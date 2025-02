La LFP tiene más tragaderas que Linda Lovelace

Joan Laporta, el presidente del Barcelona que cuadruplicó la facturación con la empresa de José María Enríquez Negreira, el vicepresidente en activo del Comité Técnico de Árbitros que estuvo cobrando durante 17 años un total de 8,4 millones de euros, dijo hace bien poco lo siguiente en un acto de Mundo Deportivo: "No se puede adulterar la competición más con decisiones como las de este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Nosotros estamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales". ¿Cabe mayor cinismo? Pues sí, cabe. A la salida del circo del Retiro, preguntado por la ausencia del Real Madrid, el vicepresidente del club que pagó durante 17 años al vicepresidente de los árbitros en activo, Rafael Yuste, dijo lo siguiente: "Nosotros estamos aquí para hacer grupo y unirnos al máximo posible todos los equipos de España". ¿Cabe mayor cinismo? Naturalmente que cabe.

En el circo del Retiro estaba también presente el CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, quien, en septiembre de 2023, escribía lo siguiente acerca del Real Madrid: "Adulteran la competición creando un clima insoportable para los árbitros". ¿Es posible mayor cinismo? Es posible. El 9 de diciembre de 2023, y en la televisión del Sevilla, el comentarista del partido contra el Mallorca decía esto que sigue sobre la actuación de Gil Manzano: "Esto es prevaricación absoluta. Lo del arbitraje en España es una vergüenza constante jornada tras jornada. Es difícil aguantarse cuando te roban de esta manera". Yo mismo le pregunté en El Chiringuito al presidente del Rayo Vallecano acerca de qué le parecía a él que el Barcelona hubiera estado pagando durante 17 años al vicepresidente arbitral y su respuesta fue épica: "La Liga no tiene nada que ver con los arbitrajes". Ahora que, al fin y después de llevar intentándolo muchos años, Javier Tebas ha metido la cabeza en la federación, lo mismo Martín Presa ha cambiado de opinión. O quizás no porque lo cierto es que la mansedumbre de este colectivo recuerda mucho al silencio de los corderos.

Me hace gracia porque hoy he visto a un periodista del Atlético de Madrid pidiendo una sanción para el Real Madrid por decir aproximadamente lo mismo que llevan diciendo desde hace años Laporta o Gil, y en el caso de éste último heredándolo de su padre. La única diferencia entre las críticas del Real Madrid y las del Barça o el Atleti es que el Real Madrid ataca al modelo arbitral mientras que Laporta y Gil atacan directamente al Real Madrid. ¿Pidió ese periodista colchonero una sanción para Laporta? No. ¿La pidió para Gil? Tampoco. ¿Cabe mayor cinismo? Por supuesto que cabe porque tanto ese como otros periodistas deportivos comparan, confundiendo a los aficionados, una carta dirigida al presidente de la Territorial gallega con haberle pagado durante 17 años a Enríquez Negreira.

A ver si lo entiendo: ¿Laporta puede acusar a los árbitros de manipular la competición a favor del Real Madrid pero el Real Madrid no puede escribir una carta acusando a los árbitros de perjudicarle? ¿Cabe mayor cinismo? Evidentemente sí cabe. A ver si lo comprendo: ¿Gil puede acusar al Real Madrid de llevar toda la vida beneficiándose de un sistema corrupto pero el Real Madrid no puede sentirse dañado por dicha corrupción? ¿Cabe mayor cinismo? Está claro que aún cabe. ¿Pidió ese periodista del Atleti una sanción para Simeone cuando dijo que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid o cuando deslizó que llevaba robando cien años? ¿Cabe mayor cinismo? Cabe.

Voy a terminar pensando que los miembros de la Liga de Fútbol Profesional tienen algo en contra del género epistolar porque el Real Madrid no ha dicho en su escrito nada que no hayan dicho de viva voz todos y cada uno de los presidentes y entrenadores de los clubes de Primera División. Con una única diferencia: aquí, en España, el club que se juega habitualmente las Ligas con el Barcelona suele ser el Real Madrid, de modo que puede sentirse el más perjudicado tras saber que su máximo rival nacional estuvo pagándole durante 17 años a Negreira "por neutralidad", según dijo él mismo ante Hacienda. Así las cosas, en la mugrienta Liga Negreira el Real Madrid sigue sin recibir los audios de la conversación entre el árbitro de campo y el VAR en el transcurso del partido contra el Español. E imagino que eso es así en aras de la sacrosanta transparencia proclamada por Medina Cantalejo. ¿Cabe mayor cinismo? Cabe un poco más puesto que el presidente de la Territorial gallega, Louzán, tiene miedo de que Real Madrid Televisión pueda manipular esos audios. ¿Cabe mayor cinismo? Cabrá. Mañana cabrá. Porque las tragaderas de los clubes españoles de fútbol dejan en mantillas a las de Linda Lovelace en Garganta Profunda. Lo del Retiro es bondage en estado puro.