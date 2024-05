Liga, Federación y el día del piloto

Esto es como en el chiste del avión: a punto de despegar, un pasajero ve cómo la persona del asiento de al lado no hace más que rezar nerviosísima, pidiéndole a Dios que el vuelo salga bien y que no pase nada. Y entonces, para calmarlo, le dice: "No se preocupe, hombre, piense que todos tenemos nuestro día". Y el pasajero, más nervioso aún, responde: "Pues como sea el día del piloto estamos apañados". Pues esto es lo mismo, en el fútbol español todos son los días del piloto, todos, no hay ni uno que se salve. Si en la Liga pensaran con la cabeza y no con el pie derecho, lo más lógico habría sido poner los partidos del Real Madrid y del Barcelona a la misma hora. O mejor aún: colocar el partido del Barça a las 16:15 horas y el del Madrid a las 18:30. Si, como así acabó sucediendo, el Barça perdía en Montilivi, el Real Madrid ya sabría que ganando al Cádiz se proclamaba campeón y, en previsión, la Federación sólo tenía que llevar una copa de la Liga al Bernabéu por si acaso, que hasta ahí sí creo que llegan. Pero no, primero el del Madrid y luego el del Barça. Hoy la Liga echaba balones fuera diciendo que el último lío, el de Granada, no iba con ellos porque ese era un asunto de la Federación, pero si la Liga hubiera sido diligente no habría tenido que dejar absolutamente nada a la improvisación federativa. Como la Liga lo hizo al revés, la Federación tuvo que pensar. Y esta Federación tiene graves problemas cuando de pensar algo se trata.

Cambiando con tiempo dos partidos de hora la Liga habría solucionado el entuerto, pero es como si Tebas disfrutara haciéndoles cavilar. Lo que pretendían los hombres de Rocha era que Nacho recogiera la Liga como capitán del Real Madrid en Los Cármenes cuando lo más probable es que el equipo local, el Granada, confirme ese día su descenso a Segunda. El equipo nazarí tiene 21 puntos y está a 11 del Mallorca, que tiene 32 y marca ahora mismo la frontera entre subir y bajar. Si el Mallorca, que juega el sábado a las dos de la tarde, empata en casa con Las Palmas, el Granada será equipo de Segunda. Es más, si el Mallorca pierde en su casa pero luego el Granada no es capaz de ganarle al Madrid, también será carne de Segunda. O sea, el Granada lo tiene en chino y lo más probable es que este sábado confirme su descenso.

¿Qué sólido argumento presentaba la Federación para entregarle el título al Madrid?... Pues que era lo que se había hecho toda la vida. En Granada, claro, han estallado, y ha tenido que ser el campeón, el Real Madrid, el que haya filtrado que se negaba a recoger el título ante unos aficionados que podían haber asistido quince minutos antes al descenso de su equipo. Lo que, a eso de las tres y media, le decía el entorno de Rocha (porque Rocha ya tiene también su entorno) a Vicente Azpitarte era que si el Real Madrid se negaba a recoger la Liga y al Granada le iba a sentar mal, lo más normal era que el presidente decidiera retrasar el acto. "Lo más normal". Porque, claro, el presidente y el entorno del presidente aún tenían que reflexionar acerca de si humillar mucho, humillar un poco o no humillar nada a la afición granadina. Y, finalmente, Rocha y su entorno han decidido no humillarla y hacer entrega del título de Liga al Real Madrid el martes 14 ante su público y en el estadio Santiago Bernabéu, lo que probablemente le parezca una auténtica locura al entorno presidencial e incluso al mismísimo presidente. Gracias a Dios que a Rocha, Rochita, Rochete ya se lo habían pensado todo en la T4 del Bernabéu, que si no lo mismo monta otro incendio. "No pasa nada, hombre, tranquilo. Todos tenemos nuestro día". Pues como sea el día del piloto…