¡La IFAB reconoce por fin que Marciniak acertó!

Hoy, y acerca de la decisión de la IFAB, la International Football Association Board, de aclarar desde julio de 2025 la norma del doble toque obligando a repetir el lanzamiento cuando eso suceda, la periodista del diario As Patricia Cazón, muy atlética, titulaba su artículo así: "¿Y ahora qué?" Pues muy fácil, querida Patricia, ahora retrocedemos en el tiempo hasta ese día y nada vale desde ese instante, por supuesto tampoco la victoria del sábado del PSG: ¡A ver quién se lo dice ahora a Al Khelaifi! Lo de Patricia tiene un pase porque es muy colchonera pero el comentario desde la cuenta oficial de X de Carrusel Deportivo lleva (no sé si adrede o no) al engaño porque dice esto: "La IFAB, estamento encargado de dictar las reglas del fútbol, reconoce que el penalti de Julián Álvarez ante el Real Madrid debió repetirse". Y eso, queridos colegas, es una falsedad como un camión de grande, como diría mi amigo Pajares Paz. De hecho dice todo lo contrario.

La IFAB dice esto: "Esta situación es poco común y, como no está directamente contemplada en la Regla 14, es comprensible que los árbitros hayan tendido a sancionar al ejecutor por haber tocado el balón de nuevo antes de que este haya tocado a otro jugador, concediendo así un tiro libre indirecto al equipo contrario o, en el caso de los penaltis, registrando el tiro como fallado". La IFAB no dice que había que repetir el penalti de Julián, lo que dice es que, al ser esa una situación poco común y al no estar contemplada en el reglamento, no sólo Marciniak, que fue el colegiado de ese día, sino cualquiera, Letexier, Vincic, Turpin cualquiera… habría pitado lo mismo con esa norma. O sea, lo que ha detectado la IFAB es un ángulo muerto en su reglamentación, y ahora se aviene a concretarlo. Pero, con la normativa vigente, Marciniak no sólo no se equivocó sino que acertó completamente al anular el gol de Julián Álvarez. Repito lo que dice la IFAB: "Es entendible que los árbitros hayan tendido a sancionar al ejecutor". ¿Y por qué es "entendible"? Pues porque, como decía, la norma no era lo suficientemente clara.

Algo sí hemos avanzado al menos y es que ya ninguno de estos perioatléticos pone la lupa en el doble toque de Julián Álvarez, algo que ni siquiera cuestionó él mismo. Durante un par de meses se vio una conspiración no en lo dudoso de la norma a aplicar, que la UEFA ya advirtió el pasado marzo que revisaría porque no estaba clara, sino en lo dudoso de que el futbolista se resbalara tocando involuntariamente dos veces el balón. Es decir: durante dos meses hubo quien insistió en tratar de convencernos de que lo que habíamos visto millones de personas con nuestros propios ojos era sólo una fantasía y no había existido. Ese fue el primer caballo de batalla a cuyos lomos se subieron pero cuando quedó claro que sólo alguien con muchas dioptrías podía seguir insistiendo en que Álvarez no había tocado dos veces el balón, se subieron a otro caballo, el de la manipulación. Y hubo incluso una asociación, Señales de Humo se llama, que contrató a un perito que aseguró que la UEFA había manipulado el vídeo: "Los resultados arrojados por el análisis forense no descartan que el citado vídeo haya sido editado y, por lo tanto, manipulado respecto del original". Se debatió mucho sobre esto porque, claro, una cosa era editar y otra bien distinta manipular. Tras el primer caballo de batalla, el de la negación del doble toque de Julián Álvarez que confirmó veladamente el propio Julián Álvarez, se subieron al segundo, el de la manipulación de la UEFA y, descartado el segundo, ahora se aferran al tercero, que es que el gol debió concederse, cuando a la vista está que no es así.

Pero el perioatlético que mejor ha resumido el sentimiento colchonero ha sido, una vez más, mi buen amigo Rubén Uría. Dice Rubén: "Sorpresón: la IFAB reconoce la injusticia con el penalti mal anulado a Julián Álvarez. Cuentan que la regla fue pensada para toques voluntarios. A partir de ahora, si el balón entra en la portería, el penalti tendrá que repetirse". Dejando a un lado que la IFAB no habla de ningún penalti en concreto, ni reconoce por supuesto ninguna injusticia ni mucho menos dice por ningún lado que la pena máxima estuviera mal anulada sino más bien todo lo contrario, que estuvo bien anulada con esa normativa, lo más llamativo es el final: "No se podía saber". Porque aquí nunca se ha tratado de si hubo o no doble toque, que lo hubo, ni de acusar sin pruebas a la UEFA de manipular a través del testimonio de un perito pagado por Señales de Humo; aquí de lo que se lleva hablando desde el 13 de marzo es de la perniciosa influencia del Real Madrid en un organismo al que, ¡miren ustedes qué casualidad", pertenece el CEO del Atlético y con el que Florentino Pérez mantiene un contencioso por la SuperLiga. Yo, que conste, miro todo esto con comprensión y, por qué no decirlo, con cierto paternalismo. Porque, queridos amigos y amigas, tiene que ser durísimo, pero muy duro, duro de verdad, más duro que el pan de ayer, más duro que el turrón en oferta, más duro que una patada de un Transformer, más duro que una ensalada de piedras, presupuestar más de 400 millones de euros y tener a un entrenador que cobra una pasta y, al final, quedar reducido al papel de mero espectador de la temporada. Ya digo que yo no tengo problemas en que se repita el penalti y en que se anule todo desde marzo, pero a ver quién habla con Al Khelaifi. Mira, ¡que lo haga Gil Marín, que es amiguete suyo!