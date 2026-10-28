¡Las caras de Mbappé y Yamal, Juan, las caras!

Aunque sin ellos saberlo probablemente, la gala del Balón de Oro organizada por France Football ha acabado convirtiéndose en un homenaje subliminal a La parada de los monstruos, la mítica película de terror de Tod Browning, que también dirigió el Drácula de Bela Lugosi, allá por 1932. Es todo horrible, espantoso, y tiene poco que ver, por no decir que no tiene nada que ver, con lo que ha convertido al fútbol en un deporte tan popular y en una auténtica mina de oro. El fútbol es (o era) el deporte del pueblo, la gente lo considera (o lo consideraba) algo suyo, y ahora todo aleja al fútbol de élite de la gente, que tiene que esperar en las rotondas de las ciudades deportivas a que sus ídolos abandonen el castillo y bajen la ventanilla de su deportivo de última generación para hacerse una foto con un crío o, como el lunes, aparezcan en una gala que más que un evento futbolístico parece un desfile de Carolina Herrera, uno de esos desfiles de gente que se compra ropa para ponérsela una vez. Nada es lo que era, tampoco el Balón de Oro, y por eso precisamente estoy tan feliz con la elección de un jugador vintage como Harry Kane, un futbolista de otros tiempos, de los tiempos de Kevin Keegan, de los tiempos de Beckenbauer, de los tiempos de Johan Cruyff, de los buenos tiempos del viejo fútbol. Como la bondad, la normalidad también cotiza a la baja en la actualidad, de ahí que sorprenda tanto y resulte tan entrañable y hasta cierto punto confortable darse de bruces con alguien que, como Kane, lleva a gala ser un tipo corriente.

No me refiero, por supuesto, a la forma de vestir, no es eso. Hombre, yo soy más clasicón, pero entiendo que son otros tiempos y que los chicos jóvenes quieren llamar la atención en la alfombra roja y ganar likes y convertirse en virales. No me refiero a eso porque yo no soy quien para opinar sobre cómo visten los demás, sólo faltaría, pero si yo tuviera que ponerle un titular a la noticia del Balón de Oro de Kane diría algo así como "la discreción goleó a la turra". Porque mira que nos han dado una turra gorda entre Mbappé y Yamal con quién se merecía más el Balón de Oro, si tú o yo. Cuanto más insistía cada uno de ellos en los propios méritos cosechados más ganas te daban de que se lo dieran a otro, o sea más ganas te entraban de que se lo llevara Kane, el normal, el silencioso Kane, el Harry Kane que no se ponía por delante como Yamal, "nos lo merecemos yo y Mbappé". El buey delante del arado.

Y al final ha sido una distancia tan estrecha entre Kane y Mbappé que yo me atrevería a decir que la elección ha acabado inclinándose del lado de quien no habló y de quien no se ha tirado los últimos tres meses recordándonos a todos lo buenísimo que es. Y ese exhibicionismo hortera no tiene nada que ver con el origen del jugador porque los padres de Kane también eran muy humildes sino con la educación. No me refiero a que en la gala aparezcas con un floripondio en la solapa, no. A mí me puede parecer infame y de un mal gusto terrible pero yo no soy quién para opinar sobre eso. Me refiero a la actitud. Me refiero, por ejemplo, a las palabras de un señor que se llama Abdul, que es el tío de Yamal, y que a la conclusión de la gala dijo textualmente lo que sigue: "A Kane le quedan 3 días de fútbol y se lo regalamos". Tres días de fútbol. Un jugador legendario. Llega Abdul, el tío de Yamal, y dice que se lo regalan. Pero, ¿quién coj… eres tú, alma de cántaro?" No ha ganado Kane, han perdido los Abdul de este mundo. Y, ¿sabéis lo que os digo? ¡Me alegro!

El lunes, en el Chiringuito, Guti decía que era mucha casualidad que la gala se celebrase por primera vez en Londres y el Balón de Oro se lo dieran a Harry Kane. Pero no es casualidad, es premeditado. Todo está calculado, hasta el más mínimo detalle, de forma que no es fruto de la casualidad el que le den el Balón de Oro a un inglés en Inglaterra. Porque, amigos míos, el Balón de Oro es mentira, el Balón de Oro son los padres. Pero aunque dirigida, aunque más cocinada que una encuesta de Tezanos, la votación que se hizo pública ayer me llenó de orgullo y de satisfacción, como diría el Rey emérito. Y eso fue así porque Kane se comporta siempre como un señor, como un caballero, y eso en los tiempos que corren es oro molido, la verdad.

Y luego había que ver las caras de Yamal y de Mbappé. Pero, incluso más que la de Kylian, que tenía que ser en realidad el más afectado puesto que quedó segundo y a pocos votos de distancia del primero, la cara de Lamine Yamal. Por tercer año consecutivo a Yamal le han relegado al premio al jovencito más prometedor y Yamal, y sobre todo su tío Abdul, piensa que ya no está para ese tipo de premios, esos que se los den a Cubarsí. A saber qué conversaciones tendrá en casa Yamal con Abdul y de lo que el tío habrá convencido al sobrino. Y en qué tono: "Sobri, tranquilo, al viejo éste le quedan dos telediarios y tú vas a ganar los próximos diez Balones de Oro". Bueno, si lo gana en 2027 ya lo hará con 20 años. O lo mismo vuelven a darle el premio de consolación, quién sabe. Pero para quien corre deprisa de verdad el reloj biológico es para Mbappé, que este próximo diciembre cumplirá 28 años. Si lo gana la temporada que viene ya lo hará con casi 29. Tic, tac… Lo que está claro es que ninguno de ellos es Messi. Ni tampoco Cristiano. No sé lo que pensará de ellos Abdul pero a mí, que no soy su tío ni vivo de él y por lo tanto no tengo que tocarle las palmas, cualquiera de ellos me parece mucho mejor que Lamine. Y que Mbappé, claro.