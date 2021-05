La kryptonita verde marsellesa de Florentino

Procedente del planeta Krypton, Superman es poseedor de una fuerza increíble, goza de invulnerabilidad, tiene supervelocidad, poderes de visión como rayos x, infrarrojos, capacidad telescópica y microscópica, siendo además propietario de un superoído y un superaliento, el cual le permite soplar a temperaturas congelantes así como ejercer la fuerza de un viento huracanado. Cuando el guionista Jerry Siegel y el dibujante Joe Schuster crearon en 1933 al personaje de cómic probablemente más universal de todos los tiempos le dotaron de esos superpoderes pero cayeron en la cuenta de que quizás fuera demasiado aburrido que Superman no tuviera al menos una debilidad, solo una, un talón de Aquiles para que nos entendamos. Y, al mismo tiempo que dotaron a Clark Kent de velocidad, fuerza y visión incomparables crearon la kryptonita verde, un deshecho mineral de Krypton transformado en un material radioactivo por las mismas fuerzas que habían destruído el planeta. Resulta que la exposición a la radiación de la kryptonita verde anulaba los poderes de Superman y lo inmovilizaba e incluso, si el contacto con este mineral era prolongado en el tiempo, podía llegar a causarle la muerte.

Pues bien, la kryptonita verde de Florentino Pérez es Zinedine Zidane. Florentino casi debutó prescindiendo de Fernando Redondo, le dijo a Hierro que le bajase la manita, a Casillas y a Raúl que había llegado la hora de irse, al padre de Özil le enseñó la puerta de salida, con Robinho yo creo que ni habló, a Di María le puso en su sitio, a Cristiano le exigió que trajera la pasta si quería marcharse, a Del Bosque le explicó que su librillo estaba anticuado y a Ramos acaba de decirle que le quiere mucho, que es como un hijo para él, que le quiere como su segundo padre, pero que el Real Madrid tiene un límite y que ni siquiera se pueden hacer excepciones con el hombre de La Décima. El otro día lo comentaba Javier Tebas, "nadie le gana un pulso a Florentino". Nadie... salvo Zinedine Zidane porque, para él, el técnico francés es esencia de kryptonita verde. En presencia de Zidane el presidente del Real Madrid queda inmovilizado, como anestesiado, paralizado en definitiva. Zidane ejerce sobre Florentino un efecto parecido al que provocaban en los marineros las melodiosas voces de las sirenas. Zidane hipnotiza a Florentino, que simplemente cae rendido ante él. Sólo así, únicamente desde esta perspectiva un poco literaria, lo reconozco, cabe explicar que Zidane le haya hecho la pirula al presidente del Madrid por tercera vez, la primera como futbolista y las dos últimas como entrenador. Únicamente desde el punto de vista del enamoramiento futbolístico cabe razonar que ayer, por ejemplo, el Real Madrid hiciera público un durísimo comunicado contra la todopoderosa UEFA, que amenaza ni más ni menos que con dejar al club blanco fuera de la Copa de Europa, y hoy pida respeto para un hombre que no lo ha tenido ni para el club ni para el presidente, del que dice ser su amigo, ni, aunque haya muchos seguidores que aún no sean conscientes de ello, para la afición.

De todos los motivos que, según la información desvelada por Pedrerol en Jugones, adujo ayer Zidane para irse otra vez del Real Madrid cuando aún le quedaba un año más de contrato en vigor, la que más me ha sorprendido es que Zizou haya tenido el cuajo de decirle a la cara a Florentino y mirándole a los ojos que no se ha sentido arropado por el club. No conozco a ningún entrenador del Real Madrid, a ninguno, que haya gozado de un blindaje más poderoso e impenetrable que el de Zinedine Zidane. A ninguno. A todos se les pidió siempre cuentas... salvo a Zidane. Cuando, al finalizar la pasada temporada y desafortunadamente sin ningún título, se preguntaba por el futuro del técnico, la respuesta era siempre la misma: "Seguirá si él quiere. Florentino no le va a echar". Zidane estaba fuera de cualquier debate, de cualquiera. Zizou no aparecía jamás en la ecuación, jamás. Nunca estaba en las quinielas. Era el único empleado del club que paralizaba a Florentino. No es de recibo, y es poco agradecido además, que ahora Zidane diga que no se sintió arropado cuando tuvo más y mejores ropajes que cualquier otro de sus homólogos en el banquillo desde Pedro Llorente, que fue el primero de todos, hasta aquí.

¿Es compatible evidenciar que, título por título, Zidane sea probablemente el mejor entrenador de la historia del Real Madrid junto a don Miguel Muñoz con el hecho de constatar que no es serio ni es formal dejar el club con contrato en vigor y una remodelación por hacer? ¿Se puede pensar que el ciclo está agotado desde hace meses y criticar que Zidane no sea capaz de soportar la presión o las críticas, incluída la mía? ¿En serio es posible sostener sin que a uno se le caiga la cara al suelo de vergüenza que el problema de Zizou ha sido que no se ha sentido arropado por el club? ¿No es posible reconocer que Zidane ha protagonizado una gesta que será difícilmente igualable y admitir que su primera marcha del banquillo dejó al Madrid herido de muerte y que para vislumbrar esta segunda ida se nos ha obligado a todos a seguir el rastro de las miguitas de pan que iba dejando por el camino Zidane? ¿Es compatible admitir el hecho probado de la obtención de las tres Champions seguidas y echar la vista atrás y no poder apreciar un estilo de juego, una forma de entender el fútbol? ¿Se puede querer a aquel Zidane y no al actual y no estar loco? ¿Puedo querer lo mejor para el Real Madrid, que es una parte esencial de mi vida, y desear que se vaya el actual Zidane, el Zidane al que David Bettoni convenció después de su tercera Champions de que no era sólo un buen gestor de egos sino un táctico a la altura de Napoleón? Yo creo que sí se puede. Yo, al menos, puedo.

El Real Madrid, y ya lo dijo Florentino en El Chiringuito, necesita un cambio y yo no he creído nunca que ese cambio pudiera liderarlo Zidane. Es más, creo que Zidane no cree que él pueda liderar ese cambio. Zizou no sabe decir que no y se avecinan muchos noes en el futuro inmediato. Lo cierto y verdad es que, ya sin su kryptonita verde particular, se espera lo mejor de Superman, se espera lo mejor de Florentino, que siempre ha sabido decir que no pero que en el caso concreto de Zidane ha sido secuestrado por un sí acrítico acompañado de pérdida de apetito, temblor generalizado y aumento de la frecuencia cardíaca, eso que solemos llamar enamoramiento. No nos enamoremos demasiado de nadie en el futuro, al menos no en lo futbolístico. No porque, a las primeras de cambio, te cambian por el nuevo sofá de Muebles La Oca. Gracias, Zidane, gracias. Te deseo lo mejor, en serio. Pero, por favor, no vuelvas más si es para irte otra vez porque sí, porque tú eres tú, porque tú lo vales, porque estás por encima del bien, del mal, del Real Madrid y de tu amigo Florentino. Au revoir, Zidane, au revoir. No te deseo suerte porque ya la tienes toda.