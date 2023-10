La millor terreta del món, el periodismo deportivo más casposo

Por extraer alguna conclusión positiva al escrache racista practicado contra Vinicius en un gran número de campos españoles de fútbol, habrá que convenir que, aunque sigue habiendo y continuarán produciéndose en el futuro episodios de xenofobia, la alarma que encendió en Mestalla el futbolista del Real Madrid nos puso, al fin, alerta. Por mucho que el periodismo fallero insista en convertir a la víctima en victimario, que es lo más perverso a lo que yo he asistido en treinta y seis años de profesión, y eso que ha habido materia abundante para la perversión, quienes agredieron al delantero brasileño son socios o seguidores del Valencia, iban al campo con la decisión premeditada de llamar mono a un futbolista negro, entraron en él con el ánimo de vejar a un deportista y lo normal, en un país normal, habría sido que todos, incluyendo por supuesto a los periovalencianistas, hubieran reaccionado al unísono contra los vándalos que campan por sus respetos por Mestalla y que siguen considerando que un ser humano es inferior a otro por el color de su piel. Pero a la vista está que España no es un país normal tampoco en lo futbolístico, nuestra Liga es el hazmerreir mundial, los jugadores huyen de nuestros equipos en cuanto pueden y el prestigio de la competición está irremisiblemente tocado por el Caso Negreira.

Lo mejor del caso Vinicius, decía, es que ahora estamos alerta "gracias", entre comillas, a que a él le escrachearon por media España. En el transcurso del partido que enfrentaba al Cartagena con el Español, un borrego insultó a Omar El Hilali, jugador hispano-marroquí nacido en Hospitalet de Llobregat; fue el propio futbolista quien avisó al colegiado, segundos después se emitió por los videomarcadores el habitual mensaje contra el racismo, la policía identificó al burro, el Cartagena lo denunció en sus redes sociales y ya ha retirado el carnet de abonado al agresor, que ojalá que no pudiera volver a entrar a ningún recinto deportivo en toda su vida. Gracias a que con Vinicius, en lo que supuso una campaña de acoso sin precedentes, no se hizo absolutamente nada ni se movió tampoco un músculo, España abrió los informativos de medio mundo por su inacción y hoy, como hemos comprobado que pasó en Cartagena, ya hemos adquirido lo que mi amigo Miguélez denominaría "gimnasia anti racista". Bienvenido sea.

Eso es lo mejor, que estamos teóricamente más preparados y que, en general, hemos aprendido gracias a los palos que le dieron a Vinicius. Lo peor es que hay quien ni puede ni quiere aprender. Lo peor es que hay quien sigue pensando que esto es una batalla entre equipos, que la cosa va de escudos o de camisetas. Lo peor es el provincianismo. Lo peor es, como decía, que haya quien desde la atalaya de su medio de comunicación, o por mejor decir libelo, llame impunemente Pinochius a un futbolista contra quien se profirieron abundantes cánticos racistas. Lo peor es que, después de todo, haya también quien defina a Vinicius como un "tonto a las tres" o, en contra de la información de profesionales del periodismo con fuentes de verdad, concedan crédito a las declaraciones del mismo abogado que, hace tres meses, dijo que su defendido no estaba imitando a un mono sino que se estaba rascando las axilas. Basándose en las declaraciones del mismo letrado que dijo eso, una parte del periovalencianismo, el más casposo, está construyendo un relato según el cual la víctima fue quien insultó y el victimario fue el jugador agredido.

¿Y todo por qué? ¿Para defender a unos vándalos? ¿O es una cuestión geográfica? ¿Como he nacido en Cullera, en Gandía o en Altea tengo que defender a los ultras del Valencia? ¿Es eso? ¿Es por la terreta? ¿Es por la terreta que defendéis a los racistas y lapidáis a Vinicius? Yo creo que la buena o mala situación de una empresa o de un club de fútbol no se explica sólo por un motivo. Si un club va bien es por muchas cuestiones y si, como es el caso del Valencia y desde hace mucho tiempo además, va rematadamente mal es también por muchas razones. Peter Lim puede no tener ni idea de qué ha sido el Valencia, lo que ha representado para el fútbol español, su historia y su grandeza pasada, pero los periodistas deportivos de Valencia sí deberían saberlo y no es así. A Mundo, a Puchades, a Pasieguito, a Sol o a Eizaguirre se les caería la cara de vergüenza leyendo lo que hemos tenido que leer hoy. Arturo Tuzón renegaría de vosotros y Luis Casanova se cruzaría de acera si os viera venir desde lejos. Decís que sabéis lo que es el Valencia y no tenéis ni la más remota idea. Sois un chiste, pero malo. Es una broma macabra llamarle periodismo a lo que sea que hacéis.