos más tarde.