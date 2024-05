Llega Sor Del Bosque con el Fairy

Los mismos que sostuvieron contra viento y marea a Luis Rubiales son los que ahora se sacan de la manga otro chiringuito, éste de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, para que otro socialista, el marqués de Del Bosque, tutele a la Federación. Al PSOE siempre le excitó eso de tener a uno de los suyos al frente de la federación y Pedro Sánchez lo aguantó contra viento y marea, incluso cuando el escándalo de la Supercopa de España en Arabia y las comisiones millonarias de Piqué acabaron por cercarlo. Pero Moncloa creía que era objetivamente bueno que un socialista de cuna ejerciera de contrapeso de Javier Tebas, que votaba a VOX. Y, además, estaba lo del Mundial de 2030, que en principio íbamos a organizar sólo con Portugal y que luego acabó con Marruecos metiéndose por medio. Sí, sí, otra vez Marruecos.

Los mismos que hoy utilizan a Del Bosque (aunque para que a uno le utilicen también se tiene que dejar utilizar) exigieron el respeto a la presunción de inocencia cuando se filtró aquella supuesta orgía en un chalet de Salobreña. Preguntado por aquello, José Manuel Franco, el feminista Franco, el socialista Franco, dijo textualmente lo que sigue: "Si es verdad, es horrible, pero ya veremos". Ya veremos dijo un ciego. Pese al escándalo y la alarma, Franco, a quien sucedió Francos, no elevó al Tribunal Administrativo del Deporte ninguna denuncia, y aquella inacción suya le sirvió a este caballero para ir como número uno por Madrid en las listas electorales socialistas al Senado. Luego, cuando lo del beso a Hermoso, el PSOE se olvidó de la presunción de inocencia y dejó caer a Rubiales como si se tratara de un peso político muerto, carne de cañón socialista.

El periodista Daniel Calle publicó en El Debate los mensajes de cariño dirigidos por Luis al presidente del Gobierno: "Pedro, ya sabes de mi admiración por ti". Incluso le pidió directamente su intercesión: "Presidente, ¿tú crees que me merezco esto?"... Ese nivel de intimidad del presidente de la federación con el presidente del Gobierno no era fruto de la desbordante imaginación de Rubiales sino que estaba sustentado en hechos, y es que cuando Rubiales requirió la intervención del primo de Zumosol, el primo intervino. Por ejemplo cuando un informe interno del Consejo Superior de Deportes aconsejó promover su inhabilitación por otro abuso de poder. Pese a que el CSD estimó en un primer momento la denuncia, Franco le quitó importancia al asunto, corrigió a sus subordinados y rebajó el abuso de autoridad a meras discrepancias jurídicas. ¿Pensaba Franco en la limpieza del fútbol español? Por supuesto que no, Franco estaba pensando en ser senador del Reino de España, Franco pensaba en Franco.

Los mismos que sostuvieron a Rubiales hasta que no pudieron hacerlo más, promueven ahora a Sor Del Bosque como presidente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación de la federación, como decía el enésimo chiringuito. A Vicente, que ha anunciado langostinos, sonotones, seguros de coches, Danacol, Panter y que ha promovido al sector porcino, le pueden estar utilizando (y él se puede estar dejando utilizar) por dos motivos, el económico o el ideológico y sentimental. Desconozco si va a cobrar, lo normal es que lo hiciera, y supongo que la utilización política de su imagen vale dinero, pero resulta llamativo que los mismos que han degradado la historia reciente de la federación hasta convertirla en un lodazal por una cuestión ideológica pretendan ahora convertirse en adalides de la limpieza por una cuestión filosófica.

Desde que se conoció ayer que Vicente del Bosque iba a ser el tutor de la buena marcha federativa, que ya veremos si consienten o no desde la FIFA, sólo he oído una cosa en referencia al ex seleccionador nacional: "Es que es muy bueno". Y seguro que en su vida civil lo es, no tengo la menor duda de eso, pero en lo tocante a la materia deportiva, que es la nuestra, y como diría García, Del Bosque no ha dicho ni una mala palabra ni ha protagonizado tampoco ninguna buena acción. Ojalá que cuando ocupó en su día el banquillo de la selección hubiera velado por… ¿cómo era?... la supervisión y la normalización de una situación tan profundamente anormal e injusta como el cordón sanitario que algunos jugadores del Barça establecieron alrededor de Álvaro Arbeloa, con el consentimiento, por cierto, de algunos madridistas que también pululaban por allí. Entonces el marqués prefirió mirar hacia otro lado y así, mirando hacia otro lado, ganó un Mundial. El PSOE, que no dejó caer a Rubiales porque era uno de los suyos y porque se pegaba con Tebas, pone ahora a otro de los suyos, y marqués por designación real, para gestionar su propio desastre, el desastre que ellos mismos generaron. Todo muy socialista. Todo muy sanchista.