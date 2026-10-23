Lecciones de historia con... Enric Masip

Por supuesto que el Real Madrid trata siempre de mejorar, Enric Masip, siempre. Incluso lo que es ya de por sí inmejorable puesto que hasta la fecha ha ganado 36 Ligas y 15 Copas de Europa mientras que el club para el que tú trabajas, el Barcelona, sólo ha conseguido 29 y 5 respectivamente. Nadie ha ganado en España más Ligas que el Real Madrid, nadie. Y nadie ha ganado en Europa más Copas de Europa que el Real Madrid, nadie. Pero la historia del Real Madrid es un ejemplo de superación y de permanente mejora incluso de aquello que, como te decía, es ya de por sí inmejorable.

Hablas, querido Masip, de "épocas oscuras" en España. Ese es exactamente el término que empleas, "épocas oscuras". Y coincido contigo: no estuvo nada clara y fue, por lo tanto, muy oscura la primera recalificación que Francisco Franco Bahamonde autorizó en 1951, acordándose en aquel entonces la permuta de unos terrenos entre la Riera Blanca y la calle de la Maternidad por otros situados en la zona terminal de la Diagonal. Según el historiador Justo Conde, la compraventa de esos terrenos se hizo sobre precio impuesto por el Ayuntamiento y bajo amenaza de expropiación. Había gente allí viviendo, Enric, y la echaron de sus casas. Gracias a la intervención del entonces gobernador civil, Felipe Acedo Colunga, quien, como podrás suponer, querido Masip, no era precisamente de izquierdas, y a la recalificación de aquellos terrenos, el Barça pudo empezar la construcción del Camp Nou. Colunga era considerado uno de los cerebros más extremistas del régimen franquista y, aún así, el presidente del Barça, Francesc Miró-Sans, habló en estos términos de él en la asamblea general de socios celebrada el 11 de junio de 1955: "Hay que hacer constar nuestro más profundo agradecimiento al excelentísimo Gobernador Civil, don Felipe Acedo Colunga, que siempre ha atendido todo cuanto redunda en la grandeza de Barcelona, se ha percatado perfectamente desde el primer momento de la monumentalidad de nuestros proyectos y les ha prestado siempre el más cariñoso y entusiasta apoyo". "Más que un club", ¿eh, Masip? ¿Qué te parece? Miró-Sans, otro luchador por la libertad y contra la dictadura, ¿eh? Tot el camp es un clam, ¿a que sí?

No te voy a aburrir, querido Enric, con las otras recalificaciones de las que el club para el que tú trabajas se benefició, pero sí te diré que hubo dos más. Todas con Franco como jefe del Estado por supuesto. No en vano, Masip, en agradecimiento al líder indiscutible de eso que tú defines como "época oscura", el club para el que tú trabajas, el Barcelona, ese batallador incansable contra la opresión y a favor de las libertades, condecoró hasta en 3 ocasiones distintas a Francisco Franco. En 1951 Agustí Montal le entregó la Insignia de Oro y Brillantes del club tras ganar la Copa del Generalísimo, competición de la que, por supuesto, no pedísteis la baja por considerarla dictatorial. En 1971 el club para el que tú trabajas le entregó a Francisco Franco la Medalla de Oro del Palau Blaugrana. Y, como remate, en 1974 se le otorgó la Medalla de Oro por el 75 aniversario del club. En 2019, cuando Franco llevaba 44 años muerto y enterrado en el Valle de los Caídos, el club para el que tú trabajas propuso la retirada de estas distinciones honoríficas, medida que fue ratificada de forma abrumadora por la asamblea de compromisarios. Fíjate la valentía, Masip, que yo creo que es ejemplar: murió Franco y llegó Carlos Arias pero vosotros, por si acaso resucitaba, no le quitasteis las condecoraciones. Luego llegó Suárez y tampoco. Después Calvo Sotelo y nada. Más tarde Felipe González, luego Aznar, después el enjoyado y tras el enjoyado llegó Rajoy y sólo en 2019, con Sánchez, os atrevisteis al fin a retirarle las condecoraciones. Tengo para mí que le pedisteis a un forense que fuera a certificar si Franco estaba realmente muerto y si existía alguna posibilidad de que volviera y sólo cuando el médico levantó la losa de granito y comprobó que estaba muerto, vosotros le quitasteis las medallitas. ¡No se recuerda semejante acto de valor desde Cascorro!

Dices también, admirado Enric, que se han cruzado líneas rojas, y ahí no puedo por menos que darte la razón: vosotros lleváis cruzándolas toda la vida hablando de los árbitros, de que el Real Madrid tenía al CTA medio comprado… Toda la vida así. Pero también es cierto que en el color rojo hay distintas tonalidades. Está el rojo bermejo; luego el rojo escarlata, que es más clarito; está el rojo hematita; y está el rojo vino tinto, que es un rojo intensísimo, muy fuerte. Vosotros habéis traspasado todas las líneas de colores rojos y, al final, habéis llegado a la línea rojo vino tinto y también la habéis cruzado al pagarle durante 17 años un total de 8,4 millones al vicepresidente arbitral. Tú, admirado Masip, dices que no se ha demostrado nada y yo, si me permites que discrepe con humildad, creo que eso no es verdad. Está acreditado que pagasteis y, en su declaración ante Hacienda, el cobrador afirmó que él pensaba que lo haciais para aseguraros la neutralidad. Que no lo digo yo, Masip, que lo dijo él: a ver si os ponéis de acuerdo de una vez por todas entre los dantes y el tomante.

Es verdad que meterle el dedo en el ojo al tristemente fallecido Tito Vilanova fue un error del que, por cierto, se arrepintió Mourinho. Pagarle a un vicepresidente arbitral en activo es otra cosa, Enric, y tú lo sabes. Y por todo esto, por el histórico, es por lo que este domingo no habrá comida de directivas y Florentino Pérez no estará en el palco del Camp Nou que Francisco Franco ayudó a levantar a fondo perdido y con el dinero de todos los españoles, cuestión por la que condecorasteis al Generalísimo. Al Real Madrid, sin embargó, no sólo no le ayudó sino que trató de perjudicarle tratando de impedir, por ejemplo, que estuviera en la génesis de la Copa de Europa pese a lo cual Santiago Bernabéu, que tampoco le condecoró, hizo caso omiso de los consejos del Generalísimo y se plantó en París. En ninguna asamblea de socios del Madrid hubo que aprobar la retirada de las condecoraciones a Franco, Masip. ¿Sabes por qué? Porque nunca se las pusieron. De esas "épocas oscuras" os beneficiasteis vosotros más que nadie, aunque esto no se lo cuenten a los niños en las escuelas de Cataluña. No hace falta, Masip, ya lo hago yo. Y gratis y no como Negreira.