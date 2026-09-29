Las barbas del City

Es curioso cómo los mismos que aquí blanquean el Caso Negreira o tratan de restarle importancia diciendo que el ex vicepresidente del CTA pintaba menos que la Tomasa en los títeres, esos mismos llevan todo el fin de semana, precisamente desde que se filtró que al City lo habrían encontrado culpable de 114 de los 115 cargos de los que había sido acusado por la Premier, ¡presumiendo de la Liga inglesa! Los tamborileros arbitrales, al servicio de sus amos, han salido incluso a señalar con orgullo patriótico- británico (¡Dios salve al Rey Carlos!) que allí, en las islas, los clubes preparan una demanda colectiva en la que piensan pedir dinero y títulos, pero cuando se trata de analizar su propia Liga, la de aquí, la nuestra, la que a nosotros nos toca vivir a diario, entonces el culpable no es quien pagó a Negreira sino el canal corporativo de televisión del Real Madrid, en el que son todos unos desalmados.

¿Es entendible que el Chelsea, por poner un ejemplo, se sienta perjudicado porque el City se haya saltado las normas de fair play y no lo es que el Real Madrid pueda sentirse perjudicado porque el Barça pagó a un vicepresidente arbitral durante el ejercicio de su cargo? ¿Cómo se come eso? ¿Son casos distintos? Claro que lo son, nunca hay dos casos iguales, pero yo os hago una pregunta: Si la Premier hubiera detectado que uno de los clubes participantes en su campeonato había estado pagando durante más de tres lustros a uno de los vicepresidentes, ¿no habría tomado cartas en el asunto? Por supuesto que sí. ¿Y por qué? Pues porque una situación así pondría en duda la limpieza de la competición. Bueno, en Inglaterra, como por cierto también en Alemania, eso sería posible pero más complicado porque allí los árbitros pertenecen a un organismo independiente de la federación, la Professional Game Match Officials Limited, que es, por cierto (y me refiero a la de la independencia arbitral) una de las viejas reivindicaciones precisamente del Real Madrid, naturalmente desatendida.

En las redes sociales casi todo es basura pero hay excepciones realmente interesantes, y una de esas emocionantes excepciones es un perfil cuyo nick es "Lila Castro", que lo explica todo muy bien y que os recomiendo encarecidamente. Ayer Javier Tebas sacaba pecho porque él denunció públicamente en Manchester el dopaje financiero del City y, a propósito de esto, Lila le respondía directamente así: "Lo del City no le absuelve de Barça Studios. En 2022 LaLiga aceptó, a 30 de agosto y ante notario, un activo tasado en unos 400 millones. Se anunciaron 200 por el 49%; a caja, al inicio, una fracción. Con ese papel se inscribieron Lewandowski, Raphinha y Koundé, y se ganó una Liga. Los auditores lo dejaron en 178. Usted lo dijo: 'estaba firmado ante notario, LaLiga no podía decir que no era cierto'. Eso no es control. Es fe registral al servicio de una plantilla". Ya digo que el post es brutal y os recomiendo que lo leáis de arriba abajo. O sea, el jueves 24 Tebas dice que estamos estirando el chicle del Caso Negreira, que será distinto al del City pero es el que le compete a él, y ayer saca pecho porque van a empitonar al equipo inglés ¡porque lo denunció él! Baja Modesto, que ya ha llegado don Javier. No, Tebas, no: si empitonan al City será porque la Premier es justamente todo lo contrario de lo que, a día de hoy, es nuestra Liga.

Para salvar al Barça de su responsabilidad, que será en un futuro legal más o menos próximo la que acabe determinando el juez pero que en el presente moral es la que es, el "tamborilerismo" pone a los pies de los caballos a Negreira, que no era nadie, un cero a la izquierda, dos ceros a la izquierda, tres ceros a la izquierda… Pero sus intentos por descalificar a una persona que, desafortunadamente, ya no está en condiciones mentales de rebatirlos, son vanos. ¿Por qué?, os preguntaréis: pues porque esas afirmaciones son desmentidas por quienes estaban allí con Negreira, estaban con él, acompañándolo, estaban en el mismo escenario. Hoy, por ejemplo, lo ha hecho en el canal de YouTube de Ramón Álvarez de Mon el ex colegiado Tristante Oliva, que ha dicho textualmente lo siguiente: "Mi carrera arbitral acabó cuando le pité un penalti al Real Madrid".

Tristante se hizo muy famoso por pitar un penalti de Marchena sobre Raúl, el famoso "Ushiro-nage", que dio la vuelta al mundo porque eso no era lo habitual, lo normal era (y es) que le piten penaltis rarísimos en contra al Madrid y que para que le piten uno a favor tengan que cortarle la pierna a uno de sus futbolistas a la altura de la rodilla. En esa entrevista Tristante dice que Negreira era el que decidía y que de hecho, tras aquel penalti, le oyó decir a sus espaldas y cuando se dio la vuelta "¡esto nos pasa por utilizar el ordenador!". Al año siguiente descendieron a Tristante que, como tenía más de 40 años, se tuvo que retirar. Y es curioso porque efectivamente todo el mundo se quedó con aquel penalti pero, como bien dice Maketo Lari también en X, nadie se fijó en el saldo arbitral de aquella temporada que en el caso del Real Madrid fue de -3 pero que en el caso del Barcelona fue de… ¡-7! Sólo un equipo tuvo mejor saldo arbitral que los culés y ese fue el Español con -8. O sea que todo el mundo miró al dedo del penalti que pitó Tristante pero nadie lo hizo a la luna del saldo arbitral.

Ayer se supo que la demanda que anunció el Barça el 12 de junio pasado contra Florentino Pérez va hacia adelante; se ha presentado una demanda de conciliación y se ha citado a ambas partes para el 25 de noviembre y, de no haber rectificación por parte del presidente del Real Madrid, que no la habrá, se interpondrá contra él la correspondiente querella criminal por un delito de calumnias. El tema a debate se centra en la utilización del verbo "robar" que hizo Florentino Pérez. Se pide al presidente del Real Madrid que identifique a los árbitros que cobraron del Barça y también los partidos concretos que, según él, fueron amañados. Lo que yo, sin conocimiento jurídico alguno, pienso es que esa amenaza de querella es de un mal gusto brutal, muy del estilo culé, porque todo el mundo sabe, y el propio Florentino lo aclaró después en otra entrevista, que la utilización del verbo "robar" fue por supuesto coloquial y no se refería a nadie en concreto. Es, por ejemplo, como si, so pena de recibir una querella, el Real Madrid le hubiera pedido a Lamine Yamal que rectificara sus declaraciones con Ibai Llanos en las que dijo que el Real Madrid robaba. ¿Os imagináis la cutrez de hacerle perder su tiempo a un juez por estas chorradas? ¿Os imagináis que se empezara a denunciar a entrenadores, jugadores o directivos que hubieran empleado el verbo "robar" como sustituto de "perjudicar"? A la vista está que con el Caso Negreira también desapareció el estilo, la clase, el seny…