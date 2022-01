Laporta y Florentino, la cigarra y la hormiga

Dicho quedó en su día que Joan Laporta ganó las elecciones a la presidencia del Barça sugiriendo que sólo él conseguiría convencer a Messi para seguir, eso sí cobrando muchísimo menos, y colocando aquella lona tan cómica cubriendo todo un edificio del madrileño Paseo de la Habana en la que podía leerse eso de &Ganas de volver a veros&. Colocó la pancarta el 15 de diciembre de 2020, ganó las elecciones el 7 de marzo de 2021, estamos a 27 de enero de 2022 y ver, ver, lo que se dice ver, Laporta, que ahora anda enfrascado en hacerle la vida imposible a Dembélé, a quien hasta hace dos días comparaba con Mbappé, no ha visto demasiado que digamos al Real Madrid. La lona, colocada justo enfrente del estadio Santiago Bernabéu, hace tiempo que fue retirada; el jaleo de aquellos quince días pasó; el bullicio de los culés, trempantes por la provocación de su ídolo, calló en el más absoluto de los olvidos; la excitación dio paso a la impotencia y a la provocación el Real Madrid respondió con la colocación de otra viga, y luego otra, y otra más.

Recuerdo que hubo durante aquellos días quien pidió a Florentino que respondiera, puede que incluso yo mismo, pero lo que ninguno de nosotros supo ver es que, efectivamente, lo estaba haciendo, estaba respondiendo. El presidente del Real Madrid estaba respondiendo a su manera y en silencio y hace un par de días un dron nos mostraba las primeras imágenes del superestadio, que comienza ya a cubrirse con el acero que acabará por rodear todo el edificio hasta convertirlo en una de las marcas icónicas del deporte mundial. Fabricado por Acerinox, el acero de la cubierta resguardará al público y a los futbolistas de las inclemencias meteorológicas y permitirá por un lado la proyección de imágenes en las distintas fachadas, al tiempo que evitará molestos reflejos para vecinos, vehículos y transeúntes de la zona.

El nuevo Bernabéu, que si todo marcha bien se inaugurará a finales de este año o como muy tarde en los primeros días de 2023, no es un lujo o, si lo es, es un lujo necesario y supondrá la supervivencia competitiva y que el trece veces campeón de Europa pueda mirar directamente a los ojos a clubes Estado que se permiten rechazar 180 millones de euros por un futbolista al que sólo le queda por cumplir un año de contrato y que ya ha tomado la decisión de marcharse. El legado de Florentino Pérez no será deportivo, que también salvo que alguien pueda igualar tres Champions seguidas y cuatro en cinco años, sino económico e institucional: una nueva ciudad deportiva que vienen a visitar desde la NBA o la NFL y un estadio con el que se podrán facturar 320 millones de euros al año. El campo hasta ahora, como le pasa a la inmensa mayoría de clubes de fútbol, se utilizaba 90 días al año en tiempo real y ahora podrá utilizarse los 365, salvo que sea bisiesto. El techo retráctil y el césped, que también se puede recoger, posibilitarán que en el nuevo Bernabéu también se juegue al fútbol de vez en cuando.

Recuerdo que, nada más llegar a la presidencia del club, a Florentino se le afeaba que gestionara el Real Madrid como si de una empresa al uso se tratara: "¡Este hombre no sabe nada de fútbol!", decían, "¡el fútbol es distinto!". Pero el fútbol no es distinto, no, qué va, el fútbol, al menos el fútbol del siglo XXI, es un negocio. También recuerdo como si fuera ayer cuando le decían a Florentino que era un osado por llevarse la pretemporada del equipo a Estados Unidos. De modo que, aunque a su modo, Florentino sí respondió a aquella lona de Laporta. Lo hizo con 57.545 metros cúbicos de hormigón, el equivalente al volumen de agua del estanque grande del Parque del Retiro; treinta y tres mil ciento setenta y dos kilos de acero estructural, que corresponderían al necesario para la construcción de ciento veinte aviones Airbus 380; grúas capaces de cargar simultáneamente 4.106 toneladas de peso, lo que supondría levantar al mismo tiempo cuatrocientas estatuas de La Cibeles; cincuenta mil metros lineales de pilotes y micropilotes, que supondrían la longitud del Eurotúnel, que une Francia con el Reino Unido a través del Canal de La Mancha; siete mil trescientos cinco kilos de acero corrugado, equivalente al peso de la Torre Eiffel; cuarenta y seis mil quinientos metros cuadrados de acero inoxidable, dos veces la fachada del Museo Guggenheim de Bilbao; y quinientos tepes de hierba natural. Imagino que Florentino Pérez también estaría encantado de volver a ver a Joan Laporta y supongo que si no coinciden demasiado será por la sencilla razón de que mientras uno se dedica a alardear, a vacilar y a abrazarse a maniquís de futbolistas, el otro se dedica a trabajar. Vamos, la cigarra y la hormiga de la fábula de Esopo sólo que dos mil seiscientos años después.