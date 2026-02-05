Lo que dijo Negreira en 2021

Estamos en un Estado garantista y por supuesto que, salvo Julio Iglesias, que ha sido condenado sin juicio, todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Nuestro cantante más internacional no tiene derechos y, nada más salir las acusaciones de abusos sexuales que ahora parecen caerse por su propio peso, la izquierda radical pedía que el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad borraran su nombre de cualquier calle o plaza que tuviera que ver con la capital de España. Pero ya digo que eso solo tiene que ver con Julio, que al ser tan exitoso y, sobre todo, al tener mucho dinero, es como Satanás para Podemos o Izquierda Unida. En el resto de los casos, y a excepción del autor de "Soy un truhán, soy un señor" o "De niña a mujer", todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario.

También es inocente por supuesto José María Enríquez Negreira, que tiene abogados a su disposición y que, si son competentes, tratarán de utilizar todos y cada uno de los mecanismos de defensa a su alcance para que su cliente salga del engorro lo mejor posible. ¿Lo último? Bueno, lo último que ha esgrimido la defensa de Negreira es que su cliente requiere de un nuevo reconocimiento médico que pase su deterioro cognitivo del grado "leve" al GDS 5, correspondiente a una demencia moderada. De ser la suya catalogada como demencia moderada, Enríquez Negreira, y siempre según sus abogados, no estaría en condiciones de comprender plenamente el procedimiento judicial ni de tomar decisiones por sí mismo, una circunstancia que debería valorar con posterioridad el juzgado a la vista de los informes médicos pertinentes.

Este de las enfermedades es un terreno pantanoso porque efectivamente yo no tengo por qué poner en duda lo que dicen los abogados de Negreira, esto es: que su deterioro cognitivo haya pasado de "leve" a "moderado". Aún así, y pese a la petición de su defensa, será un tribunal médico el que deberá emitir su diagnóstico, y a él deberemos ajustarnos. Yo he convivido con una persona que sufrió una demencia y os prometo que no resulta nada agradable ni para ella ni para quienes la rodean, de modo que este asunto hay que tomárselo con la importancia que tiene y tener al mismo tiempo empatía tanto con el señor Negreira como con sus familiares y amigos. En 2026 no sé qué determinarán los médicos sobre su estado de salud y no sabemos por lo tanto si Negreira entiende el proceso en el que está implicado y sus consecuencias, pero hace 5 años, cuando el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros declaró por primera vez ante la Agencia Tributaria, y en ningún caso se alegó que sufriera ningún tipo de deterioro cognitivo, fue muy claro al respecto. En pleno uso de sus facultades mentales y cuando sí era aparentemente consciente del proceso en el que estaba inmerso y de sus consecuencias, Negreira dijo lo siguiente:

Uno) Sobre la finalidad de los pagos, Negreira afirmó que el Barcelona quería asegurar que no se tomaran decisiones en su contra y que todo fuera neutral.

Dos) Sobre los servicios prestados, Negreira dijo que dichos servicios consistían en informes verbales sobre el arbitraje y los jugadores realizados personalmente o por ex árbitros.

Tres) Sobre la existencia de sobornos, Negreira los negó tajantemente e insistó en que jamás empleó el dinero del Barça en pagar a árbitros en activo.

Y cuatro) Sobre la justificación de los pagos dijo que cobraba por asesoramiento técnico, no por influir en los resultados, insistiendo en que el club quería protegerse.

Hay, en mi opinión, dos o tres aspectos que chirrían de la declaración de Negreira de hace 5 años cuando, aparentemente, su capacidad cognitiva no estaba afectada, y son los siguientes: ¿Un club de fútbol que pagaba por unos informes técnicos pero lo hacía para asegurarse de que no se tomaran decisiones en su contra y todo fuera neutral? ¿Y pagaba a un juez en activo? Mire, señoría, que vengo aquí con este sobre con dinero para asegurarme de que usted va a ser neutral. ¿Y unos informes que, según el propio declarante, eran verbales? ¿Informes verbales, esto es sin soporte físico, sobre los árbitros y que buscaban la neutralidad? ¿Pagos que, según Negreira, no pretendían influir en los resultados sino "protegerse"?

Yo a José María Enríquez Negreira no le deseo nada malo, al contrario. Espero que tenga una larga vida y con salud. Y, de ser cierto ese deterioro cognitivo, que sea lo menos discapacitante posible. En 2026 lo desconozco, pero en 2021, cuando el ex vicepresidente arbitral declaró todo esto ante la Agencia Tributaria, nadie alegó que Negreira no tuviera capacidad para discernir con claridad el proceso en el que se encontraba inmerso y no supiera distinguir su responsabilidad en el mismo. No sé qué más podría añadir Negreira a lo ya dicho en su día, hace 5 años: el Barça pagó por neutralidad y los servicios que Negreira prestó para asegurársela al club catalán fueron unos informes verbales que yo, sinceramente, pongo en tela de juicio. Lo que, siempre según Negreira, buscaba el Barça era protegerse. Es decir, según el ex vicepresidente arbitral el Fútbol Club Barcelona pagó por protección. Sus abogados harán bien en defender a su cliente con todas las herramientas posibles a su alcance pero Negreira dijo lo que dijo y, a diferencia de sus informes para el Barça, de su declaración de hace 5 años ante Hacienda sí que existe aporte físico documental, no fue solo verbal. Dadle todas las vueltas que queráis. Cruzad por todas las rotondas posibles. La verdad es una, y esa no la podréis manipular jamás.